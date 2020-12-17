Какие украшения Романовых лежат в шкатулках королевской семьи Великобритании?

Слева: Мария Павловна в жемчужных серьгах. Справа: Принцесса Майкл Кентская в них же.

Императорские сапфиры и жемчуга теперь носят герцогини и принцессы Великобритании. И даже королева Елизавета II.

После Революции 1917 года большая часть сокровищ императорского дома Романовых тем или иным путем были вывезены из страны. Оценить даже примерное количество утраченных драгоценностей сегодня практически невозможно.

Некоторые иностранцы и чиновники увозили бриллианты контрабандой (в 1918 году американского писателя Джона Рида задержали на границе с большим количеством украшений сестры Николая II Ольги, причем драгоценные камни он прятал в каблуках своих ботинок). А то, что досталось большевикам, нещадно распродавалось на многочисленных европейских аукционах: новой власти нужны были деньги, причем произведения ювелирного искусства разбирались и продавались по частям, буквально «на вес».

Так произошло, например, со многими тиарами и диадемами (мы писали о них отдельно).

В 1920-х годах по Европе стали ходить аукционные каталоги с царскими украшениями. Приобрести себе камушек или колечко мог любой желающий - конечно, если у него были деньги. В 1926 году большевики распродавали коронные бриллианты императоров. В списке лотов было 773 предмета. Из них в Алмазном фонде Кремля хранится 114. Остальное много раз выставлялось на аукционах. Известно, что английский антиквар Норман Вейс купил тогда 9 килограмм украшений и камней, потратив 50 000 фунтов стерлингов (всего 1,5 млн рублей по курсу того времени). Вейс перепродал их аукционному дому Кристи. Эти драгоценности были разбиты на 124 лота и выставлены на торги в марте 1927 года. Самым ценным был брачный венец последней императрицы Александры Федоровны, украшенный 1535 алмазами.

Диадема «Колосья». Фото сделано для аукциона. Общественное достояние Общественное достояние

Жемчужная тиара ушла за 310 фунтов, «Колосья» с желтым бриллиантом в 35 карат - за 240 фунтов. Реальная цена этих украшений, конечно, была намного больше.

Те Романовы, которые смогли бежать из России, вывезли личные драгоценности на себе, продав затем другим королевским семьям. Многие оказались в Великобритании.

Русский жемчуг принцессы Майкл Кентской

Принцесса Майкл Кентская в Албании в 2016. Legion Media Legion Media

Супруга британского принца Майкл Кентского (двоюродного брата Елизаветы II и по матери праправнук российского императора Александра II), урожденная баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, обладает жемчужными подвесками, которые ранее принадлежали великой княгине Марии Павловне.

Мария Павловна. Общественное достояние/Getty Images Общественное достояние/Getty Images

Той самой, которой удалось вывезти часть своих роскошных украшений за границу в наволочках во время Революции. Все свои драгоценности великая княгиня завещала дочери Елене Владимировне, греческой принцессе. Той же пришлось распродать часть сокровищ матери, чтобы поправить свои финансовые дела. Теперь во Владимирской тиаре Марии Павловны блистает на приемах сама Елизавета II.

Марина Греческая. Getty Images Getty Images

А вот жемчужные серьги-подвески Елена передала своей дочери Марине Греческой и Датской, а та завещала их своему сыну Майкл Кентскому. Тот, в свою очередь, подарил их супруге, которая их с удовольствием выгуливает.

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Этот жемчуг можно носить и как серьги, и как подвески к колье.

Сапфировая брошь с жемчугом Елизаветы II

Президент России Борис Ельцин и королева Великобритании Елизавета II наблюдают смену почётного караула на Красной площади во время официального визита королевы в Россию, 1994. Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II приезжала с официальным визитом в Россию. Для встречи с президентом Борисом Ельциным она выбрала ярко-голубое пальто, украшенное брошью с огромным цейлонским сапфиром огранки кабошон, окруженным десятками бриллиантов с элегантной жемчужной подвеской.

Сапфировая брошь и Мария Федоровна. У императрицы была полная сапфировая парюра, которую распродали по частям наследники. Общественное достояние Общественное достояние

Эта брошь изначально принадлежала российской императрице Марии Федоровны, супруге Александра III, матери Николая II и сестре королевы Великобритании Александры Датской (с которой началась ювелирная мода на тиары в «русском стиле»). Мария Федоровна во время Революции смогла покинуть Россию через Крым на борту британского линкора и перебраться в Великобританию, а затем в Данию, где прожила до 1928 года.

Елизавета II на Соломоновых островах, 1982. Getty Images Getty Images

Историки полагают, что вдовствующая императрица смогла провести ее и часть других украшений.

Королева в Абердине, 1992. Getty Images Getty Images

Брошь была подарком ее сестры на свадьбу и в итоге вернулась обратно в Великобританию: дочери Марии Федоровны в 1930 продали украшение невестке Александры Марии Текской, а по наследству оно перешло ее внучке Елизавете II в 1953 году.

И в Лондоне в 1999. Getty Images Getty Images

И еще одна сапфировая брошь

Елизавета II в Шотландии, 2012. Getty Images Getty Images

Мария Федоровна очень любила украшения, но особенно - сапфиры. У нее была внушительная коллекция драгоценностей, которая ушла с молотка после ее смерти. Мария Текская, также большая ценительница русского ювелирного искусства, приобрела себе несколько украшений, которые до сих пор «выгуливают» королевские особы.

Лондон, 2012. Getty Images Getty Images

В коллекции Елизаветы II есть еще одна брошь с сапфиром, принадлежавшая ранее Марии Федоровне. Вообще, у императрицы была целая сапфировая парюра из тиары, двух брошей, ожерелья и корсажного украшения. Возможно, вся парюра также была распродана по частям, а брошь досталась английской королеве. Елизавета II довольно часто ее надевает, подбирая в тон платью или пальто.

Берлин, 2015. Getty Images Getty Images

Жемчужное колье-чокер с сапфиром принцессы Анны

Принцесса Анна в 2001. Getty Images Getty Images

Одно из любимых колье дочери Елизаветы II принцессы Анны - это чокер с огромным сапфиром Марии Федоровны.

Королева Мария Текская (1867-1953), 1937. Getty Images Getty Images

Мария Текская приобрела его в 1931 году за 6 тысяч фунтов (примерно 400 тысяч фунтов по современному курсу).

Лондон, 2003. Getty Images Getty Images

Это украшение с крупным сапфиром и бриллиантами, четырьмя рядами жемчуга и золотой основой и сегодня смотрится очень современно.

Принцесса Анна в 2003. Getty Images Getty Images

Брошь со славянскими цифрами Камиллы Паркер-Боулз

В Филандельфии в 2007. Getty Images Getty Images

В шкатулке королевской семьи Великобритании есть и подаренные русскими императорами украшения. Например, эта бриллиантовая брошь с цейлонскими сапфирами, которую носит Камилла, супруга принца Чарльза. Она сделана в очень оригинальной форме сердца с буквой «кси» внутри - это славянская цифра 60. Это украшение преподнесли королеве Виктории в 1897 году в честь 60-летия ее правления ее Гессенские внуки, в числе которых была последняя русская императрица Александра Федоровна и ее сестра великая княжна Елизавета Федоровна.

В Канаде в 2009. Getty Images Getty Images

В течение долгих лет эта брошь не появлялась на публике, но в 2007 году ее стала носить герцогиня Корнуольская Камилла и делает это до сих пор.

Бриллиантовый браслет Елизаветы II

Парадный портрет Елизаветы II в 1954. Getty Images Getty Images

В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена. В качестве свадебного подарка его мать, Алиса Баттенберг (правнучка королевы Виктории и племяннице императрицы Александры Федоровны) отдала сыну свою бриллиантовую тиару, которую ей в 1903 году подарили Николай II и Александра на свадьбу. Это были тяжелые послевоенные годы, когда даже королевским семьям приходилось на всем экономить, и тиару пришлось разобрать.

В Лондоне. Getty Images Getty Images

Из самого крупного бриллианта сделали помолвочное кольцо, а остальные камни оправили в платиновый браслет, который Филипп подарил Елизавете. И она его носит до сих пор, периодически одалживая герцогине Кэтрин, супруге ее внука Уильяма.