Какие украшения Романовых хранятся в Алмазном фонде Кремля?

Большинство императорских сокровищ после Революции были вывезены за границу или проданы с аукционов, однако некоторые произведения ювелирного искусства можно увидеть и в Москве.

Точных данных о том, насколько большой была ювелирная шкатулка семьи Романовых нет, известно только о части драгоценностей, которые попали в руки большевиков после Революции 1917 года. Случилось это далеко не сразу. В обычное время царские сокровища хранились в бриллиантовой комнате Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, однако во время Первой Мировой войны коронные драгоценности Романовых были отправлены в Оружейную палату Кремля для сохранности. Там они пролежали до 1922 года, заваленные другими ящиками, пока их не обнаружили большевики.

Молодой стране нужны были деньги, поэтому украшения было решено продать за границу, оставив в России лишь самое ценное и сделать из них музейные экспонаты. Среди этих драгоценностей можно увидеть изящные броши времен Екатерины II, необычайно редкий «портретный» алмаз и одну-единственную диадему Романовых.

1. Брошь и серьги Елизаветы Петровны «Фонтан»

Эгрет с сапфирами в виде фонтана из сокровищницы Алмазного фонда РФ. Sputnik Sputnik

Елизавета Петровна (1709-1761), дочь Петра I, просто обожала броши, заказывая для себя украшения совершенно разных видов и стилей. Это украшение в виде фонтана из сапфиров с каплями-бриллиантами называется эгрет. Его носят на шляпе или как заколку для волос. Комплект эгрету составляли массивные серьги - «фонтаны». Особенно эффектно «фонтаны» выглядели при движении.

2. Броши «Большой букет» и «Малый букет»

Броши “Большой букет” и “Малый букет”. Гохран России Гохран России

А эти украшения Елизавета Петровна носила на парадном платье. В то время в ювелирном искусстве под драгоценные камни подкладывали разноцветные пластины фольги, чтобы придать нужный оттенок. И здесь задумка придворного мастера Иеремии Позье видна как нельзя лучше! Бразильские бриллианты и колумбийские изумруды образуют драгоценные цветы ириса, нарцисса и незабудок. В центре «большого букета» - редкий сиреневый бриллиант в 15,5 карат.

Меньший по размеру «малый букет» состоит из бриллиантовых цветов и листочков из золота и темно-зеленой эмали.

3. Бриллиантовая пряжка-аграф

Пряжка-аграф принадлежала императрице Елизавете Петровне. Серебро, бриллианты. Около 1750 года. Владимир Вдовин/Sputnik; Tretyakov Gallery Владимир Вдовин/Sputnik; Tretyakov Gallery

Аграф - это застежка в виде броши, популярное в XVII веке украшение. Эту огромную бриллиантовую пряжку в виде банта Елизавета Петровна носила на своей горностаевой мантии. Размеры впечатляют: ее длина - 25 см, ширина - 11 см. Украшают аграф 805 бриллиантов разных форм и огранки. Носили это украшение практически все ее потомки.

4. Подвеска Екатерины II «Рубин Цезаря»

Гохран России Гохран России

Этот крупный малинового цвета камень называется рубеллит. Это редкий сорт темно-розового турмалина, долгое время считавшийся рубином (экспертизу провели уже в советское время). Камень в виде подарка преподнес Екатерине Великой (1729-1796) в 1777 году король Швеции Густав III в честь 15-летия ее правления, рассказав ей легенду, что его подарила Цезарю Клеопатра. Уже потом стало известно, что камень оказался в Европе из Бирмы в 16 веке, однако все равно на тот момент он считался самым крупным рубином в Европе. Екатерина не пожелала портить его огранкой, и придворные ювелиры его просто отшлифовали и украсили листочками из эмали. Получилась просто великолепная подвеска.

5. Бриллиантовый бант-склаваж и серьги-жирандоли Екатерины II

Бант-склаваж и подвески. Изготовлены в 1764 г. Светлые шпинели на фольге в золотой оправе обрамлены рамкой из сверкающих бриллиантов. Серьги подвесные состоят каждая из девяти светлых шпинелей на фольге, обрамленных бразильскими бриллиантами. Pavlov/Sputnik Pavlov/Sputnik

Склаваж - это украшение, которое носили на широкой кружевной или бархатной ленте как ожерелье. Этот бант был сделан для Екатерины II по последней моде тех лет. Его украшает россыпь бриллиантов и шпинелей - редких минералов красных и розовых оттенков. К ним в паре идут массивные серьги-жирандоли (так называют серьги в форме канделябров). Камни здесь смотрятся очень ярко за счет все того же приема с фольгой. На самом деле, их природный цвет гораздо нежнее. На обратной стороне банта стоит гравировка ювелира: Pfisterer 10 Apr. 1764, а серьги датированы 27 мая того же года. Последней владелицей этого комплекта была императрица Мария Федоровна (1847-1928), жена Александра III. Украшения были найдены в ее покоях в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге (самой ей удалось уехать из России после Революции).

6. Венчальная диадема Романовых

Диадема с розовым бриллиантом и Принцесса Елизавета в свадебном платье, венчальной короне и этой диадеме, 1884 год. Алмазный фонд в Московском Кремле; New York Public Library Алмазный фонд в Московском Кремле; New York Public Library

Потрясающая по своей красоте диадема императрицы Марии Федоровны (1759-1828), супруги Павла I, была сделана в начале 19 века в виде кокошника с огромным розовым бриллиантом. В то время диадемы-кокошники были невероятно популярны, причем не только в России, но и за ее пределами (европейские монархи носят их до сих пор).

Всего диадему украшают 175 крупных индийских бриллиантов и более 1200 мелких в круглой огранке. Это украшение было традиционно частью свадебного костюма царских невест. И это единственная оригинальная диадема Романовых, которая осталась в России - искусствоведы посчитали розовый бриллиант беспенным.

7. Серьги-вишни

Такие серьги-вишни были частью свадебного наряда Романовых. Legion Media; Гохран России Legion Media; Гохран России

Эти бриллиантовые серьги, созданные для Екатерины II, наряду с диадемой Марии Федоровны, составляли свадебный наряд девушек из императорской семьи. «Серьги так оттягивали мне уши, что посередине банкета я их сняла и, весьма позабавив императора, повесила на край стоящего передо мной бокала с водой», - так вспоминала Мария Павловна (1890-1958) день своей свадьбы.

8. Брошь с изумрудом «Зеленая королева»

Бриллиантовая брошь с квадратным колумбийским изумрудом темно-зеленого цвета (II четв. XIX в.) из Алмазного фонда РФ и ее владелица, великая княгиня Александра Иосифовна. Sputnik; Royal Collection Sputnik; Royal Collection

Изумруд под названием «Зеленая королева» в 136 карат считается одним из самых ценных экспонатов Алмазного фонда. По оценкам специалистом, он был найден в 16 веке в Колумбии, а помещен в оправу из мелких и крупных бриллиантов разных форм в середине XIX века. Владелицей этой драгоценности была великая княгиня Александра Иосифовна (1830-1911), супруга великого князя Константина Николаевича (младшего брата императора Александра II).

9. Брошь с цейлонским сапфиром

Васильково-синий сапфир из Шри-Ланки – один из семи всемирно известных исторических камней, хранится в Алмазном фонде России. Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

У императрицы Марии Александровны (1824-1880), супруги Александра II, были восхитительные украшения. Одно из них хранится в России. Это брошь с уникальным овальным цейлонским сапфиром в 260,37 карат в окружении россыпи бриллиантов. Александр II приобрел этот камень на выставке в Лондоне и подарил его своей жене, а позднее ювелиры вставили его в брошь.

10. Браслет с портретным алмазом

Золотой браслет с плоским алмазом. На этом портрете изображена Мария Александровна в русском платье и такими браслетами. Юрий Сомов/Sputnik; Дагестанский музей изобразительных искусств Юрий Сомов/Sputnik; Дагестанский музей изобразительных искусств

В Алмазном фонде хранится необычный золотой браслет XIX века с очень редким алмазом индийской огранки - самым большим из всех известных. Такие алмазы называют портретными, так как под них обычно клали цветные миниатюры - в данном случае, это портрет императора Александра I (1777-1825).