Почему русские женщины не снимали шапку в помещении? (ФОТО)

Как можно сидеть в ресторане в теплом головном уборе? Оказывается, раньше многие так делали - и ни у кого это не вызывало вопросов.

Посетители в Третьяковской галерее. Юрий Садовников/МАММ/МДФ

На многих фотографиях, сделанных в эпоху позднего СССР и в 1990-х годах можно увидеть, что женщины сидят в помещениях без верхней одежды, но в огромных меховых шапках. У них у всех мерзнет голова? Или это пережитки дореволюционных обычаев, когда женщина должна была покрывать голову? Нет, причина вовсе не в этом.

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 1972. В. Шияновский/Sputnik В. Шияновский/Sputnik

Несколько десятилетий назад меховую шапку надевали не только для теплоты, но и чтобы показать определенный социальный статус. И если сегодня молодые люди стоят в очередях за смартфонами последней модели, то раньше женщины стояли в очередях за роскошными (и дефицитными) шапками из норки и лисы. Впрочем, были и более бюджетные модели из кролика и даже искусственного меха.

Посетители Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина осматривают экспозицию выставки "Фламандские шпалеры XVI-XVIII в.", 1978. Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Вещь была настолько ценной, что оставлять ее в гардеробе театра или кино мало кто решался. К тому же, там обычно висели предупреждения, что «за сохранность вещей гардероб ответственности не несет».

Ресторан "Славянский базар" в Москве. 1968. Юрий Артамонов/Sputnik Юрий Артамонов/Sputnik

Но кажется, советские женщины не очень расстраивались, когда приходилось брать шапку с собой в кино, ресторан или музей. Для них это был шанс продемонстрировать модную и дорогую вещь на публике. Тем более, что по правилам этикета женщины могут не снимать головные уборы в помещениях.

Инженер за работой, 1982. Вадим Качан/Архив Вадима Качана

«Тогда, в 1997-ом, все женщины щеголяли в длинных шубах и меховых шапках. Если у тебя была и шуба, и шапка, то ты приравнивалась к "лакшери" сегменту, - делится воспоминаниями блогер "О том о сем". - Моя мама тоже старалась поддерживать статус деловой женщины, несмотря на маленький доход. И в помещении свою любимую меховую шапку тоже снимала очень редко. Теперь я понимаю почему. В один зимний день мы поехали в театр. Расположившись на третьем ряду, мама сняла шапку, чтобы дети, сидевшие позади нас, тоже могли насладиться представлением. Это была роковая ошибка, лишившая нас любимой шапки, - ее просто украли».

Открытие Макдональдса в Москве, 1990. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Конечно, такая шапка нередко становилась жертвой и уличных воришек. Чтобы ее не сорвали в темной переулке, женщины пришивали к шапке резинки, которые надевали на подбородок.

Москва. 28 ноября 1976 г. Зрительский зал во время Большого вечера поэзии во Дворце спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина. Валентин Мастюков, Владимир Савостьянов/TASS Валентин Мастюков, Владимир Савостьянов/TASS

Кроме того, под такой шапкой очень портилась прическа: модные начесы и кудри прижимались тяжелым мехом и мгновенно теряли объем. Пачкались волосы тоже гораздо быстрее, так что без шапки прическа выглядела не очень свежей.

Москва. 1 января 1987 г. Члены претензионной группы Московского производственного швейного объединения "Москва" во время проверки качества ткани Ростокинской камвольно-отделочной фабрики. Валерий Христофоров/TASS Валерий Христофоров/TASS

Со временем меховые шапки перестали быть дефицитными и вышли из моды, а статус теперь призваны демонстрировать дорогие аксессуары известных брендов и гаджеты.