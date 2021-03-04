Разноцветные озера России, созданные неведомыми художниками (ФОТО)

Эти розовые, желтые и белые водоемы выглядят сюрреалистично. Но это не фотошоп, и раскрасили их вовсе не люди.

Белые озера на Курильских островах

Вячеслав Киселев/TASS Вячеслав Киселев/TASS

На острове Кунашир есть два озера необычного белого цвета - Кипящее и Горячее, которые расположены рядом. Свои имена они полностью оправдывают, они и правда «кипят».

Сергей Кривошеев/TASS Сергей Кривошеев/TASS

Все дело в том, что в состав соды входят природные серные и соляные кислоты, а со дна поднимаются горячие вулканические газы, которые «кипятят» воду. Наблюдать за этими природными чудесами лучше издалека: из-за выделения сернистых газов купание в такой озере может быть опасно для жизни.

Малиновое озеро на Алтае

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Это соленое озеро находится недалеко от границы с Казахстаном в районе одноименного поселка. За такой яркий малиновый цвет водоем обязан бактерии Serratia salinaria. Малиновое озеро считается не только одной из местных достопримечательностей, но и настоящей лечебницей. Соли и грязи озера улучшают обмен веществ и уменьшают воспаления на коже. На берегу есть туристическая база, где можно остановиться на несколько дней.

Фиолетовое озеро на Алтае

Coopypasted (CC BY-SA 3.0) Coopypasted (CC BY-SA 3.0)

Одно из самых живописных озер Алтайского края расположено в Кулундинской степи, недалеко от Славгорода. Оно называется Бурлинское, или Бурсоль, по имени соседнего поселка. Здесь добывают соль в промышленных масштабах - дно покрыто крупными кристаллами. По центру озера проложены железнодорожные рельсы для сбора соли. В жаркие дни июля и августа благодаря рачкам Artemia озеро приобретает розовый, лиловым или ярко-фиолетовый цвет.

Розовые озера в Крыму

Озеро Сасык-Сиваш Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

В Крыму есть несколько целебных соленых озер, некоторые из которых имеют невероятный ярко-розовый цвет. Самое известное - Сасык-Сиваш между городами Саки и Евпатория. Розовым его можно увидеть с июля по сентябрь, причем в зависимости от количества микроорганизмов, озеро может быть окрашено как в светло-розовый, так и в багряно-красный цвет. При этом оно неглубокое, хотя местами могут быть «провалы» до полутора метров.

Название переводится как «вонючая грязь», и здесь сложно не согласится: запах и правда есть, как около многих озер и лечебной грязью, однако это совсем не смущает многочисленных отдыхающих и гостей санаториев, которых вокруг предостаточно. Рапа из этого озера используется для грязевых обертываний и считается полезной для суставов. А соль, добытая из этого озера, продается в магазинах по всей стране!

Кояшское озеро Legion Media Legion Media

Соленое озеро Кояшское (переводится как «солнце») находится на противоположной части полуострова, между городами Керчь и Феодосия, и также отделено узким перешейком (всего 100 метров!) от Черного моря. Вода здесь бывает не только розовой, но и фиолетовой, и разных оттенков оранжевого - все из-за бактерии Dunaliella salina, которая выделяет бета-каротин, как в морковке.

Чокракское озеро Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Озеро Чокракское («Родник») недалеко от Керчи становится розово-фиолетовым в жаркую погоду. Вода насыщена сероводородом и солью, а рапа этого озера считается полезной для лечения суставов и нервной системы. Грязь также используется для производства косметики.

Голубое озеро на Алтае

Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Гейзерное, оно же Голубое озеро находится на юге Республики Алтай недалеко от села Акташ. Ярко-голубой цвет оно приобретает благодаря подземным гейзерам, которые выбрасывают на поверхность голубую глину, которая расходится по воде кольцами. Особенно красиво это смотрится с высоты.

Золотое озеро в Волгоградской области

Sage Ekchard (CC BY-SA 4.0) Sage Ekchard (CC BY-SA 4.0)

Эльтон - крупнейшее соленое озеро Европы (его площадь более 150 кв. км) находится на юге России, в Волгоградской области. На закате и восходе озеро приобретает золотисто-розовый цвет - это из-за микроорганизмов Dunaliella salina и отражения песчаного дна в чистой воде. На берегах Эльтона располагаются турбазы, где останавливаются все желающие насладиться красотой этого озера.