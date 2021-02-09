Насколько похожи русский и старославянский языки?

Большинство где-то когда-то слышало о старославянском языке, и поскольку он «старый», да еще и «славянский» (как и сам русский), смело предполагают, что он, видимо, и является непосредственным предком «великого и могучего». Кроме того, есть и те, кто считает, что на старославянском написаны церковные книги, по которым сегодня ведется богослужение. Постараемся выяснить, какая в действительности взаимосвязь между русским и старославянским.
Считается, что предки славян пришли на территорию Европы во II в. до н.э., предположительно из Азии. Это подтверждает сравнительный анализ современных славянских языков с праиндоевропейским – реконструированным лингвистами предком индоевропейской языковой семьи: славянских, романских, германских, иранских, греческого и других языков этой семьи.
В дописьменную эпоху своего существования славянские племена пользовались праславянским языком – общим для всех славян. На нем не сохранилось (или не обнаружено) памятников, и считается, что он не имел письменности. Достоверно говорить о том, каким именно был этот язык (как он звучал, имел ли диалектные формы, каков был его вокабуляр и т.д.) сложно – все имеющиеся на настоящий момент сведения получены лингвистами в результате его реконструкции на основе сравнения данных существующих сегодня славянских и других индоевропейских языков, а также свидетельств раннесредневековых авторов, описывающих быт и язык славян на латыни, греческом и готском.
В VI-VII вв. н.э. праславянская общность и, соответственно, язык уже более-менее отчетливо делился на три диалектные группы (восточную, западную и южную), в рамках которых в течение длительного времени и происходило формирование современных славянских языков.
Так что нет, древние славяне дописьменной эпохи не говорили по-старославянски, а на диалектах праславянского языка.
Древние славяне были язычниками, но под влиянием исторических и политических обстоятельств, начиная с VII века (прежде всего, южные и западные – вследствие географической близости и мощного влияния соседних Византии и германских королевств) постепенно принимали христианство – фактически этот процесс растянулся во времени на несколько столетий.
В связи с этим у них возникла необходимость в собственной письменности – прежде всего, для распространения богослужебных текстов, а также государственных документов (принятие единой веры, объединившей ранее разрозненные языческие племена, закончило процесс формирования государственных образований у некоторых из славянских народов – ярким примером тому служит Русь).
Соответственно, для того, чтобы решить эту задачу, было необходимо выполнить два условия:
Выполнением этой задачи занялись братья Кирилл и Мефодий. Происходили они из города Салоники, неподалеку от которого пролегала граница Византийской империи и славянских земель. Собственно, и в самом городе и его окрестностях было распространено славянское наречие, которым, согласно историческим документам, братья владели в совершенстве.
Святые Кирилл и Мефодий (икона XVIII—XIX веков)Общественное достояние
Они имели знатное происхождение и были чрезвычайно образованными людьми – среди учителей младшего Кирилла (Константина) были будущий патриарх Фотий I и Лев Математик, позже, преподавая философию в университете Константинополя, он получит прозвище Философ.
Старший брат Мефодий в качестве военачальника служил в одной из населенных славянами областей, где хорошо познакомился с их укладом, а позже стал настоятелем монастыря Полихрон, куда впоследствии пришел и Константин со своими учениками.
Сложившийся в монастыре круг людей во главе с братьями и занялся разработкой славянской азбуки и переводом на славянское наречие греческих литургических книг.
Есть мнение, что к мысли о необходимости создания письменности у славян Кирилла подтолкнула поездка в Болгарию в 850-ых гг. в качестве миссионера, крестившего население в районе реки Брегальница. Там он осознал, что, несмотря на принятие христианства, эти люди не смогут жить по закону Божьему, поскольку не имеют возможности пользоваться церковными книгами.
Первой славянской азбукой стала глаголица (от «глаголить» - говорить). Создавая ее, Кирилл понимал, что буквы латинского и греческого письма не пригодны для точной передачи звуков славянской речи. Версии ее возникновения разнообразны: одни исследователи утверждают, что она базируется на переработанном греческом письме, другие – что форма ее символов напоминает грузинский церковный алфавит хуцури, с которым Кирилл гипотетически мог быть знаком. Также существует достоверно не подтвержденная теория о том, что за основу для глаголицы было взято некое руническое письмо, которым славяне якобы пользовались в дохристианскую эпоху.
Сравнение глаголицы с хуцуриОбщественное достояние
Распространение глаголицы было неравномерным как в географическом, так и во временном смысле. Наиболее массово и долго глаголица была в ходу лишь на территории современной Хорватии: в областях Истрия, Далмация, Кварнер и Межимурье. Самым известным глаголическим памятником является обнаруженная в городке Башка на острове Крк «Башчанска плоча» (плита) – памятник XII века.
Башчанска плочаОбщественное достояние
Примечательно, что на некоторых из многочисленных хорватских островов она просуществовала вплоть до начала XX века! А в городе Сень глаголицу использовали до начала Второй мировой войны. Говорят, в областях на побережье Адриатики до сих пор можно встретить очень пожилых людей, знающих ее.
Надо отметить, Хорватия гордится этим историческим фактом и возвела древнее славянское письмо в ранг национального достояния. В 1976 году в регионе Истрия была построена «Аллея глаголицы» - дорога длиной в 6 км, по обеим сторонам которой расположены скульптуры, знаменующие вехи в развитии глаголицы.
Ну, а на Руси глаголическое письмо никогда не было в широком употреблении (учеными обнаружены лишь единичные надписи). Зато в русскоязычном интернете есть существуют конвертеры кириллицы в глаголицу. Например, фраза «Глаголица – первая азбука славян» будет выглядеть так:
Ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻⱌⰰ - ⱂⰵⱃⰲⰰⱔ ⰰⰸⰱⱆⰽⰰ ⱄⰾⰰⰲⱔⱀ
Несмотря на очевидность происхождения названия «кириллица» от имени Кирилл, отнюдь не он был создателем той самой азбуки, которой мы пользуемся по сей день.
Большинство ученых склоняется к тому, что кириллица была разработана уже после смерти Кирилла его учениками, в частности, Климентом Охридским.
По какой причине кириллица вытеснила глаголицу, на данный момент доподлинно не известно. По мнению одних, это произошло, поскольку глаголические буквы были слишком мудреными в написании, другие же настаивают на том, что выбор в пользу кириллицы был сделан по политическим соображениям.
Дело в том, что в конце IX века крупнейшие центры славянской письменности переместились в Болгарию, где обосновались изгнанные немецким духовенством из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Болгарский же царь Симеон, при правлении которого и была создана кириллица, придерживался мнения, что славянское письмо должно быть максимально приближено к греческому.
А. Муха. «Болгарский царь Симеон: основатель славянской письменности», 1923Общественное достояние
В основу созданного и зафиксированного в переводах книг жителей Салоник Кириллом и Мефодием старославянского языка легли южнославянские диалекты, что было абсолютно логично. В момент его возникновения русский язык уже существовал – правда, конечно, не в современном своем варианте, а как язык древнерусской общности (восточной ветви славян, предков русских, украинцев и белорусов), по сути, представляя собой совокупностью древнерусских наречий, – при этом был не книжным, а самым что ни на есть естественно сложившимся живым языком и, в отличие от старославянского, служил средством бытового общения.
Впоследствии, когда начались церковные службы и появились книги на старославянском, жители Древней Руси начали писать на кириллице на своем разговорном языке, положив начало истории древнерусского языка (см. например коллекцию новгородских записей на бересте, которыми в течение десятилетий занимался академик Андрей Зализняк).
Новгородская берестяная грамотаОбщественное достояние
Получается, что образованный человек, живший в древнем Новгороде, Пскове, Киеве или Полоцке мог читать и писать кириллицей на двух близкородственных языках, южнославянском старославянском и восточнославянском родном наречии.
Разумеется, в древности именно так и было. Как следует из всего вышеописанного, старославянский и был создан для того, чтобы славяне имели возможность слушать литургию на понятном им языке. Однако, со временем язык церковных книг подвергался видоизменению, постепенно принимая фонетико-орфографичекие и морфологические черты местных разговорных диалектов под влиянием человеческого фактора в лице переводчиков и переписчиков.
В результате возникали так называемые «изводы» (локальные редакции) этого книжного языка, который, по сути, как раз и явился прямым потомком старославянского. Слависты считают, что классический старославянский прекратил свое существование в конце X - начале XI века, а начиная с XI века богослужение в православных церквях идет на локальных версиях церковнославянского языка.
В настоящее время наиболее распространенным является синодальный (новомосковский) извод церковнославянского. Он оформился после церковной реформы патриарха Никона в середине XVII века и по сей день является официальным языком богослужений РПЦ, а также используется болгарскими и сербскими православными церквями.
Старославянский язык (и его «потомок» церковнославянский язык), будучи более тысячелетия языком религиозных книг и богослужения, безусловно, оказали мощное южнославянское влияние на русский язык. Многие старославянские по происхождению слова стали неотъемлемой частью современной русской лексики, так что в большинстве случаев рядовому носителю русского не придет в голову усомниться в их исконно русском происхождении.
Чтобы не уходить в лингвистические дебри, скажем только, что даже такие простые слова, как сладкий, одежда, среда, праздник, страна, помощь, единый имеют старославянское происхождение. Кроме того, старославянский проник даже в русское словообразование: например, все слова с приставкой пре- или причастия с суффиксами -ущ /-ющ, -ащ/-ящ имеют в себе элемент старославянского.