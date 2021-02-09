Насколько похожи русский и старославянский языки?

Откуда взялся старославянский язык и кто на нем говорил. Является ли он прямым предком русского?

Большинство где-то когда-то слышало о старославянском языке, и поскольку он «старый», да еще и «славянский» (как и сам русский), смело предполагают, что он, видимо, и является непосредственным предком «великого и могучего». Кроме того, есть и те, кто считает, что на старославянском написаны церковные книги, по которым сегодня ведется богослужение. Постараемся выяснить, какая в действительности взаимосвязь между русским и старославянским.

Миф 1: в древности славяне говорили по-старославянски

Считается, что предки славян пришли на территорию Европы во II в. до н.э., предположительно из Азии. Это подтверждает сравнительный анализ современных славянских языков с праиндоевропейским – реконструированным лингвистами предком индоевропейской языковой семьи: славянских, романских, германских, иранских, греческого и других языков этой семьи.

В дописьменную эпоху своего существования славянские племена пользовались праславянским языком – общим для всех славян. На нем не сохранилось (или не обнаружено) памятников, и считается, что он не имел письменности. Достоверно говорить о том, каким именно был этот язык (как он звучал, имел ли диалектные формы, каков был его вокабуляр и т.д.) сложно – все имеющиеся на настоящий момент сведения получены лингвистами в результате его реконструкции на основе сравнения данных существующих сегодня славянских и других индоевропейских языков, а также свидетельств раннесредневековых авторов, описывающих быт и язык славян на латыни, греческом и готском.

В VI-VII вв. н.э. праславянская общность и, соответственно, язык уже более-менее отчетливо делился на три диалектные группы (восточную, западную и южную), в рамках которых в течение длительного времени и происходило формирование современных славянских языков.

Так что нет, древние славяне дописьменной эпохи не говорили по-старославянски, а на диалектах праславянского языка.

Откуда тогда взялся старославянский?

Древние славяне были язычниками, но под влиянием исторических и политических обстоятельств, начиная с VII века (прежде всего, южные и западные – вследствие географической близости и мощного влияния соседних Византии и германских королевств) постепенно принимали христианство – фактически этот процесс растянулся во времени на несколько столетий.

В связи с этим у них возникла необходимость в собственной письменности – прежде всего, для распространения богослужебных текстов, а также государственных документов (принятие единой веры, объединившей ранее разрозненные языческие племена, закончило процесс формирования государственных образований у некоторых из славянских народов – ярким примером тому служит Русь).

Соответственно, для того, чтобы решить эту задачу, было необходимо выполнить два условия:

разработать систему графических символов для передачи на письме звуков речи;

создать единый письменный язык, который был бы понятен славянам с разных концов Европы: на тот момент все славянские диалекты были взаимопонимаемы, несмотря на имеющиеся различия. Именно им и стал старославянский – первый литературный язык славян.

Создание славянской азбуки

Выполнением этой задачи занялись братья Кирилл и Мефодий. Происходили они из города Салоники, неподалеку от которого пролегала граница Византийской империи и славянских земель. Собственно, и в самом городе и его окрестностях было распространено славянское наречие, которым, согласно историческим документам, братья владели в совершенстве.

Святые Кирилл и Мефодий (икона XVIII—XIX веков) Общественное достояние Общественное достояние

Они имели знатное происхождение и были чрезвычайно образованными людьми – среди учителей младшего Кирилла (Константина) были будущий патриарх Фотий I и Лев Математик, позже, преподавая философию в университете Константинополя, он получит прозвище Философ.

Старший брат Мефодий в качестве военачальника служил в одной из населенных славянами областей, где хорошо познакомился с их укладом, а позже стал настоятелем монастыря Полихрон, куда впоследствии пришел и Константин со своими учениками.

Сложившийся в монастыре круг людей во главе с братьями и занялся разработкой славянской азбуки и переводом на славянское наречие греческих литургических книг.

Есть мнение, что к мысли о необходимости создания письменности у славян Кирилла подтолкнула поездка в Болгарию в 850-ых гг. в качестве миссионера, крестившего население в районе реки Брегальница. Там он осознал, что, несмотря на принятие христианства, эти люди не смогут жить по закону Божьему, поскольку не имеют возможности пользоваться церковными книгами.

Первая азбука – глаголица

Первой славянской азбукой стала глаголица (от «глаголить» - говорить). Создавая ее, Кирилл понимал, что буквы латинского и греческого письма не пригодны для точной передачи звуков славянской речи. Версии ее возникновения разнообразны: одни исследователи утверждают, что она базируется на переработанном греческом письме, другие – что форма ее символов напоминает грузинский церковный алфавит хуцури, с которым Кирилл гипотетически мог быть знаком. Также существует достоверно не подтвержденная теория о том, что за основу для глаголицы было взято некое руническое письмо, которым славяне якобы пользовались в дохристианскую эпоху.

Сравнение глаголицы с хуцури Общественное достояние Общественное достояние

Распространение глаголицы было неравномерным как в географическом, так и во временном смысле. Наиболее массово и долго глаголица была в ходу лишь на территории современной Хорватии: в областях Истрия, Далмация, Кварнер и Межимурье. Самым известным глаголическим памятником является обнаруженная в городке Башка на острове Крк «Башчанска плоча» (плита) – памятник XII века.

Башчанска плоча Общественное достояние Общественное достояние

Примечательно, что на некоторых из многочисленных хорватских островов она просуществовала вплоть до начала XX века! А в городе Сень глаголицу использовали до начала Второй мировой войны. Говорят, в областях на побережье Адриатики до сих пор можно встретить очень пожилых людей, знающих ее.

Надо отметить, Хорватия гордится этим историческим фактом и возвела древнее славянское письмо в ранг национального достояния. В 1976 году в регионе Истрия была построена «Аллея глаголицы» - дорога длиной в 6 км, по обеим сторонам которой расположены скульптуры, знаменующие вехи в развитии глаголицы.

Ну, а на Руси глаголическое письмо никогда не было в широком употреблении (учеными обнаружены лишь единичные надписи). Зато в русскоязычном интернете есть существуют конвертеры кириллицы в глаголицу. Например, фраза «Глаголица – первая азбука славян» будет выглядеть так:

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Кириллица – вторая азбука?

Несмотря на очевидность происхождения названия «кириллица» от имени Кирилл, отнюдь не он был создателем той самой азбуки, которой мы пользуемся по сей день.

Большинство ученых склоняется к тому, что кириллица была разработана уже после смерти Кирилла его учениками, в частности, Климентом Охридским.

По какой причине кириллица вытеснила глаголицу, на данный момент доподлинно не известно. По мнению одних, это произошло, поскольку глаголические буквы были слишком мудреными в написании, другие же настаивают на том, что выбор в пользу кириллицы был сделан по политическим соображениям.

Дело в том, что в конце IX века крупнейшие центры славянской письменности переместились в Болгарию, где обосновались изгнанные немецким духовенством из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Болгарский же царь Симеон, при правлении которого и была создана кириллица, придерживался мнения, что славянское письмо должно быть максимально приближено к греческому.

А. Муха. «Болгарский царь Симеон: основатель славянской письменности», 1923 Общественное достояние Общественное достояние

Миф 2: старославянский – предок русского

В основу созданного и зафиксированного в переводах книг жителей Салоник Кириллом и Мефодием старославянского языка легли южнославянские диалекты, что было абсолютно логично. В момент его возникновения русский язык уже существовал – правда, конечно, не в современном своем варианте, а как язык древнерусской общности (восточной ветви славян, предков русских, украинцев и белорусов), по сути, представляя собой совокупностью древнерусских наречий, – при этом был не книжным, а самым что ни на есть естественно сложившимся живым языком и, в отличие от старославянского, служил средством бытового общения.

Впоследствии, когда начались церковные службы и появились книги на старославянском, жители Древней Руси начали писать на кириллице на своем разговорном языке, положив начало истории древнерусского языка (см. например коллекцию новгородских записей на бересте, которыми в течение десятилетий занимался академик Андрей Зализняк).

Новгородская берестяная грамота Общественное достояние Общественное достояние

Получается, что образованный человек, живший в древнем Новгороде, Пскове, Киеве или Полоцке мог читать и писать кириллицей на двух близкородственных языках, южнославянском старославянском и восточнославянском родном наречии.

Миф 3: службы в церкви сегодня ведутся на старославянском

Разумеется, в древности именно так и было. Как следует из всего вышеописанного, старославянский и был создан для того, чтобы славяне имели возможность слушать литургию на понятном им языке. Однако, со временем язык церковных книг подвергался видоизменению, постепенно принимая фонетико-орфографичекие и морфологические черты местных разговорных диалектов под влиянием человеческого фактора в лице переводчиков и переписчиков.

В результате возникали так называемые «изводы» (локальные редакции) этого книжного языка, который, по сути, как раз и явился прямым потомком старославянского. Слависты считают, что классический старославянский прекратил свое существование в конце X - начале XI века, а начиная с XI века богослужение в православных церквях идет на локальных версиях церковнославянского языка.

В настоящее время наиболее распространенным является синодальный (новомосковский) извод церковнославянского. Он оформился после церковной реформы патриарха Никона в середине XVII века и по сей день является официальным языком богослужений РПЦ, а также используется болгарскими и сербскими православными церквями.

Что общего у современного русского и старославянского?

Старославянский язык (и его «потомок» церковнославянский язык), будучи более тысячелетия языком религиозных книг и богослужения, безусловно, оказали мощное южнославянское влияние на русский язык. Многие старославянские по происхождению слова стали неотъемлемой частью современной русской лексики, так что в большинстве случаев рядовому носителю русского не придет в голову усомниться в их исконно русском происхождении.

Чтобы не уходить в лингвистические дебри, скажем только, что даже такие простые слова, как сладкий, одежда, среда, праздник, страна, помощь, единый имеют старославянское происхождение. Кроме того, старославянский проник даже в русское словообразование: например, все слова с приставкой пре- или причастия с суффиксами -ущ /-ющ, -ащ/-ящ имеют в себе элемент старославянского.