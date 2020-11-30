Почему европейские монархи носят русские кокошники? (ФОТО)

Королева Елизавета II во время визита в Турцию в 2008 и ее внучка принцесса Евгения на собственной свадьбе в 2018.

Эти сверкающие бриллиантовые и изумрудные тиары сделаны в форме старинных русских головных уборов и официально носят русские названия.

На официальных приемах королевских особ можно нередко увидеть в тиарах, напоминающих по форме старинный русский головной убор кокошник. В таких тиарах русские императрицы и великие княгини появлялись еще со времен Екатерины II (вторая половина 17 века), а вот за границей мода на tiare russe появилась благодаря королеве Британской империи Александре Датской, супруге короля Эдуарда VII и сестре российской императрицы Марии Федоровны, супруге Александра III. Некоторые такие украшения до сих пор официально называются Russian kokoshnik, хотя никогда не принадлежали российской императорской семье Романовых (про судьбу русских тиар после Революции 1917 года читайте здесь).

Кокошник Виндзоров

Одно из заметных парадных украшений королевы Великобритании Елизаветы II - сверкающая бриллиантовая тиара Russian Kokoshnik c лучами из белого и желтого золота. Именно с нее началась история «русского стиля» в ювелирном искусстве за пределами России.

Александра Датская и Мария Текская в бриллиантовых "кокошниках". Общественное достояние Общественное достояние

Есть красивая история ее появления: в 1888 году, когда Александра Датская и Эдуард отмечали серебряную свадьбу, придворные дамы пожелали преподнести ей подарок по ее вкусу. И Александра попросила у них точную копию бриллиантовой тиары, которую носит ее сестра в России. Дамы пожертвовали на украшение свои бриллианты и заказали тиару в ювелирном доме Garrard & Co. Как и большинство русских тиар, она могла трансформироваться в ожерелье (такой тип украшений называют франж-тиарами). Александра была в восторге и часто надевала ее на официальные мероприятия, называя Russian kokoshnik.

Елизавета II в Анкаре в 2008. Getty Images Getty Images

Тиара переходила по наследству британским королевам, и сегодня принадлежит Елизавете II. Как и ее мама, бабушка и прабабушка, королева Великобритании часто появлялась в ней с самого начала своего правления.

Елизавета II в "кокошнике": в Пакистане в 1961, на торжественном мероприятии в 1975, на банкете в Индии в 1983. Getty Images Getty Images

В коллекции Елизаветы II, кстати, есть еще одна франж-тиара 19 века, которую она надевала на собственную свадьбу в 1947 году (и давала на свадьбу своей внучке Беатрис в 2020).

Елизавета II во франж-тиаре на собственной свадьбе в 1947 году и ее внучка принцесса Беатрис на своей свадьбе в июле 2020 в этой же тиаре. Getty Images; Reuters Getty Images; Reuters

Хотя она издалека похожа на «кокошник», все же вблизи она отличается формой и более скромным оформлением.

Изумрудный кокошник леди Гревилл

Изумрудный "кокошник". AP AP

Младшая внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, также надевала на свадьбу в 2018 году тиару в стиле «кокошник». Украшение из платины с белыми и розовыми бриллиантами и огромными изумрудами был создан в 1919 году французским ювелирным домом Boucheron для Маргарет Гревилл, дочери члена Парламента Уильяма Гревилла.

Принцесса Евгения в изумрудном "кокошнике" на своей свадьбе в 2018. Reuters Reuters

Она завещала в 1942 году тиару королевской семье вместе с другими своими украшениями. Сейчас тиара принадлежит Елизавете II.

Шведская аквамариновая тиара-кокошник

Одна из самых роскошных тиар в стиле «кокошник» принадлежит сестре шведского короля принцессе Маргарет. Это украшение впервые появилось у Маргарет Коннахт, супруги будущего короля Швеции Густава VI Адольфа в 1900-х. Известно, что она привезла тиару из Великобритании, своей родины, однако сведений о ювелире нет.

Принцесса Сибилла в аквамариновом "кокошнике". Общественное достояние Общественное достояние

По наследству эта тиара перешла ее невестке Сибилле Саксен-Кобургской и Готской.

Принцесса Маргарет в аквамариновом "кокошнике". Ola Axman/Global Look Press Ola Axman/Global Look Press

Сейчас она принадлежит ее дочери Маргарет и иногда появляется на светских мероприятиях.

Впрочем, эту тиару выгуливают и ее племянницы Кристина и Мадлен.

Румынская тиара из черной стали

Тиара румынской королевы Марии (до замужества принцессы Эдинбургской) была сделана в 1914 году ювелирной фирмой Cartier.

"Кокошник" из черной стали. Cartier

Ее основание в форме кокошника изготовлено из черной стали (французский ювелирный дом в то время экспериментировал с материалами). Она украшена платиной, бриллиантами и рубинами. Многие украшения Марии были утеряны во время Первой Мировой войны или распроданы ее детьми после падения режима в 1940-х-1950-х.

Мария Румынская. Общественное достояние Общественное достояние

Эта тиара со временем вернулась в дом Cartier и теперь выставляется как музейный экспонат.

Голубая эмалевая тиара-кокошник герцогини Вестминстерской

"Кокошник" из эмали. piqsels.com piqsels.com

Необычная тиара выполнена ювелирным домом Chaumet в 1911 году для Констанции Эдвины Корнуоллис-Уэс, жены герцога Вестминстерского. Голубая эмаль создает эффект ткани. Сама тиара сделана из платины и украшена 280 бриллиантами с узорами в виде незабудок. Тиара несколько раз продавалась на аукционах, но нынешний герцог вернул ее обратно в семью.

И его первая владелица. Общественное достояние Общественное достояние

Изображений герцогини в этой тиаре не сохранилось.

Гранатовый кокошник графини Розенберг

Гранатовый "кокошник". sothebys

Эта тиара была сделана в 1930-х годах придворным ювелиром Дании Ааге Драгстедом для жены принца Вигго, внука датского короля Христианина IX. У них не было детей, и тиару унаследовала его невестка шведская принцесса Маргарет, а затем ее невестка графиня Рут.

Графиня Рут. Getty Images Getty Images

После ее смерти в 2010 году эта изящная гранатовая тиара с узором в виде цветов и листьев была выставлена на продажу. В 2014 году она была продана в Швейцарии. Новый хозяин неизвестен.