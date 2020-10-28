Как работает общественный транспорт в -50ºС?

Мужчины толкают застрявший в снегу автобус во время сельской зимней спартакиады в селе Евгащино Омской области.

Даже при экстремально низких температурах жизнь в северных городах не останавливается. При этом многие жители предпочитают пользоваться именно общественным транспортом, а не личным.

Суровые зимы и сильные метели - это вполне будничное явление для российского Заполярья. Уже в середине октября в Якутске, Норильске и Воркуте наступает зима, и многие водители пересаживаются с личного на общественный транспорт: эксплуатация собственного автомобиля довольно затратное дело. Как городские автобусы справляются с такими погодными условиями?

Автобус в Якутске. Илья Варламов

Теплые остановки

В Якутске, самом большом городе на вечной мерзлоте (более 300 тысяч жителей), минус 45-50 градусов - это привычная зимняя температура. Одна из особенностей Якутска - большое количество автобусных маршрутов и остановок. Многие расположены на расстоянии буквально 200 метров друг от друга. Ходит транспорт тоже часто, а дорога из окраин до центра занимает не больше получаса. Более того, отследить передвижение своего автобуса можно онлайн.

Теплая остановка в Якутске. Илья Варламов

В городе есть почти три десятка теплых остановок. Они представляют собой крытые отапливаемые павильоны с окнами, внутри которых есть сидения, информационные мониторы и камеры видеонаблюдения, которые показывают приближающиеся автобусы.

Зимний туман в Якутске. Илья Варламов

В некоторых есть городской Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов и даже банкоматы и аппараты с кофе.

Теплая остановка в Омске. om1.ru

Похожие теплые остановки можно увидеть в Омске, Сургуте, Норильске. Чтобы содержание такой остановки не «съело» весь бюджет города, часть помещения сдают в аренду предпринимателям, так что многие остановки совмещены с аптекой или цветочным магазином.

В Кемерово автобусные остановки открытые, но со встроенным инфракрасным обогревателем, который автоматически включается, когда температура падает ниже минус 5.

Утепляемся изнутри

По регламенту, температура в салоне общественного транспорта зимой не должна опускаться ниже 10 градусов, если на улице до минус 25 градусов и не ниже 5 градусов, если на улице минус 40.

Новый автобусы в Якутске. Андрей Сорокин/ЯСИА Андрей Сорокин/ЯСИА

В Якутске автобусы зимой оснащают двойными стеклами, чтобы не продувало пассажиров. Кроме того, такой стеклопакет не запотевает и не покрывается инеем, и можно разглядеть свою остановку.

Чтобы автобусы не глохли, на них установлена система автопрогрева двигателя Webasto, а на ночь двигатели укутывают одеялом, не давая ему остыть. Кстати, большинство городского транспорта работает не на бензине, а на природном газе метане.

В новых автобусах появились мощные печки и пол с обогревом, а вот старые маршрутки все еще утепляются коврами.

По льду

Зимний общественный транспорт на Камчатке. "Нептун-15". Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Зимой во многих северных городах России появляются ледовые переправы (на Ямале, на Камчатке, на Чукотке), а вместе с ними и «зимний общественный транспорт» - катера на воздушной подушке, которые перевозят людей с одного берега замерзшей реки на другой. Работают они до глубокой весны, когда лед уже сходит. В среднем, такие судна могут перевозить 10 человек плюс багаж.