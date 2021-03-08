Как зарубежные художники изображают нашу Бабу-Ягу

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Виктория Рябикова

illustration by Dana Alink, 2015
Она видится иностранцам очень разной - от роковой красотки до невиданного зверя.

Горбатая старуха с большим носом крючком и костяной ногой, живущая в странном доме на курьих ножках и летает в ступе - так обычно описывают Бабу-Ягу. На деле неприятная с виду Яга чаще оказывается добрым помощником. Она нередко советует главным героям, как победить злодея или дает волшебный предмет, который поможет в выполнении задачи, например, клубок ниток, указывающий правильный путь.

Однако в этих сказках ничего не говорится о юности ведьмы. В представлении художника Secondlina из Канады, Яга была такой же прекрасной, как и все юные девушки, но со своей изюминкой - любовью к черепам.

«Думаю, когда-нибудь мне захочется написать о приключениях ее молодости. Как она стала могущественной и восхитительно злой (хотя в нескольких сказках она добрая)», — написал художник. 

В представлении художника из США tobiee Яга смогла сохранить свою красоту и по сей день и возможно прямо сейчас летает над Москвой. 

У Бабы-Яги вполне могла быть маленькая помощница, которая летала бы с ней в мини-ступе, уверен американский художник bearmantooth.

Baba and Baby Yaga! I worked on this over the weekend at the Charles Vess workshop. http://www.tlcworkshops.com/p/classmsonormal-classmsonormal.html

Опубликовано Mike Bear Понедельник, 3 марта 2014 г.

Баба-Яга буквально живет в ступе, там же и варит свои волшебные зелья из трав, считает художник Dana Alink из Нидерландов. 

illustration by Dana Alink, 2015

Иллюстраторы уделяют отдельное внимание избушке на куриных ножках, на которую в сказках можно набрести, потерявшись в густом лесу. 

По мнению некоторых художников, Баба-Яга вовсе не выглядит как человек. Vincent-Covielloart из США изображает ее сказочной птицей…

...А Lenika86 с Украины и вовсе лошадью. И вообще, Баба-Яга может быть любой, ведь она всегда была «странной и маргинальной», считает автор рисунка. 

Искусство
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