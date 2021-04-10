Москва на картинах русских художников

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За много веков столица изменилась до неузнаваемости. Художники сохранили для нас ее облик разных времен.

Федор Алексеев. Красная площадь в Москве. 1801

Третьяковская галерея

Алексей Саврасов. Сухарева башня. 1872 

Исторический музей

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Третьяковская галерея

Василий Верещагин. Вид Московского Кремля. 1879

Ярославский художественный музей

Владимир Маковский. Толкучий рынок в Москве, 1880

Частная коллекция

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881

Третьяковская галерея

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы. 1894 г.

Третьяковская галерея

Константин Юон. Лубянская площадь зимой. 1905

Третьяковская галерея

Аристарх Лентулов. Василий Блаженный, 1913

Третьяковская галерея

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Исторический Музей

Василий Кандинский. Москва. Красная площадь. 1916

Третьяковская галерея

Варвара Степанова. Здание Моссельпрома с рекламой В.В.Маяковского. 1924-1925 гг.

Аполлинарий Васнецов. Башни. Новодевичий монастырь. 1926

Русский музей

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

Третьяковская галерея

Константин Юон. Парад на Красной Площади в Москве 7 ноября 1941 года. 1942

Третьяковская галерея

Юрий Жданов. Вечер в Москве. 1955

Игорь Попов. Фрунзенская набережная, дом 14. 1968-1972

Осип Авсиян. Угол Маросейки и Старосадского. 1977

Владимир Герасимов. Станция метро «Кропоткинская», 2007

Владимир Герасимов

Алена Дергилева. Из серии «Москва», 2010-ые

Алена Дергилева

Константин Батынков. Из серии «Всюду жизнь». 2019

Константин Батынков

Искусство
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