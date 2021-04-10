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Москва на картинах русских художников
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10 АПРЕЛЯ 2021
Russia Beyond
За много веков столица изменилась до неузнаваемости. Художники сохранили для нас ее облик разных времен.
Федор Алексеев. Красная площадь в Москве. 1801
Третьяковская галерея
Алексей Саврасов. Сухарева башня. 1872
Исторический музей
Василий Поленов. Московский дворик. 1878
Третьяковская галерея
Василий Верещагин. Вид Московского Кремля. 1879
Ярославский художественный музей
Владимир Маковский. Толкучий рынок в Москве, 1880
Частная коллекция
Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881
Третьяковская галерея
Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы. 1894 г.
Третьяковская галерея
Константин Юон. Лубянская площадь зимой. 1905
Третьяковская галерея
Аристарх Лентулов. Василий Блаженный, 1913
Третьяковская галерея
Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914
Исторический Музей
Василий Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916
Третьяковская галерея
Варвара Степанова. Здание Моссельпрома с рекламой В.В.Маяковского. 1924-1925 гг.
Аполлинарий Васнецов. Башни. Новодевичий монастырь. 1926
Русский музей
Юрий Пименов. Новая Москва. 1937
Третьяковская галерея
Константин Юон. Парад на Красной Площади в Москве 7 ноября 1941 года. 1942
Третьяковская галерея
Юрий Жданов. Вечер в Москве. 1955
Игорь Попов. Фрунзенская набережная, дом 14. 1968-1972
Осип Авсиян. Угол Маросейки и Старосадского. 1977
Владимир Герасимов. Станция метро «Кропоткинская», 2007
Владимир Герасимов
Алена Дергилева. Из серии «Москва», 2010-ые
Алена Дергилева
Константин Батынков. Из серии «Всюду жизнь». 2019
Константин Батынков
Искусство
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