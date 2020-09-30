Как борются с англицизмами в русском языке

В России существуют целые сообщества, которые выступают против иностранных заимствований в русской речи.

Худой мужчина в строгих прямоугольных очках и неухоженной бородой, производящий впечатление не то ученого, не то бездомного, медленно бродит по улице. Увидя небольшой продуктовый магазин, он заходит внутрь и идет прямиком к двум болтающим продавщицам.

«Есть у вас ржаное жито? Почем оно?»

«Жито? А что это?» — удивленно спрашивают те.

«Хлеб, на Руси так его называли. А земняшка сколько стоит?»

«А земняшка-то что значит?», — продолжают недоумевать дамы.

«Дак картошка, называли так, потому что в земле растет», — поясняет мужчина.

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С такими недопониманиями Киму Сушичеву, 36-летнему дворнику, психологу по образованию, приходится сталкиваться ежечасно. Почти каждый день на протяжении четырех лет Ким объясняет близким людям и прохожим, что середень - это торговый центр, казальник - телевизор, навар - это суп, жижа - сок, и т.д. Те, по его словам, по большой части улыбаются, но на старорусском языке говорить пока не начинают.

«Только моя умершая бабушка ещё как-то соглашалась с моими взглядами», — жалуется Сушичев.

Ким уже четыре года состоит в сообществах «Родноречие» и «Чисторечие», борющихся с англицизмами и другими заимствованиями в русской речи. Сколько всего в русском языке англицизмов, никто не считал, однако среднестатический русский сталкивается с ними каждый день: русские бренды одежды, кафе и рестораны дают своим заведениям на английском; в обычном офисе все чаще используют слова «пофиксить», «репорт» и «ресерч»; в интернете почти любое слово, включая «мессенджер», «фолловер» и «лайк» - англицизмы. К тому же каждый год в молодежном сленге появляются новые англицизмы, которые быстро становятся частью повседневной речи и поп-культуры, будь то «краш», «рофл» или «флекс». И как сообщества собираются со всем этим бороться?

Русский без русского

«В школьном возрасте у меня был Толковый словарь Даля. Читая статьи в нем, я заметил, что русские синонимы позволяют лучше и быстрее понять значение заимствования. Так я стал увлекаться переводом почти каждого услышанного заимствования, что позволило быстрее усваивать новую информацию, наполненную разными научными терминами. Под это увлечение попали и англицизмы», — вспоминает один из трех администраторов сообщества «Чисторечие» 27-летний безработный Леонид Маршев.

По его мнению, слова «распродажа», «отклонение» и «безотходник» для русского человека гораздо проще и понятнее их аналогов из английского языка - «сейл», «девиация», и «зеровейстер». Такие заимствования для русских - просто пустой звук, уверен Маршев.

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В 2015 году в российкой соцсети «ВКонтакте» Маршев нашел сообщество «Родноречие» (8,5 тыс подписчиков), в котором предлагались русские замены словам, заимствованных из английского и других иностранных языков. Понаблюдав, он начал предлагать свои посты в группу, и с разрешения тогдашних руководителей стал одним из администраторов сообщества. Еще через три года, в 2018, он стал управлять еще одной группой «Чисторечие» (2,3 тыс. подписчиков), участники которой занимаются борьбой только с англицизмами.

Чаще всего в сообществе приводятся англицизмы в паре с «исконно-русскими» синонимами, иногда администраторы предлагают участникам группы самим придумать синонимы в комментариях. Например:

Такси - пролетка

Страница человека в соцсетях - вещальник

Ноунейм - беспрозванец

Интернет - междусетье

Митинг - сходка

Спикер - гласник и т.д.

Также администраторы сообщества призывают активно использовать русские аналоги в повседневной речи, писать кириллицей все английские слова, такие как Youtube и Google, запретить СМИ использовать англицизмы в своих текстах, а также запретить российским компаниям брать иностранные названия, такие как Москва Сити и даже Робот Фёдор (дело в том, что его нормальное русское имя сделали английской аббревиатурой FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research).

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«Видя столько англицизмов, ты понимаешь, что русский язык замещается английским. Заимствование - естественное явление для любого языка, но когда заимствуется больше, чем производится собственных слов, язык теряет свою самобытность. Заимствуя англицизмы, русский язык теряет свою русскость, а это уже национальный упадок, страна не развивается самостоятельно. Нужно развивать русский язык, а не английский в русском», — рассуждает Маршев.

Игра против англицизмов

Ким Сушичев изначально не обращал внимания на англицизмы в русской речи и, как и многие участники группы, наткнулся на сообщества случайно.

«Сначала для меня это было нечто вроде языковой и мыслительной игры, потом я познакомился с родноречцами. То, чем они занимались, и их взгляды на русский язык и заимствования нашли отклик в моей душе, и я стал одним из них», — рассказывает Ким.

Михаил Архаров, 21-летний студент МГТУ им Н. Э. Баумана, в школе английский язык не изучал, поэтому каждый новый англицизм становится для него «враждебным» словом.

«В дальнейшем я начал замечать в СМИ и смежных областях появление англицизмов: фэйк, перформанс, хайп, хэндмэйд, клининг. Это укрепило моё воззрение, ибо новых русских слов я не замечал - их попросту не было», — поясняет Архаров.

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Большинство опрошенных участников обоих сообществ стараются не использовать англицизмы в повседневной речи, а когда замечают за собой ошибку - лезут в словари и сообщества, ища англицизму замену, или же придумывая собственные слова. Окружающие, по их словам, чаще всего сами не понимают замены англицизма другим словом, а спрашивают о значении русского синонима в совсем экзотических случаях.

Один из участников «Чисторечия», 37-летний инженер Геннадий Урядов, к полному отказу от англицизмов, наоборот, не стремится, а с не принятием заимствований столкнулся, только когда его собственные дети стали использовать их слишком часто.

«Надо признать, что я не против заимствований, я не фанатик. Просто трудно запоминать слова, которые не понимаешь, так как я изучал немецкий. Слова "Шэрить", "кейс" мне трудно переварить. Но при этом я люблю слово "хайп". Однако если найдётся ему достойный русский синоним, то буду только рад», — говорит Урядов.

Язык сломаешь об чикен макнаггетс

Периодически против использования англицизмов выступают и государственные деятели. Так, в ноябре 2019 года председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рекламные вывески английском языке во время визита в Саратов.

«Так страну можно потерять. Ай-яй-яй, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе. Вот, видите — чикен макнаггетс. Язык сломаешь!» — обратил внимание спикер на один из билборды.

«И котлета в хлебе, а не бургер», — подхватил тогда глава Саратова Михаил Исаев.

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В октябре того же года бывший премьер-министр раскритиковал за использование англицизмов членов правительства, заявив, что «не стоит засорять язык ненужными словами». А в марте 2019 председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков опубликовал в твиттере список англицизмов, которые, по его мнению, превращают русский язык в «уродливого мутанта». Среди них оказались «коучинг», «тимбилдинг» и «фарминжиниринг».

«Пора снимать фильм ужасов об этом лингвистическом “хорроре”», — отметил сенатор. То, что он сам использовал англицизм в своем замечании, его не смутило.

Блогер и лингвист под псевдонимом Микитко Сын Алексеев утверждает, что нет смысла искать или придумывать более «русские» замены англицизмам, так как они будут мешать своими старыми контекстами и ассоциациями.

«Многовековая практика показывает, что у нас это просто не работает. Ну или из 1000 сочиненных слов сохранятся в языке 1-2, и то скорее только в каком-нибудь уникальном случае, когда, скажем, очень известный человек начал употреблять новое слово в специфическом контексте», — поясняет Алексеев.

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По его мнению, в русском языке пригодны любые заимствования, которые обозначают новое или прежде не актуальное явление или предмет, будь то «синтипоп», «мессенджер», «андроид», «эмодзи» или «бан».

Заимствования и англицизмы действительно меняют ментальность человека, но в положительную сторону, так как они способствуют глобализации сознания, уверен Дмитрий Петров, преподаватель Московского лингвистического университета. А их использование при условии сохранения своего языка как основы вполне способно обогатить русский язык, считает преподаватель.