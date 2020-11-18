Куда исчезли драгоценные тиары Романовых после 1917 года? (ФОТО)

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Анна Сорокина
Мария Павловна во Владимирской тиаре и Елизавета II в ней же.

Мария Павловна во Владимирской тиаре и Елизавета II в ней же.

Public Domain; Getty Images
Парочка старинных украшений российской императорской семьи есть даже у Елизаветы II.

Невероятные по красоте и роскоши бриллиантовые, изумрудные и сапфировые диадемы династии Романовых были хорошо известны европейским монархиям. Все дело в их необычной форме: большинство украшений напоминали старинный головной убор кокошник. Моду на «русское платье» при дворе ввела еще Екатерина II, а в середине 19 века, при Николае I, это становится уже обязательным. На официальных приемах женщины стали носить диадемы с национальным колоритом - tiare russe, как их называют за границей. 

Сокровища дома Романовых, которые большевики собирались выставить на торги. Найденные тиары находятся по центру.

Сокровища дома Романовых, которые большевики собирались выставить на торги. Найденные тиары находятся по центру.

Public Domain

Кроме того, это были украшения-трансформеры, которые можно было носить и как диадемы, и как ожерелья, а также заменять камни-подвески. Эта особенность и стала причиной исчезновения большинства драгоценностей - то, что не удалось вывезти членам царской семьи, большевики распродали по частям на аукционах.

Сотрудники Гохрана вынимают камни из ювелирных изделий. 1923 г.

Сотрудники Гохрана вынимают камни из ювелирных изделий. 1923 г.

Public Domain

Владимирская тиара

Мария Павловна в тиаре с жемчужными подвесками.

Мария Павловна в тиаре с жемчужными подвесками.

Public Domain

Это украшение заказал своей невесте Марии Павловне в 1870-х великий князь Владимир Александрович, младший брат императора Александра III. Тиара состоит из 15 бриллиантовых колец с жемчужными подвесками в центре каждого. 

Мария Текская в тиаре с изумрудными подвесками.

Мария Текская в тиаре с изумрудными подвесками.

Public Domain

Великая княгиня оказалась одной из немногих Романовых, которой удалось не только бежать за границу после революции 1917 года, но и вывезти свои драгоценности. Часть сокровищ были переданы через шведскую дипмиссию в двух наволочках, а часть помог переправить через границу британский дипломатический курьер. Среди них была и Владимирская тиара, с которой Мария Павловна не расставалась до самой смерти в 1920, завещав ее дочери Елене, супруге принца Греческого и Датского Николая. Та, однако, всего через год продает ее британской королеве Марии Текской, чтобы поправить свои финансовые дела.

Елизавета II во Владимирской тиаре.

Елизавета II во Владимирской тиаре.

Public Domain

В Великобритании для тиары делают изумрудные подвески, которые могут меняться с жемчужными. Сейчас тиару носит королева Елизавета II, причем как с жемчугом, так и с изумрудами или вообще «пустой».

Елизавета II во Владимирской тиаре без подвесок.

Елизавета II во Владимирской тиаре без подвесок.

Getty Images

Сапфировая тиара

Румынская королева Мария и портрет Марии Павловны в сапфировой тиаре.

Румынская королева Мария и портрет Марии Павловны в сапфировой тиаре.

Public Domain

Тиара-кокошник с бриллиантами и огромными сапфирами, принадлежащая супруге Николая I Александре Федоровне, была сделана в 1825 году. К ней в паре имелась также брошь со с подвесками. По наследству тиара перешла Марии Павловне, и та ее переделала в фирме Cartier в 1909 году, попросив придать ей более современную форму. Это украшение ей также удалось вывезти из России после революции, и также ее детям пришлось его продать. Досталось оно румынской королеве Марии, дальней родственнице Романовых, причем броши в комплекте уже не было.

Румынская королева Мария и принцесса Илеана.

Румынская королева Мария и принцесса Илеана.

Архивное фото

С тиарой она практически не расставалась, передав ее дочери Илеане на свадьбу. Однако после Второй Мировой войны в Румынии произошла революция, и королевская семья была изгнана из страны. Илеана уехала с тиарой в США, где в 1950 году продала ее частному лицу. Дальнейшая судьба украшения неизвестна.

Диадема с розовым бриллиантом

Диадема с розовым бриллиантом и Принцесса Елизавета в свадебном платье, венчальной короне и этой диадеме, 1884 год.

Диадема с розовым бриллиантом и Принцесса Елизавета в свадебном платье, венчальной короне и этой диадеме, 1884 год.

Алмазный фонд в Московском Кремле; THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Диадема императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, была сделана в начале 19 века в виде кокошника с огромным бриллиантом. Всего же в диадеме 175 крупных индийских бриллиантов и более 1200 мелких в круглой огранке. Центральный ряд украшен свободно висящими крупными бриллиантами в форме капель. Это украшение, наряду с венчальной короной, было традиционно частью свадебного костюма царских невест.

Это единственная оригинальная диадема Романовых, которая осталась в России как музейный экспонат - ее можно увидеть в Алмазном фонде Кремля. Спас ее от продажи именно этот розовый бриллиант, который искусствоведы посчитали бесценным.

Диадема «Колосья»

Так выглядела диадема в оригинале. Фото сделано для аукциона.

Так выглядела диадема в оригинале. Фото сделано для аукциона.

Public Domain

Эта оригинальная диадема также принадлежала Марии Федоровне. Она состоит из золотых «колосков льна», украшенных бриллиантами, в центре которых находится лейкосапфир - бесцветный сапфир, который символизировал солнце. Одно из его редких фото сделано в 1927 году специально для аукциона Christie’s, на котором большевиками были распроданы украшения Романовых. После этого аукциона сведений об этом украшении нет.

Диадема

Диадема "Русское поле" из сокровищницы Алмазного фонда.

Юрий Сомов/Sputnik

В 1980 году советские ювелиры сделали копию этой диадемы и назвали ее «Русское поле». Она хранится в Алмазном фонде.

Жемчужная диадема

Жемчужная диадема и жена герцога Мальборо Глэдис в ней.

Жемчужная диадема и жена герцога Мальборо Глэдис в ней.

Public Domain

Ювелирное украшение с подвесками-жемчужинами заказал император Николай I для жены Александры Федоровны в 1841 году. После аукциона 1927 года диадема сменила несколько частных владельцев: компания Holmes&Co., британский 9-й герцог Мальборо, первая леди Филлипин Имельда Маркос. Вероятнее всего, диадема принадлежит сейчас правительству Филлипин.

Диадема

Диадема "Русская красавица".

Сергей Пятаков/Sputnik

В Алмазном фонде есть копия этого украшения «Русская красавица» 1987 года.

Большая бриллиантовая диадема

Большая бриллиантовая диадема и Александра Федоровна в ней на открытии Государственной Думы.

Большая бриллиантовая диадема и Александра Федоровна в ней на открытии Государственной Думы.

Public Domain

Эта большая диадема с элементами популярного в то время орнамента «lover’s knot» была сделаны в начале 1830-х годов также для Александры Федоровны. Украшали её 113 жемчужин и десятки бриллиантов разного размера. Именно в ней последняя императрица, тоже Александра Фёдоровна, запечатлена фотографом Карлом Буллой на открытии Государственной Думы. 

Большевики решили, что эта диадема не представляет особой художественной ценности и продали на аукционе. Так как никакой информации о последующей владельце нет, вероятнее всего, диадему распродали по частям.

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