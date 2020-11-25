Почему русские женщины не снимали шапку в помещении? (ФОТО)

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Элеонора Гольдман
Показ мод в Тюмени, 1980.

Показ мод в Тюмени, 1980.

TASS
Как можно сидеть в ресторане в теплом головном уборе? Оказывается, раньше многие так делали - и ни у кого это не вызывало вопросов.
Посетители в Третьяковской галерее.

Посетители в Третьяковской галерее.

Юрий Садовников/МАММ/МДФ

На многих фотографиях, сделанных в эпоху позднего СССР и в 1990-х годах можно увидеть, что женщины сидят в помещениях без верхней одежды, но в огромных меховых шапках. У них у всех мерзнет голова? Или это пережитки дореволюционных обычаев, когда женщина должна была покрывать голову?  Нет, причина вовсе не в этом.

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 1972.

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 1972.

В. Шияновский/Sputnik

Несколько десятилетий назад меховую шапку надевали не только для теплоты, но и чтобы показать определенный социальный статус. И если сегодня молодые люди стоят в очередях за смартфонами последней модели, то раньше женщины стояли в очередях за роскошными (и дефицитными) шапками из норки и лисы. Впрочем, были и более бюджетные модели из кролика и даже искусственного меха. 

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина осматривают экспозицию выставки

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина осматривают экспозицию выставки "Фламандские шпалеры XVI-XVIII в.", 1978.

Сергей Гунеев/Sputnik

Вещь была настолько ценной, что оставлять ее в гардеробе театра или кино мало кто решался. К тому же, там обычно висели предупреждения, что «за сохранность вещей гардероб ответственности не несет».

Ресторан

Ресторан "Славянский базар" в Москве. 1968.

Юрий Артамонов/Sputnik

Но кажется, советские женщины не очень расстраивались, когда приходилось брать шапку с собой в кино, ресторан или музей. Для них это был шанс продемонстрировать модную и дорогую вещь на публике. Тем более, что по правилам этикета женщины могут не снимать головные уборы в помещениях.

Инженер за работой, 1982.

Инженер за работой, 1982.

Вадим Качан/Архив Вадима Качана

«Тогда, в 1997-ом, все женщины щеголяли в длинных шубах и меховых шапках. Если у тебя была и шуба, и шапка, то ты приравнивалась к "лакшери" сегменту, - делится воспоминаниями блогер "О том о сем". - Моя мама тоже старалась поддерживать статус деловой женщины, несмотря на маленький доход. И в помещении свою любимую меховую шапку тоже снимала очень редко. Теперь я понимаю почему. В один зимний день мы поехали в театр. Расположившись на третьем ряду, мама сняла шапку, чтобы дети, сидевшие позади нас, тоже могли насладиться представлением. Это была роковая ошибка, лишившая нас любимой шапки, - ее просто украли». 

Открытие Макдональдса в Москве, 1990.

Открытие Макдональдса в Москве, 1990.

Юрий Абрамочкин/Sputnik

Конечно, такая шапка нередко становилась жертвой и уличных воришек. Чтобы ее не сорвали в темной переулке, женщины пришивали к шапке резинки, которые надевали на подбородок.

Москва. 28 ноября 1976 г. Зрительский зал во время Большого вечера поэзии во Дворце спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина.

Москва. 28 ноября 1976 г. Зрительский зал во время Большого вечера поэзии во Дворце спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина.

Валентин Мастюков, Владимир Савостьянов/TASS

Кроме того, под такой шапкой очень портилась прическа: модные начесы и кудри прижимались тяжелым мехом и мгновенно теряли объем. Пачкались волосы тоже гораздо быстрее, так что без шапки прическа выглядела не очень свежей.

Москва. 1 января 1987 г. Члены претензионной группы Московского производственного швейного объединения

Москва. 1 января 1987 г. Члены претензионной группы Московского производственного швейного объединения "Москва" во время проверки качества ткани Ростокинской камвольно-отделочной фабрики.

Валерий Христофоров/TASS

Со временем меховые шапки перестали быть дефицитными и вышли из моды, а статус теперь призваны демонстрировать дорогие аксессуары известных брендов и гаджеты.

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