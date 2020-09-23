Ильф и Петров: самый смешной и смелый писательский дуэт

Они ушли из жизни довольно рано, и мы можем только гадать, сколько еще виртуозных романов могли бы написать.

Двое друзей, Илья Ильф и Евгений Петров, родились в столице юмора Российской Империи Одессе (ныне - Украина). Городских мифов и легенд в этом южном черноморском городе жило и живет, вероятно, больше, чем реальных историй. А ворами и изобретательными жуликами там тайно гордятся и восхищаются, слагают о них легенды. Один из таких, названный Остапом Бендером, и стал героем главного труда писателей.

Как начали писать вместе

Ильф и Петров познакомились в 1925 году в Москве. Первому было 28 лет, второму - 23. Они работали в журнале «Гудок», редактировали статьи и писали фельетоны.

Москва. Фото Ильи Ильфа Общественное достояние Общественное достояние

В «Двойной автобиографии» писатели шутили, что «автор родился дважды»: в 1897 году и в 1903 году и уже с младенческого возраста «начал вести двойную жизнь».

Ильф и Петров в Москве Неизвестный автор/Государственный Литературный музей

Еврейский мальчик Ильф был сыном мелкого одесского бухгалтера и банковского служащего. Сам Илья окончил техническую школу и работал то в чертежном бюро, то на телефонной станции, то на заводе ручных гранат. Параллельно писал стихи, и, шаг за шагом, приобрел значительный вес среди одесских поэтов. В 1917-м начал работать редактором в журналах, писать статьи. И, решив полностью перейти на литературное поприще, в 1923-м переехал в Москву.

Илья Ильф. Фото начала 1930-х Общественное достояние Общественное достояние

Его будущий коллега Петров происходил из более статусной семьи: отец - чиновник, преподаватель семинарии и военного училища. Он брал Евгения с братом в дальние путешествия - на теплоходе они плавали в Турцию и Италию, многое повидали.

Петров начинал оперативником в одесском уголовном розыске, расследовал криминальные дела, ликвидировал бандитские группировки. Настоящая его фамилия - Катаев, (его старший брат Валентин Катаев стал известным советским писателем). В 1920 году братьев арестовали по подозрению в антисоветском заговоре, но по неведомым причинам отпустили...

Евгений Петров. Фото начала 1930-х Общественное достояние Общественное достояние

Два одессита, Ильф и Петров, встретились в Москве и стали неразлучны, писали юмористические рассказы и повести. Есть легенда, что первое свое большое произведение они начали как литературные «рабы» - по поручению старшего брата Петрова Валентина Катаева начали писать большой сатирический роман. Прочитав их труд, писатель так восхитился работой, что решил благородно отказаться от «авторства».

Двенадцать стульев

Илья Ильф читает "12 стульев" Общественное достояние Общественное достояние

Этим романом и были легендарные «12 стульев». Произведение было опубликовано в 1927-м в рекордные сроки. Удивительно, что цензура пропустила тонкую сатиру на новый советский строй. Вот например, одна из шуток романа: «Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ [политическое управление при НКВД - прим. редактора] к вам само придет».

Это история двух жуликов, которые встречаются в вымышленном городе Старгород. Бывший дворянин Ипполит Воробьянинов приезжает в город, чтобы найти фамильные бриллианты, которые его теща во время революции зашила в обивку одного из стульев гостиного гарнитура.

Андрей Миронов в роли Остапа Бендера Марк Захаров/Творческое объединение «Экран», 1976 Марк Захаров/Творческое объединение «Экран», 1976

Авантюриста же Остапа Бендера заносит в Старгород случайно. «Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег». Обдумывая очередной хитрый план, как бы нажиться и преуспеть без особых усилий, он встречает Ипполита. Застенчивый Ипполит решает взять предприимчивого Бендера в долю, и они вместе отправляются на поиски драгоценностей…

Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова в фильме "Двенадцать стульев" Леонида Гайдая Sputnik Sputnik

Далее карикатурную парочку ждут невероятные приключения в погоне за стульями, которые после революции были распроданы по одному и разлетелись по всей стране. Им приходится идти на самые разные уловки, чтобы их раздобыть у самых разных людей, от сторонников царя и мещан до неистовых большевиков.

Совместное творчество и поездка в Америку

Ильф и Петров за работой, 1932 Общественное достояние Общественное достояние

После большого успеха «12 стульев», в 1931 году Ильф и Петров пишут продолжение приключений Бендера, получившее название «Золотой теленок». Однако если первый роман с легкостью прошел все цензурные препоны, то в 1930-х книжная номенклатура узрела «пасквиль на Советский Союз». Напечатали новое детище дуэта только через три года. Книга была не менее популярна, и впоследствии обе части неоднократно экранизировали.

В 1935-1936 годах писатели отправляются в поездку по США. Они проезжают всю страну на автомобиле в компании американской семейной пары, делают записи, а позже выпускают травелог «Одноэтажная Америка». В нем - подробный отчет о путешествии и впечатлениях: Нью-Йорк, строительство моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско, жизнь американцев, пейзажи и прерии, Голливуд...

«Эту картинку хотелось бы подписать так: „Вот это и есть Америка!“» (фото Ильи Ильфа) Общественное достояние Общественное достояние

Молодые писатели все делали вместе и, как они сами шутили, «только женились с разницей в 5 лет». У них было множество идей и планов, но Ильф в 1937 году умирает от туберкулеза. Через два года у Петрова родился сын и он назвал его Ильей в честь друга.

После смерти соавтора Евгений погрузился в кинематограф, позже стал редактором культового журнала «Огонек». Во время Второй мировой войны писал репортажи и очерки с мест боевых действий. Отправившись в очередную командировку, он погиб в авиакатастрофе. Мистическим образом ему было столько же лет, сколько Ильфу во время кончины.