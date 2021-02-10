Как живет единственный в мире город, через который проходит Полярный круг

В Салехарде говорят, что арктические морозы для них лучше, чем жаркое лето, а жизнь в трудных условиях помогает стать крепче.

Местные говорят, что в Салехарде самое ценное - это люди и природа. Этот город посреди бескрайней тундры - один из немногих на Крайнем Севере, где несмотря на суровый климат, население с каждым годом только увеличивается. Мы попросили жителей Салехарда рассказать, почему им здесь так нравится.

«Единственный минус - на градуснике»

Андрей Сыроватский занимается связями с общественностью в местной компании, которая обеспечивает жителей города энергией. Переехал в Салехард он в 2016 году из Краснодарского края - самого теплого региона России. «У меня тут живут родственники, я бывал на Ямале неоднократно и знал, куда еду, - говорит Андрей. - Здесь были идеальные для меня условия работы и оплаты».

Панорама Салехарда. Legion Media Legion Media

Салехард - это административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа и третий по величине город региона. Самые крупные - Новый Уренгой и Ноябрьск, в каждом из которых живут более ста тысяч человек. Большинство их жителей работает в нефтегазовом секторе (на Ямале добывается около 80% всего российского газа), а вот жители 50-тысячного Салехарда занимаются оленеводством (в городе около 10% местных представляют коренные народы: это ненцы, ханты, коми-зыряне), рыболовством и заняты в сфере услуг. При этом Салехард традиционно входит в топ российских городов с самыми высокими зарплатами благодаря надбавкам за климат и отдаленность (в октябре 2020 он был на третьем месте после Москвы и Южно-Сахалинска). Также есть определенные льготы - например, отпуск здесь до 55 дней вместо стандартных 28, досрочный выход на пенсию, оплата переезда.

«В Салехарде все стремительно развивается, социальная поддержка хорошая, - говорит Андрей. - Я заметил, что местные ребята уезжают учиться, а после возвращения еще и с собой людей привозят».

Обдорская крепость, в которой началась история освоения Ямала. Старой крепости не сохранилось, но в центре города находится ее копия, где можно увидеть сторожевые башни, кузницу и деревянные дома сибиряков. Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Хотя первое поселение - Обдорская крепость - здесь возникло еще в 16 веке, Салехард строился в советское время уже с учетом северного климата: здания стоят на сваях, чтобы сохранить вечную мерзлоту, причем среди них практически не найти серых паспурных фасадов - так архитекторы пытались компенсировать недостаток солнечного света и яркой растительности. В последние годы в Салехард стали приезжать молодые художники, которые украшают дома сказочными муралами с ледоколами, лисами и оленями. Кстати, в черте города даже можно увидеть сосновые деревья - их высадили в 1960-х молодые специалисты, которые приезжали сюда осваивать Крайний Север. Деревья отлично прижились в тундре, и это большая редкость.

Граффити на фасадах жилых домов в Салехарде. Мария Плотникова/Sputnik Мария Плотникова/Sputnik

Одно из любимых местными жителями сооружений - 10-метровый мамонт Митя на берегу Оби, построенный в 2004 году. Митю редко можно увидеть «голым» - к каждому празднику ему придумывают какой-нибудь интересный наряд. К Чемпионату Мира по футболу он носил шарф болельщика, в пандемию - защитную маску. А к Новому Году он становится Дедом Морозом.

Мамонт Митя. Сергей Анисимов/Sputnik Сергей Анисимов/Sputnik

«По сути, единственный минус для людей - это минус на градуснике, не все могут в таких температурах находиться, но мне такой климат даже нравится, - говорит Андрей. - На юге я хуже переносил влажность и сырость, а вот сейчас уже месяц как -40, а потому при минус 25 кажется, что уже не так холодно».

Зимы здесь и правда тяжелые: минус 30-минус 50 и плотный туман, причем морозы могут длиться с осени по весну, отступив лишь к концу мая. Даже в июне снег может лежать на дорогах, хотя некоторые жители считают, что раньше было холоднее.

Майский снегопад. Андрей Ткачев/TASS Андрей Ткачев/TASS

«Сейчас город с каждым годом хорошеет, климат стал другой, даже зимы мягче стали. Да и до минус 50 без ветра не так холодно», - говорит Надежда Терентьева. Она родилась в семье оленеводов в соседнем городе Лабытнанги, а в Салехарде живет с 1984 года. Как говорит Надежда, ей летнюю жару в городе переносить куда тяжелее.

Теплый вечер в городе. Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

«Холод здесь был задолго до людей»

Салехард - это единственный в мире город, расположенный прямо на Полярном круге, на отметке 66 градусов 33 минуты 39 секунд северной широты, о чем напоминает стела «66 параллель».

Стела "66 параллель" в Салехарде. Екатерина Власенко/Sputnik Екатерина Власенко/Sputnik

Это значит, что в городе есть полярный день, когда солнце не уходит за горизонт (он длится весь июнь), а также неполные полярные ночи (солнце вроде появляется из-за горизонта, но будет все равно темно).

Ледовая скульптура в Салехарде. Вячеслав Релишкис/Sputnik Вячеслав Релишкис/Sputnik

«Я тщательно читала об этом перед переездом, но это все не то было, - говорит Мария Федченкова. - Первые два месяца всегда хотелось спать». Мария - неонатальный реаниматолог, она лечит самых маленьких детей. На Крайнем Севере она впервые оказалась в конце 2019 года: после интенсивной работы в больнице в Калуге (центральная Россия) искала место поспокойнее. Таким оказался Салехард. Морозы ее не испугали: помогло хорошее термобелье и валенки, самая теплая обувь.

По словам Марии, сложнее всего ей было приспособиться именно к полярным дню и ночи. «Выручил» график работы - бывало, что приходилось проводить в больнице до полутора суток, «поэтому было не очень важно что там за окном», - говорит Мария.

Автомобильное движение по зимнику на реке Обь между Салехардом и Лабытнанги. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться - цены на продукты. «Помидоры за 500 рублей ($6.5) могут оказаться подмороженными или пластмассовыми на вкус», - говорит Мария. Цены здесь раза в три выше, чем в центральной России, а все из-за удаленности города от других населенных пунктов и федеральных трасс. В городе находится только аэропорт, а до ближайшей железнодорожной станции в городе Лабытнанги нужно ехать на другой берег реки Оби. Летом на пароме, зимой по льду - мост до сих пор не построен из-за сложного русла реки. В конце 2020 года открыли круглогодичную трассу до города Надым длиной 344 км, и в Салехарде впервые за все время появились сетевые магазины продуктов.

Олень на автомобильной трассе. Анатолий Струнин/TASS Анатолий Струнин/TASS

По работе Мария летает к пациентам округа на санитарной авиации, в том числе к кочевникам в тундре. «Холод был здесь задолго до людей, - говорит Мария. - И мне хотелось обучиться навыкам, чтобы жить в трудных условиях, найти мудрости и стать крепче. Мне нравятся мои переживания в этом месте».

Заполярный туризм

Романтика Крайнего Севера привлекает множество туристов каждый год - в «доковидный» 2019 из 200 тысяч гостей почти 9 тысяч были иностранцы. Многие приезжают на главный праздник - День оленевода, ведь Ямал - не только главный нефтегазовый регион России, но еще и центр оленеводства. Жители Ямала говорят, что здесь оленей живет больше, чем людей, и это чистая правда. На 550 тысяч человек приходится более 700 тысяч оленей.

На празднике Дня оленевода в Салехарде. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Каждую весну кочевники приезжают в Салехард на красиво украшенных оленьих упряжках и развлекают туристов. В городе в этот день проходят соревнования по старинным видам спорта, готовят традиционные блюда вроде строганины и оленины, катают всех желающих на оленях и снегоходах. Туристы могут отправиться с кочевниками в тундру, чтобы пожить в чуме и примерить на себя жизнь оленевода.

Если туристам повезет, то в самом Салехарде можно увидеть редкие природные явления - например, северное сияние или гало, когда на небе одновременно появляются три солнца.

А так выглядит северное сияние буквально в 5 минутах от города. Андрей Сыроватский Андрей Сыроватский

Многие гости приезжают и чтобы увидеть остатки нереализованного проекта Трансполярной магистрали (“Проект 501”). Его строили заключенные исправительно-трудового лагеря, которых находился в окрестностях Салехарда в 1949-1954 годах.