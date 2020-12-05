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Эволюция русского свадебного платья (ФОТО)
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05 ДЕКАБРЯ 2020
Russia Beyond
Неизвестный автор/МАММ/МДФ; Сергей Киселев/Агентство городских новостей "Москва"
От царской России и советского времени до наших дней. Как менялись наряды русских невест на протяжении почти полутора веков?
1880-е
Сергей Левицкий/МАММ/МДФ
1890-е
Иван Львов/МАММ/МДФ
Неизвестный автор/МАММ/МДФ
1900-е
russiainphoto.ru
Неизвестный автор/МАММ/МДФ
1910-е
russiainphoto.ru
П.Семененко/МАММ/МДФ
1920-е
Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Неизвестный автор/МАММ/МДФ
1930-е
Алина Башмакова/Архив Алины Башмаковой/russiainphoto.ru
Михаил Заиков/russiainphoto.ru
1940-е
russiainphoto.ru
Архив Веры Шестаковой/russiainphoto.ru
1950-е
russiainphoto.ru
Олег Кнорринг/МАММ/МДФ
1960-е
Звягельский/МАММ/МДФ
Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ
1970-е
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Л.Жалейко/Собрание А.Сологубовой/russiainphoto.ru
Архив Ольги Кухарь/russiainphoto.ru
1980-е
Виктор Ершов/МАММ/МДФ
Борис Михалевкин/МАММ/МДФ
1990-е
Архив Павла Сухарева/russiainphoto.ru
О.Носова/Sputnik
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
2000-е
Юрий Кавер/Sputnik
Владимир Вяткин/Sputnik
2010-е
Михаил Фомичев/Sputnik
Виталий Анков/Sputnik
Яков Глинский/Sputnik
2020
Сергей Киселев/Агентство городский новостей "Москва"
История
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