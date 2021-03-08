Как зарубежные художники изображают нашу Бабу-Ягу

Она видится иностранцам очень разной - от роковой красотки до невиданного зверя.

Горбатая старуха с большим носом крючком и костяной ногой, живущая в странном доме на курьих ножках и летает в ступе - так обычно описывают Бабу-Ягу. На деле неприятная с виду Яга чаще оказывается добрым помощником. Она нередко советует главным героям, как победить злодея или дает волшебный предмет, который поможет в выполнении задачи, например, клубок ниток, указывающий правильный путь.

Однако в этих сказках ничего не говорится о юности ведьмы. В представлении художника Secondlina из Канады, Яга была такой же прекрасной, как и все юные девушки, но со своей изюминкой - любовью к черепам.

This take on Baba Yaga makes me think she'd be an incredible (albeit unexpected) Disney princess. “Baba Yaga and the Skulls of her Enemies” by @Secondlina on Deviant Art. https://t.co/XkBXrEeZaE. pic.twitter.com/kfZCWQXx0r — Fab Figmentals Podcast (@figmentals) July 14, 2019

«Думаю, когда-нибудь мне захочется написать о приключениях ее молодости. Как она стала могущественной и восхитительно злой (хотя в нескольких сказках она добрая)», — написал художник.

В представлении художника из США tobiee Яга смогла сохранить свою красоту и по сей день и возможно прямо сейчас летает над Москвой.

Tobias Kwan pic.twitter.com/b2HvACW4xX — La vida en viñetas (@DuarteUrdiales) August 14, 2020

У Бабы-Яги вполне могла быть маленькая помощница, которая летала бы с ней в мини-ступе, уверен американский художник bearmantooth.

Baba and Baby Yaga! I worked on this over the weekend at the Charles Vess workshop. http://www.tlcworkshops.com/p/classmsonormal-classmsonormal.html Опубликовано Mike Bear Понедельник, 3 марта 2014 г.

Баба-Яга буквально живет в ступе, там же и варит свои волшебные зелья из трав, считает художник Dana Alink из Нидерландов.

illustration by Dana Alink, 2015 illustration by Dana Alink, 2015

Иллюстраторы уделяют отдельное внимание избушке на куриных ножках, на которую в сказках можно набрести, потерявшись в густом лесу.

러시아 민담에서 나오는 마녀인 바바 야가는 닭다리가 달린 집에서 산다고 하기에, 순간 닭튀김의 닭다리를 떠올렸으나................ 실제로는 말그대로 닭의 다리.............. pic.twitter.com/2IS7ZeLwus — 신라의 에일리언 (@hokingjr) November 21, 2020

По мнению некоторых художников, Баба-Яга вовсе не выглядит как человек. Vincent-Covielloart из США изображает ее сказочной птицей…

...А Lenika86 с Украины и вовсе лошадью. И вообще, Баба-Яга может быть любой, ведь она всегда была «странной и маргинальной», считает автор рисунка.