Как зарубежные художники изображают нашу Бабу-Ягу

Горбатая старуха с большим носом крючком и костяной ногой, живущая в странном доме на курьих ножках и летает в ступе - так обычно описывают Бабу-Ягу. На деле неприятная с виду Яга чаще оказывается добрым помощником. Она нередко советует главным героям, как победить злодея или дает волшебный предмет, который поможет в выполнении задачи, например, клубок ниток, указывающий правильный путь.
Однако в этих сказках ничего не говорится о юности ведьмы. В представлении художника Secondlina из Канады, Яга была такой же прекрасной, как и все юные девушки, но со своей изюминкой - любовью к черепам.
This take on Baba Yaga makes me think she'd be an incredible (albeit unexpected) Disney princess. “Baba Yaga and the Skulls of her Enemies” by @Secondlina on Deviant Art. https://t.co/XkBXrEeZaE. pic.twitter.com/kfZCWQXx0r— Fab Figmentals Podcast (@figmentals) July 14, 2019
«Думаю, когда-нибудь мне захочется написать о приключениях ее молодости. Как она стала могущественной и восхитительно злой (хотя в нескольких сказках она добрая)», — написал художник.
В представлении художника из США tobiee Яга смогла сохранить свою красоту и по сей день и возможно прямо сейчас летает над Москвой.
Tobias Kwan pic.twitter.com/b2HvACW4xX— La vida en viñetas (@DuarteUrdiales) August 14, 2020
У Бабы-Яги вполне могла быть маленькая помощница, которая летала бы с ней в мини-ступе, уверен американский художник bearmantooth.
Baba and Baby Yaga! I worked on this over the weekend at the Charles Vess workshop. http://www.tlcworkshops.com/p/classmsonormal-classmsonormal.htmlОпубликовано Mike Bear Понедельник, 3 марта 2014 г.
Баба-Яга буквально живет в ступе, там же и варит свои волшебные зелья из трав, считает художник Dana Alink из Нидерландов.
Иллюстраторы уделяют отдельное внимание избушке на куриных ножках, на которую в сказках можно набрести, потерявшись в густом лесу.
러시아 민담에서 나오는 마녀인 바바 야가는 닭다리가 달린 집에서 산다고 하기에, 순간 닭튀김의 닭다리를 떠올렸으나................ 실제로는 말그대로 닭의 다리.............. pic.twitter.com/2IS7ZeLwus— 신라의 에일리언 (@hokingjr) November 21, 2020
По мнению некоторых художников, Баба-Яга вовсе не выглядит как человек. Vincent-Covielloart из США изображает ее сказочной птицей…
...А Lenika86 с Украины и вовсе лошадью. И вообще, Баба-Яга может быть любой, ведь она всегда была «странной и маргинальной», считает автор рисунка.