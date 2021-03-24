Как приемный сын Горького стал французским дипломатом

Зиновий Пешков был выходцем из небогатой провинциальной еврейской семьи, но благодаря своим природным талантам построил блестящую карьеру и даже стал другом Шарля де Голля.

Сын нижегородского ремесленника, ставший французским военным и дипломатом. Родной брат известного революционера Якова Свердлова, но ярый антибольшевик. Выпускник провинциального приходского училища, который на равных общался с великими писателями, военачальниками, политиками. У Зиновия Пешкова была удивительная судьба, полная непредвиденных поворотов и перипетий.

Пасынок Максима Горького

Будущий французские легионер и друг Шарль де Голля, Зиновий Свердлов родился в 1884 году в семье еврея-ремесленника в Нижнем Новгороде. Оттуда был родом и Максим Горький, он был хорошо знаком с семьей Свердловых, а юного Зиновия, любознательного, с горящими глазами, любил особенно.

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В 1902 году Зиновий принял православие, а крестным отцом его стал Горький. Для того, чтобы еврейскому юноше дали право жить в Москве и путешествовать, писатель дал ему свою (настоящую) фамилию - Пешков. После этого родная семья отреклась от Зиновия.

Молодой человек рано стал вхож в окружение писателя, где познакомился со многими интеллектуалами-бунтарями и увлекся революционными идеями, из-за чего даже имел проблемы с полицией.

Владимир Ленин играет в шахматы с Александром Богдановым, 1908, Капри. Зиновий Пешков второй справа в верхнем ряду, рядом с ним - Максим Горький Архивное фото Архивное фото

Зиновий имел большой артистический талант, обладал голосом и слухом и даже хотел поступить в Императорскую филармонию. Однако обстоятельства сложились иначе, в филармонию герой так и не поступил и покинул Россию в двадцатилетнем возрасте в поисках приключений и интересной работы. Кроме того, Зиновий хотел оказаться подальше от недремлющего ока полиции…

Друг де Голля

Канада, США, Новая Зеландия… За границей Пешков работал грузчиком на кирпичном заводе, на меховой фабрике, в типографии. Пытался заниматься коммерцией, но прогорел. Относительно успешной оказалась работа в русском издательстве в США. Потом судьба занесла героя во Францию, где его и застала Первая мировая война.

В отличие от оставшихся в России знакомых революционеров, он не желал поражения России и ее союзникам. Не раздумывая, Зиновий бросился на призывной пункт. Иностранцы не могли вступить во французскую армию, так пасынок Максима Горького оказался в Иностранном легионе.

В 1915 году в атаке под Аррасом Пешков был сильно ранен в руку. Санитары сочли его безнадежным и хотели оставить на поле боя. На эвакуации раненого настоял… лейтенант Шарль де Голль. Зиновия отправили в Американский госпиталь в Нейи.

Зиновий Пешков после ампутации руки Общественное достояние Общественное достояние

Руку пришлось ампутировать, но пациент проявил огромное упорство и научился прекрасно обходиться одной рукой. В том же году в Доме Инвалидов, согласно приказу маршала Жоффра, русского легионера наградили Военным крестом с пальмовой ветвью. А со спасителем де Голлем они станут друзьями. Впереди их ждет новая война…

По разные стороны баррикад с братом

Известно, что сначала оба, и Зиновий и его родной брат Яков увлекались революционными идеями. Но разные пути в итоге развели их по разные стороны баррикад, сделав идейными врагами. Октябрьскую революцию, с ее насилием, стремлением все отнять и поделить, Зиновий не принял.

Яков Свердлов Архивное фото Архивное фото

«Скорее тут можно говорить про революционную романтику, которая была тогда характерна для юношества той эпохи. И не случайно, после 1917 года он в Россию уже не вернулся, хотя такая возможность несомненно была. У Пешкова уже давно были другие ценности и идеалы. Именно поэтому в Гражданской войне он оказался на стороне белой армии», - считает писатель и журналист Армен Гаспарян, член Российского военно-исторического общества, автор многочисленных книг по российской военной истории.

А брат Яков стал одним из главарей Красного террора, инициатором репрессий против казачества и не последним человеком в деле о расстреле царской семьи…Яков на словах отрекся от брата, ставшего «агентом Антанты».

В начале 1919 года Зиновий направил Якову телеграмму: «Яшка, когда мы возьмем Москву, то первым повесим Ленина, а вторым - тебя, за то, что вы сделали с Россией!». Но Яшке оставалось недолго: в марте 1919 он умрет от свирепствовавшего в те годы в России гриппа-испанки. Однако это официальная версия…

Русско-французский агент

Проницательность и хитрость, способность легко устанавливать необходимые контакты, яркая и убедительная речь, умение склонить на свою сторону – эти таланты Зиновия сразу приметили нужные люди во Франции. Так Пешков начал свою дипломатическую карьеру. И начал ее стремительно: уже совсем скоро его направляют с очень серьезными, а порой и тайными поручениями в разные страны.

В годы Гражданской войны в России Пешков был в составе французской дипломатической миссии. Он активно помогал голодающим: наладил отправку грузов из Гавра и Марселя. Помог эвакуироваться из охваченной Гражданской войны России многим соотечественникам.

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Следующая миссия – военная. Она отправляется в Марокко, где ему поручают командование ротой. Писатель Андрэ Моруа так отзывался о нем: «…один из тех командиров, которые умеют поднимать униженных и оскорбленных, приобщая их к той задаче, которую Иностранный легион унаследовал от легионов Римской империи – к задаче служения цивилизации. Когда Зиновий Пешков говорит о Легионе, глаза у него горят. Он апостол этой религии».

Несмотря на антибольшевискую позицию Пешкова, французские органы государственной безопасности не спускали с него глаз: ведь его родной брат в России – видный деятель-большевик, отец – обласканный советской властью писатель. Это вызывало очень много подозрений. Однако сегодня исследователи уверены: поводов для этого не было никаких.

«Пешков совершенно точно не работал по линии 7 управления НКГБ НКВД СССР. Во Франции у Москвы были иные источники информации. Но возникавшие подозрения вполне понятны. Печать того времени пестрела разоблачительными статьями про большевистских гангстеров в Париже. Под подозрением находились многие эмигранты, что уж тут говорить про таких ярких фигур, как Пешков. Но, насколько мне известно, Сюрте не нашло ни единого факта, свидетельствовавшего о его возможных связях с Москвой», - считает Армен Гаспарян.

Верный Франции до последнего дня

В 1940 году Зиновий не признал власти нацистских оккупантов и отказался продолжать службу под начальством немцев. Пешкова арестовали, и военный трибунал приговорил его к расстрелу. Но и здесь героя снова спасает талант дипломата и боевой опыт в горячих точках: он сумел уговорить охранника, обменять подаренные Максимом Горьким золотые часы на гранату, затем взять в заложники командира, захватить самолет и на нем улететь под знамена де Голля.

Старый приятель хорошо знал о таланте Пешкова и поручил ему серьезные миссии. В Южной Африке Пешков склоняет местные власти на сторону союзников. Затем он становится главой французской миссии в Китае, позже – в Японии. И, наконец, получает чин посла Франции.

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За годы Второй мировой войны Зиновий Пешков получил множество наград и отличий, стал бригадным генералом французской армии. В 1950 году, весь в орденах, среди которых был и Большой крест Почетного легиона, он уходит в отставку и живет в Париже, на рю Лористон.

Зиновий скончался в возрасте 82 лет в Париже и был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Видные французские военные и политики пришли попрощаться с ним. Согласно его завещанию, на надгробии выгравировали очень простые слова: «Зиновий Пешков, легионер».