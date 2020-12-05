Эволюция русского свадебного платья (ФОТО)

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Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Сергей Киселев/Агентство городских новостей "Москва"
От царской России и советского времени до наших дней. Как менялись наряды русских невест на протяжении почти полутора веков?

1880-е

Сергей Левицкий/МАММ/МДФ

1890-е

Иван Львов/МАММ/МДФ

Неизвестный автор/МАММ/МДФ

1900-е

russiainphoto.ru

Неизвестный автор/МАММ/МДФ

1910-е

russiainphoto.ru

П.Семененко/МАММ/МДФ

1920-е

Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Неизвестный автор/МАММ/МДФ

1930-е

Алина Башмакова/Архив Алины Башмаковой/russiainphoto.ru

Михаил Заиков/russiainphoto.ru

1940-е

russiainphoto.ru

Архив Веры Шестаковой/russiainphoto.ru

1950-е

russiainphoto.ru

Олег Кнорринг/МАММ/МДФ

1960-е 

Звягельский/МАММ/МДФ

Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ

1970-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Л.Жалейко/Собрание А.Сологубовой/russiainphoto.ru

Архив Ольги Кухарь/russiainphoto.ru

1980-е

Виктор Ершов/МАММ/МДФ

Борис Михалевкин/МАММ/МДФ

1990-е

Архив Павла Сухарева/russiainphoto.ru

О.Носова/Sputnik

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

2000-е

Юрий Кавер/Sputnik

Владимир Вяткин/Sputnik

2010-е

Михаил Фомичев/Sputnik

Виталий Анков/Sputnik

Яков Глинский/Sputnik

2020

Сергей Киселев/Агентство городский новостей "Москва"

История
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