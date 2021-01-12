Насколько на самом деле русский похож на другие славянские языки?

Каждый из нас хоть однажды страдал от непонимания не только братьев-чехов или словаков, но и братьев-украинцев. Чем же похож и чем отличается русский язык от других славянских?

Откуда взялись славянские языки, и кто на них говорит?

Современные славянские языки имеют общего прародителя – праславянский язык, который существовал до VI-VII вв. н.э. Есть несколько гипотез о месте его возникновения, но все они сходятся в том, что это случилось на территории нынешней Восточной Европы.

В VII в. одновременно с разделением на соответствующие ветви славянских племен и праславянский разделился на три языковые группы с присущими им лексическими, морфологическими, фонетическими и грамматическими особенностями:

западную (польский, чешский, словацкий),

восточную (русский, украинский, белорусский) и

южную (сербский, хорватский, словенский, болгарский, македонский).

Каждая из групп в ходе своего исторического развития испытывала различные влияния неславянских соседей – немецкого, венгерского, турецкого, итальянского, литовского и других языков. Это отразилось на их лексике и грамматике. Тем не менее, славянские языки сохранили около 2 тысяч общих для них слов – наиболее древних и общеупотребительных, а также стилистически нейтральных.

На самом деле, славянских языков найдется еще больше, если посчитать все региональные диалекты и языки народов, не имеющих своих государственных образований (таких, как лужицкие сербы, русины, кашубы и др.).

Современное распространение славянских языков Wikipedia Wikipedia

Но чем похож и чем отличается русский от других славянских языков?

Русский, украинский и белорусский

Сам факт принадлежности к одной языковой (восточнославянской) группе говорит о том, что украинский и белорусский наиболее близки к русскому. До XIII-XIV вв. восточные славяне говорили на древнерусском наречии, из которого с течением времени развились три отдельных литературных языка.

Несмотря на культурную и историческую близость языков, между ними гораздо больше отличий, чем принято думать.

Например, если в русском и белорусском по 6 падежей, то в украинском их 7, вместе со Звательным, отвечающем за образование форм обращения. В русском, кстати, они встречаются лишь в литературе. (Как у Пушкина в «Золотой рыбке»: «Чего тебе надобно, старче?»)

Также в украинском есть форма давнопрошедшего времени («знав був»), аналогов которой нет в русском.

Ирина Баранова Ирина Баранова

Все три языка используют кириллицу, хотя некоторые буквы украинской и белорусской версий отсутствуют в русской:

в украинском не используются Ё, Ъ, Ы, Э, но присутствуют Ґ, Є, І и Ї;

в белорусском есть особая буква Ў.

Тем не менее, прочесть написанное на этих языках, если вы знаете русский, не составит труда. Другое дело – понять прочитанное.

Установлено, что лексика русского и украинского идентична лишь на 60%, в то время как оставшиеся 40% слов в силу исторических обстоятельств имеют польское происхождение. Лексика белорусского языка совпадает с украинским и польским примерно на 70%.

Русский и западнославянская группа

К этой группе языков относятся польский, чешский и словацкий языки. В них много заимствований из немецкого, французского, итальянского и латыни. К тому же фонетически они сильнее всего отличаются от русского, так что шанс, что знание последнего поможет понять говорящих на этих языках на слух, не очень большой.

Варвара Гранкова Варвара Гранкова

К тому же, в них есть особые звуки, не встречающиеся в других родственных языках, – в чешском это согласный, обозначаемый буквой ř [рж], в польском – носовые гласные, обозначаемые буквами ą и ę.

И самое сложное. Если в русском всего 3 склонения, то в словацком их уже 12, а в чешском – целых 14! Добавим сюда еще и твердую и мягкую разновидности прилагательных, которые также имеют формы единственного и множественного числа и трех родов, – не забывайте, их тоже надо склонять!

Русский и южнославянская группа

Сербский и хорватский:

Во времена Югославии сербский и хорватский считались одним сербохорватским языком с минимальными региональными отличиями, при этом в Хорватии всегда использовалась только латиница, а в Сербии – и латиница, и кириллица.

Бóльшая часть букв сербской кириллицы совпадает с русской (за исключением Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю и Я), но есть особенные буквы, которые придется выучить отдельно: Ј, Ћ, Ђ, Њ, Љ и Џ. В отличие от русской кириллицы, каждая буква обозначает только один звук!

Как и в русском, ударение в слове может падать на любую гласную. Но есть «приятный сюрприз»: в языке Кустурицы и Теслы имеется «всего-то» 4 типа ударения и долготы гласных (они могут появляться в зависимости от того, в каком падеже стоит слово), и от этого может даже зависеть значение слова. Освоить сербское музыкальное ударение практически непостижимая задача для иностранца!

И вдобавок симпатичная деталь – невероятная для русского – ударение в сербском и хорватском слове, наряду с гласными, может падать на Р, поэтому слова, состоящие из одних согласных, – совсем не редкость: vrt (сад), brk (ус), Grk (грек).

Ирина Баранова Ирина Баранова

Болгарский и македонский:

В этих двух языках не сохранилась система падежных окончаний. Поэтому по-русски болгарин запросто может сказать: «Эта дыня из мой папа сад»! (Да, падежи русского языка даются непросто не только неславянам).

Еще одна очень странная и неповторимая особенность этих двух языков – определенный постпозитивный артикль. Он служит для конкретизации смысла сказанного. В русском, как известно, артиклей нет, а в других языках чаще всего они представляют собой отдельно стоящие слова. Тут же артикль присоединяется к окончанию слова. Например, вълк – вълкът, мама – мамата, дядо – дядото и т.д. А во множественном числе вообще: момиче – момичета – момичетата («девочка – девочки – (какие-то конкретные) девочки»). Артикли – штука тонкая, с ней в состоянии справиться только ас болгарской/македонской филологии, и русский здесь точно никак не поможет.

И на десерт осталась сложнейшая система глагольных форм. В южнославянской группе существует 9 времен! Да-да, вам не показалось.

Словенский:

Уникальной особенностью этого языка является наличие двойственного числа. То есть особых форм, использующихся, когда речь идет о двух предметах.

Например, в предложении «Яблоко красное / Яблоки красные»:

Jabolko je rdeče. (ед.ч.)

Jabolki sta rdeči. (двойств.ч.)

Jabolka so rdeča. (мн.ч.)

Но чтобы вы не думали, что русский совсем не похож на южнославянские языки, добавим ложку меда: у них огромный пласт общей лексики. Дело в том, что южнославянская и русская лексики испытывали сильное взаимное влияние. Старославянская лексика пришла на Русь с первыми книгами еще в X в., с Балкан, откуда распространялась письменность. С конца XVIII в. маятник качнулся в обратную сторону, и уже южнославянские языки испытали на себе мощную волну русского влияния. Поэтому, скорее всего, зная русский, вы в большой степени поймете сербский, македонский и – особенно – болгарский текст.

А вот что говорят билингвы и иностранцы, владеющие русским и другими славянскими языками

Варвара Гранкова Варвара Гранкова

Деян, филолог, русист, носитель сербского и македонского:

Не думаю, что знание двух славянских языков мне хоть как-то помогло в изучении русского. Скорее усложнило задачу. Самые большие препятствия для меня – это порядок слов в предложении, управление и произношение некоторых звуков.

Но это всего лишь мой пример. Я знаю сербку, которая говорит на чистейшем русском. При этом она не в состоянии объяснить ни одного грамматического правила русского языка. И также знаю немало сербов, которые живут в России десятилетиями и говорят на «пиджин» русском.

Лексика, конечно, похожая, но есть и множество однокоренных слов, которые означают разные вещи и заставляют вас сказать совсем не то, что вам хотелось. Знакомая мне лекторша русского языка (наполовину македонка) могла, говоря по-русски, буквально перевести македонское выражение «лопнуть со смеху» (пукнав од смеа) словами «я пукнула со смеху».

Славянские языки, конечно, похожи. Но если ставить себе высокие цели, для славянина должно быть все равно: изучает он русский или папуасский. Задачи те же.

Светослава, филолог-сербокроатист, носитель русского и болгарского языков:

Я выросла в двуязычной русско-болгарской семье. Мои родители прекрасно овладели языками друг друга. Оставшись жить в России, со временем папа выучил русский в совершенстве и полностью ассимилировался в России. Хотя, приехав в Москву 20-летним студентом, знал язык на школьном уровне (при социализме в Болгарии он входил в обязательную программу). Поначалу случались языковые курьезы. Например, однажды, рассказывая моей (будущей) маме о своем родном городе, он добавил: «А крыши у нас покрыты... – повисла пауза, он подбирал правильное слово, - черепашками...» (Конечно же, имелось в виду «черепицей»).

Канамэ, филолог-славист, преподаватель русского и сербского языков, носитель японского языка ( владеет русским, сербским, болгарским, русинским, словацким и польским):

У меня нет сомнений, что знание русского языка помогает при изучении других славянских языков, но нельзя сказать, что оно всегда приводит к успешному их усвоению. На начальном этапе изучения [других славянских языков] русский язык помогает быстро сориентироваться в грамматической системе языка, и кажется, что все очень просто и понятно именно благодаря русскому. Но потом, на более позднем этапе, придётся о нем «забыть», так как он мешает проникнуть в особенности изучаемого языка и овладеть им более естественным образом. Лучше начать думать на том самом языке, избегая мысли: «Как это будет по-русски?» Я тоже не раз сталкивался с этой проблемой, когда учил, например, сербский, болгарский и русинский. Но мне, с одной стороны, приятно вспомнить, что во время своей первой поездки в Сербию я заметил, что говорю по-сербски «с русским акцентом», а, с другой, осознал тогда, что надо как-то избавиться от своих «плохих» привычек, чтобы заговорить по-сербски по-настоящему. После этого у меня в голове русский и сербский стали совсем разными языками, и я перестал путать слова или грамматики.