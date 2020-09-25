Тютчев: 5 неожиданных фактов о поэте, который верил в Россию

Тютчев (1803-1873) не только сочинил самое точное стихотворение, описывающее Родину, но верил в ее особый путь и пытался создать позитивный облик на Западе.

1. Создал «формулу» России

Третьяковская галерея; Nevmenandr (CC BY-SA 3.0); Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева Третьяковская галерея; Nevmenandr (CC BY-SA 3.0); Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

Умом — Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Это небольшое стихотворение, сочиненное поэтом Федором Тютчевым в 1866 году, знает наизусть каждый русский. Сложно представить более всеобъемлющего и четкого определения сути России и ключа к загадочной русской душе. Есть расхожее мнение, что у России - свой путь, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии.

2. Более 20 лет прожил в Германии и переводил немецких поэтов

Городская ратуша в Мюнхене. 1840 год. Из собрания музея-усадьбы Тютчева "Мураново" Sputnik Sputnik

Тютчев был из старинного дворянского рода, родился в фамильном поместье Овстуг в Брянской области. Получил блестящее образование на дому, знал древнегреческий, латынь и еще несколько европейских языков. Будучи юношей, он уже переводил оды Горация.

После университета Тютчев поступил на дипломатическую службу и был отправлен в Мюнхен. Там он подружился с самим Генрихом Гейне и был первым, кто перевел Гейне на русский язык. С немецкого он переводил также Гете, Шиллера, но ими не ограничивался - знакомил русского читателя с Байроном и Гюго. Многие переводы Тютчева до сих пор признаются российскими филологами как канонические.

Генрих Гейне Getty Images Getty Images

В Германии поэт прослыл дамским угодником и женился на немке - Элеонора Петерсон родила ему трех дочерей, все они впоследствии стали фрейлинами при императорской семье. Кстати, одни из самых известных стихотворений «Люблю грозу в начале мая» и «Зима недаром злится...», которые мы так любовно цитируем, глядя в окно, на самом деле, были написаны именно в Германии и иллюстрируют местную природу.

3. Через романтизм пришел к политическим стихам

Федор Тютчев. Акварель И. Рехберга, 1838 Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева Музей-усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева

Ранние стихи Тютчева напоминают сложную архаичную поэзию XVIII века. По форме эти они похожи на оды - он обращается к собеседнику, взывает к чему-либо. В 1820-м Тютчев формирует свое отношение к назначению поэзии. Это стихотворение было его ответом на оду «Вольность» Александра Пушкина, за которую последний был отправлен в ссылку. Тютчев отмечает, что цель не в критике царя или обличении пороков:

Своей волшебною струною

Смягчай, а не тревожь сердца!

С 1830-х годов поэзия Тютчева уже больше походит на романтизм, он явно находится под влиянием немецких поэтов. Стихи его часто коротки и точны, в каждом он рассуждает на определенную тему.

Один из любимых его сюжетов - диалог человека со вселенной. Лирические герои остаются наедине с небом, звездами, осознают собственную ничтожность в сравнении с вечностью.

Есть много мелких, безымянных

Созвездий в горней вышине,

Для наших слабых глаз, туманных,

Недосягаемы оне…

Однако его риторика полностью меняется в зрелости. После почти десятилетнего перерыва в поэзии, Тютчев начинает писать вновь в 1850-х - и в основном политические стихи. Он волнуется о судьбе России, отвечает на нападки Запада, восславляет одинокое противостояние родины миру. Стихотворение «Умом Россию не понять» как раз из этого периода.

4. Был профессиональным цензором

С.Ф. Александровский. Портрет Ф.И. Тютчева (1876) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Тютчев вернулся в Россию в 1844 году и продолжил служить в Министерстве Иностранных дел, отвечая за цензуру. В это время он пишет много публицистических статей, в том числе на иностранных языках. Рассуждает о России и Западе, а также высказывает идею, что славянские народы должны объединиться под главенством России.

Тютчев пишет записку «О цензуре в России» министру иностранных дел, князю Александру Горчакову (тому самому лицейскому товарищу Пушкина). Обеспокоенный волнениями в Европе, Тютчев считает, что с печатью нужно обращаться аккуратно, что с помощью нее можно выражать позицию государства. Однако он призывает не к слепым ограничениям, а к тому, чтобы государство как родитель воспитывало умы незрелых подростков.

«Одна цензура, как бы она ни действовала, далеко не удовлетворяет требованиям создавшегося положения вещей. Цензура служит ограничением, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всем остальном, речь должна идти, скорее, не о подавлении, а о направлении».

Лично император Николай I одобрил, чтобы Тютчев выступал в западной печати и поддерживал позитивный облик России на Западе.

5. Считал, что в России невозможна революция

Исаак Левитан. Над вечным покоем Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Потрясенный европейскими революциями 1848-49 годов, Тютчев написал трактат «Россия и революция». Там он описывает, в какое плачевное, по его мнению, состояние пришли пережившие революции Франция, Германия, Австрия. Он также размышлял о природе русского народа и писал, что революция ему чужда.

«Прежде всего Россия - христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному». Поэт пишет, что способность к самопожертвованию у русских в крови. А революция противоречит христианству и нормам морали - значит не грозит русским.

Самодержавие Тютчев считал начертанным Богом путем. Поэт умер в 1873 году и не успел застать ни первых русских революций, ни народовольцев, ни того, как в 1881 году революционеры-террористы убили императора Александра II.