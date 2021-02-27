Как драгоценности Романовых попали в США?

После революции 1917 года большевики распродавали сокровища Романовых за рубеж, оставив в России лишь самое ценное. Роскошные драгоценности пришлись по вкусу не только европейским монархам, но и американским светским львицам и известным ювелирным домам.

Сокровища Романовых, подготовленные для продажи. Гохран Гохран

Изумруды Марии Павловны

Великая княгиня Мария Павловна (1854-1920), супруга Владимира Александровича (сына императора Александра II), была одной из немногих Романовых, кому удалось вывезти свои украшения за рубеж после Революции. У нее была большая коллекция драгоценностей, которую она завещала после смерти своим детям. Эта парюра из огромных изумрудов стала известной благодаря фотографиям костюмированного бала Романовых 1903 года.

Мария Павловна на балу 1903 года в Зимнем дворце. Л.С.Левицкий; Архивное фото Л.С.Левицкий; Архивное фото

Мария Павловна позирует в костюме боярыни, а ее головной убор и платье украшает изумрудная диадема и броши, причем сами камни принадлежали еще Екатерине II. В то время многие диадемы были сделаны по принципу трансформеров, и могли превращаться в ожерелья, броши и серьги. Эта не была исключением. Это украшение было свадебным подарком, который великая княгиня получила от Александра II в 1874 году.

Зинаида Рашевская в изумрудах Марии Павловны. Общественное достояние Общественное достояние

По наследству изумруды достаются ее сыну Борису, и сначала их носит его жена Зинаида Рашевская, однако вскоре он продает их ювелирному дому Cartier. На вырученные деньги Борис приобрел настоящий замок неподалеку от Парижа.

Сотуар Эдит Рокфеллер. Архивное фото Архивное фото

А вот Cartier делает из исторических изумрудов новые украшения и перепродает их частным лицам. Так, эти камни были использованы в сотуаре (так называют ожерелья с подвесками), изготовленному по заказу Эдит Рокфеллер, дочери основателя Standard Oil Джона Рокфеллера. После ее смерти украшение снова выкупила фирма Cartier для переделки.

Тиара Барбары Хаттон. Архивное фото Архивное фото

Одним из самых известных тиар с этими камнями стало украшение светской львице Барбары Хаттон (Barbara Hutton), наследницы торговой империи Woolworth, которая к концу жизни промотала все состояние.

После смерти Хаттон тиара была разобрана, и некоторые камни, как пишут некоторые источники, были использованы для изумрудной парюры от Bulgari актрисы Лиз Тейлор, которые также были распроданы на аукционе.

Актриса Элизабет Тейлор в изумрудной парюре. Справа - ожерелье с изумрудом в форме капли. Getty Images Getty Images

Самый крупный изумруд был впоследствие переогранен ювелирами Cartier в формы капли, потеряв при этом треть своего веса, и помещен в бриллиантовое ожерелье. В 2019 году оно было продано на аукционе более чем за $4.8 млн в частное владение.

Венчальная корона Романовых

Елизавета Маврикиевна выходила замуж в этой короне в 1884 году. На фото 1953 года корона украшает модель Cartier в вечернем платье. Public domain; Vogue, April 15, 1953 Public domain; Vogue, April 15, 1953

Эта небольшая корона, украшенная крупными бриллиантами, была изготовлена в 1884 году для венчания Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, сына императора Александра II. В ней венчались в дальнейшем все представители дома Романовых вплоть до Революции. Большевики, однако, не увидели в ней особой художественной ценности, а потому решили продать на аукционе. У нее сменилось несколько владельцев (корона даже в 1952 году украшала голову победительницы конкурса красоты Ms. Universe в Калифорнии!), пока в 1966 году ее не выкупила Марджори Пост, жена бывшего американского посла в СССР. Большая поклонница русского искусства, она основала музей Хиллвуд вблизи Вашингтона, и эта корона стала самым ценным экспонатом в ее коллекции.

Эта корона была среди прочих драгоценностей, подготовленных для продажи на аукционах. В 1952 году она украсит голову победительницы конкурса красоты в Калифорнии. Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск; Miss Universe Organization; Hillwood Museum Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск; Miss Universe Organization; Hillwood Museum

Жемчужное ожерелье Екатерины II

Нитки жемчуга из ожерелья Екатерины Великой. Christie's Christie's

Ожерелье императрицы Екатерины Великой (1729-1796) изначально состояло из 389 натуральных речных жемчужин. До недавнего времени искусственного жемчуга не существовало, и это был очень редкий и дорогой камень, который могли себе позволить немногие. После Революции ожерелье оказалось у ювелирной фирмы Cartier, которая затем продала его американскому автомобильному магнату Горацию Доджу. В 1920 году он приобрел его для своей жены Анны Томпсон-Дожд за баснословную по тем временам сумму в $820,000. Ювелирное наследство разделили между собой пять внуков Анны и Горация, каждому из которых досталось по одной жемчужной нити. В 2018 году три нитки жемчуга, скрепленные бриллиантовой пряжкой Cartier были проданы на аукционе в Нью-Йорке частному владельцу за $1.1 млн.

Сапфир Марии Федоровны

Мария Федоровна в сапфирах и Ганна Вальска в сапфировом ожерелье. Archive photo Archive photo

Императрица Мария Федоровна (1847-1928), супруга Александра III и мать последнего российского императора Николая II, после революции смогла уехать в Великобританию (ее сестра Александра была супругой короля Эдуарда VII), а затем и в Данию, где жила до замужества. После ее смерти украшения достались ее дочери Ксении, которая начинает их распродавать. У императрицы было очень нежное отношение к сапфирам - в ее коллекции были весьма редкие и крупные камни (некоторые теперь носят в Великобритании). Самый крупный из них оказался в нью-йоркской ювелирном мастерской фирмы Cartier в 1928 году, которая затем продала их американской оперной певице, уроженке Бреста (современная Беларусь) Ганне Вальске. В 1971 дива решает продать свои украшения, и после череды владельцев сапфир вновь вернулся к Cartier.

Браслет с тем самым сапфиром. Cartier Cartier

В 2015 ювелиры создали браслет Romanoff с переограненным сапфиром Марии Федоровны весом 197,8 карат. Новый владелец неизвестен.

Украшения последних Романовых

Нательные кресты дочерей Николая II. Romanov Russia

Ювелирная коллекция Фаберже (в том числе, несколько знаменитых пасхальных яиц), старинные православные иконы, нательные кресты дочерей последнего российского императора Николай II, изящная фарфоровая посуда и многие другие личные вещи Романовых были вывезены из СССР американским предпринимателем Армандом Хаммером, прадедом голливудского актера Арми Хаммера. Его отец был одним из самых известных американских коммунистов, который даже дал сыну имя в честь символа социалистической партии США, руки с молотом («Arm and hammer»). Хаммер несколько лет сотрудничал с большевиками и участвовал в миссиях советской военной разведки. За это время он успел собрать довольно большую коллекцию русского искусства, которую ему разрешили забрать с собой в 1930-х годах. Точное количество предметов, оказавшихся в руках предприимчивого американца, неизвестно. Некоторые историки считают, что многие вещи не представляли художественной ценности, а какие-то и вовсе были подделками, однако в 1932 году Хаммер устроил настоящую распродажу царских сокровищ в антикварном магазине в Нью-Йорке. Там были пасхальные яйца и портсигар Фаберже, личные иконы Николая II, записная книжка Марии Федоровны и многое другое. Некоторые драгоценности Романовых продавались под видом «уральских камней», а потому их дальнейшую историю проследить весьма сложно. Отдельные украшения и сегодня появляются на винтажных аукционах.