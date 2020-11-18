Куда исчезли драгоценные тиары Романовых после 1917 года? (ФОТО)

Мария Павловна во Владимирской тиаре и Елизавета II в ней же.

Невероятные по красоте и роскоши бриллиантовые, изумрудные и сапфировые диадемы династии Романовых были хорошо известны европейским монархиям. Все дело в их необычной форме: большинство украшений напоминали старинный головной убор кокошник. Моду на «русское платье» при дворе ввела еще Екатерина II, а в середине 19 века, при Николае I, это становится уже обязательным. На официальных приемах женщины стали носить диадемы с национальным колоритом - tiare russe, как их называют за границей.

Сокровища дома Романовых, которые большевики собирались выставить на торги. Найденные тиары находятся по центру. Public Domain Public Domain

Кроме того, это были украшения-трансформеры, которые можно было носить и как диадемы, и как ожерелья, а также заменять камни-подвески. Эта особенность и стала причиной исчезновения большинства драгоценностей - то, что не удалось вывезти членам царской семьи, большевики распродали по частям на аукционах.

Сотрудники Гохрана вынимают камни из ювелирных изделий. 1923 г. Public Domain Public Domain

Владимирская тиара

Мария Павловна в тиаре с жемчужными подвесками. Public Domain Public Domain

Это украшение заказал своей невесте Марии Павловне в 1870-х великий князь Владимир Александрович, младший брат императора Александра III. Тиара состоит из 15 бриллиантовых колец с жемчужными подвесками в центре каждого.

Мария Текская в тиаре с изумрудными подвесками. Public Domain Public Domain

Великая княгиня оказалась одной из немногих Романовых, которой удалось не только бежать за границу после революции 1917 года, но и вывезти свои драгоценности. Часть сокровищ были переданы через шведскую дипмиссию в двух наволочках, а часть помог переправить через границу британский дипломатический курьер. Среди них была и Владимирская тиара, с которой Мария Павловна не расставалась до самой смерти в 1920, завещав ее дочери Елене, супруге принца Греческого и Датского Николая. Та, однако, всего через год продает ее британской королеве Марии Текской, чтобы поправить свои финансовые дела.

Елизавета II во Владимирской тиаре. Public Domain Public Domain

В Великобритании для тиары делают изумрудные подвески, которые могут меняться с жемчужными. Сейчас тиару носит королева Елизавета II, причем как с жемчугом, так и с изумрудами или вообще «пустой».

Елизавета II во Владимирской тиаре без подвесок. Getty Images Getty Images

Сапфировая тиара

Румынская королева Мария и портрет Марии Павловны в сапфировой тиаре. Public Domain Public Domain

Тиара-кокошник с бриллиантами и огромными сапфирами, принадлежащая супруге Николая I Александре Федоровне, была сделана в 1825 году. К ней в паре имелась также брошь со с подвесками. По наследству тиара перешла Марии Павловне, и та ее переделала в фирме Cartier в 1909 году, попросив придать ей более современную форму. Это украшение ей также удалось вывезти из России после революции, и также ее детям пришлось его продать. Досталось оно румынской королеве Марии, дальней родственнице Романовых, причем броши в комплекте уже не было.

Румынская королева Мария и принцесса Илеана. Архивное фото Архивное фото

С тиарой она практически не расставалась, передав ее дочери Илеане на свадьбу. Однако после Второй Мировой войны в Румынии произошла революция, и королевская семья была изгнана из страны. Илеана уехала с тиарой в США, где в 1950 году продала ее частному лицу. Дальнейшая судьба украшения неизвестна.

Диадема с розовым бриллиантом

Диадема с розовым бриллиантом и Принцесса Елизавета в свадебном платье, венчальной короне и этой диадеме, 1884 год. Алмазный фонд в Московском Кремле; THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY Алмазный фонд в Московском Кремле; THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Диадема императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, была сделана в начале 19 века в виде кокошника с огромным бриллиантом. Всего же в диадеме 175 крупных индийских бриллиантов и более 1200 мелких в круглой огранке. Центральный ряд украшен свободно висящими крупными бриллиантами в форме капель. Это украшение, наряду с венчальной короной, было традиционно частью свадебного костюма царских невест.

Это единственная оригинальная диадема Романовых, которая осталась в России как музейный экспонат - ее можно увидеть в Алмазном фонде Кремля. Спас ее от продажи именно этот розовый бриллиант, который искусствоведы посчитали бесценным.

Диадема «Колосья»

Так выглядела диадема в оригинале. Фото сделано для аукциона. Public Domain Public Domain

Эта оригинальная диадема также принадлежала Марии Федоровне. Она состоит из золотых «колосков льна», украшенных бриллиантами, в центре которых находится лейкосапфир - бесцветный сапфир, который символизировал солнце. Одно из его редких фото сделано в 1927 году специально для аукциона Christie’s, на котором большевиками были распроданы украшения Романовых. После этого аукциона сведений об этом украшении нет.

Диадема "Русское поле" из сокровищницы Алмазного фонда. Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

В 1980 году советские ювелиры сделали копию этой диадемы и назвали ее «Русское поле». Она хранится в Алмазном фонде.

Жемчужная диадема

Жемчужная диадема и жена герцога Мальборо Глэдис в ней. Public Domain Public Domain

Ювелирное украшение с подвесками-жемчужинами заказал император Николай I для жены Александры Федоровны в 1841 году. После аукциона 1927 года диадема сменила несколько частных владельцев: компания Holmes&Co., британский 9-й герцог Мальборо, первая леди Филлипин Имельда Маркос. Вероятнее всего, диадема принадлежит сейчас правительству Филлипин.

Диадема "Русская красавица". Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В Алмазном фонде есть копия этого украшения «Русская красавица» 1987 года.

Большая бриллиантовая диадема

Большая бриллиантовая диадема и Александра Федоровна в ней на открытии Государственной Думы. Public Domain Public Domain

Эта большая диадема с элементами популярного в то время орнамента «lover’s knot» была сделаны в начале 1830-х годов также для Александры Федоровны. Украшали её 113 жемчужин и десятки бриллиантов разного размера. Именно в ней последняя императрица, тоже Александра Фёдоровна, запечатлена фотографом Карлом Буллой на открытии Государственной Думы.

Большевики решили, что эта диадема не представляет особой художественной ценности и продали на аукционе. Так как никакой информации о последующей владельце нет, вероятнее всего, диадему распродали по частям.