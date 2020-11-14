20 природных чудес России (ФОТО)

Мы собрали их вместе. От известных на весь мир красот Байкала до совершенно неизведанных труднодоступных мест.

1. Байкал

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Это озеро самое-самое во всем - и по глубине, и по объему воды. Помимо его невероятного размера, оно знаменито своей флорой и фауной - около тысячи видов живых организмов, включая 27 видов рыб, обитают только в нем. Туризм здесь активно развивается, но если удалиться от самых популярных мест, то все же можно увидеть нетронутую природу.

Смотрите умопомрачительные фото зимних льдов Байкала тут.

2. Долина гейзеров

Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Сложно передать и долю впечатлений от красоты и нереальности этого места. Столбы горячего пара вырываются из-под земли, а в природных грязевых бассейнах иногда можно встретить медведей. Все это происходит на небольшой площади около 6 кв. км в каньоне реки Гейзерной на Камчатке. Кстати, открыли долину совсем недавно - в 1941 году геолог женщина Татьяна Устинова добралась туда с проводником на собачьей упряжке. В 2007 долина уже исчезала с лица земли из-за оползня, но в 2013 году гейзеры забили вновь – новый оползень очистил естественную плотину.

Сейчас туда чаще всего летают на вертолетах из Петропавловска-Камчатского.

3. Карелия

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Карта этой северной республики изрезана озерами и водопадами, и кажется, что воды здесь больше, чем суши. Исследовать местные скалы, покрытые густыми хвойными лесами, можно бесконечно, но чтобы составить экспресс-впечатление нужно побывать в горном парке Рускеала, куда, кстати, можно добраться одним днем из Санкт-Петербурга, пересев на финальном отрезке пути на атмосферный ретропоезд.

О других красотах Карелии читайте тут.

4. Алтай

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В горнах массивах Алтая есть еще много не исхоженных троп, и поездка сюда точно не подойдет тем, кто привык к комфорту. Но в качестве платы за спартанские условия и многокилометровые марш-броски туристу открываются невероятные виды горных вершин, быстрых рек и цветочных лугов. По Алтаю проходит одна из самых красивых автодорог России - Чуйский тракт.

5. Куршская коса

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На самом западе России есть уникальный природный заповедник, где на песчаной узкой косе длиной почти 100 км выросли «танцующие» деревья самых причудливых форм. Здесь можно пройтись с (аудио)гидом по невероятным экотропам среди дюн и футуристичных песчаных пляжей, а также надышаться чистым сосновым воздухом.

6. Маньпупунер

Getty Images Getty Images

Эти каменные великаны на Урале когда-то были горами, но под воздействием ветров и времени от них остались вот такие столбы. Правда, у местных народов манси есть свои легенды о появлении каменных идолов. Сюда можно прилететь на вертолете, но можно и отправиться в большой поход пешком и заодно посмотреть загадочный и печально известный перевал Дятлова.

Читайте подробнее и смотрите много фото тут.

7. Ленские столбы

Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Скалы невероятных форм тянутся на 40 км вдоль реки Лены, живописно отражаясь в ее водах. «Столбы» запечатлели сразу несколько витков эволюции и хранят останки существ палеозойской эры. Находили здесь и мамонтов, и других вымерших млекопитающих. Попасть сюда летом можно на теплоходе, а зимой – на снегоходах из Якутска.

Читайте подробнее тут.

8. Гора Эльбрус

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Кавказский горный массив - целый кладезь природных чудес. Тут и водопады, и горные озера. А венчает все это богатство ее главный, самый высокий пик - Эльбрус. Эдакий русский Эверест и самая высокая гора Европы. Оттуда можно разглядеть и весь Кавказ, а также попробовать необычный опыт - остановиться в капсульном отеле на склоне горы.

Читайте также о невероятных достопримечательностях Кавказских Минеральных Вод.

9. Кунгурская ледяная пещера

Владимир Чипруков (CC BY-SA 4.0) Владимир Чипруков (CC BY-SA 4.0)

От прекрасных вершин переместимся под землю. Недалеко от уральского города Пермь под землей есть целый ледяной дворец, где царит вечная зима. Снежной королевы тут не встретить, зато на каждом шагу бесчисленные гроты, подземные озера, снежные кристаллы, сталактиты и сталагмиты.

10. Плато Путорана

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Уникальное плоскогорье в труднодоступной северной Сибири испещрено древними траппами - глубокими ущельями, по которым сотни тысячи лет назад текла вулканическая лава. Это край скал, водопадов и невероятных озер. Площадь этого горного плато - почти 250 тысяч кв.км, для сравнения - площадь американского Гранд Каньон около 5 тысяч кв.км.

11. Вулканы Камчатки

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Пейзажи Камчатки поражают своим разнообразием. Самое поразительное - это ее вулканы, которые, как говорят туристы, буквально примагничивают взгляд. 30 действующих и 300 потухших вулканов этого региона включены в список природного наследия ЮНЕСКО. Из некоторых идут столбики дыма, другие устраивают настоящие извержения.

На многие вулканы, особенно вблизи Петропавловска-Камчатского можно взойти в составе организованной экскурсии.

12. Озеро Сасык-Сиваш

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Полуостров Крым богат на природные красоты. Горы здесь невысокие, но живописные, есть пещеры, дикие пляжи и невероятные ландшафты. Но одно место близ города Евпатория особенно уникально - и привлекает толпы инстаграммеров. Это соленое озеро, цвет которого в разное время года варьируется от розового до ярко-кораллового. А все из-за водорослей, которые вырабатывают β-каротин.

Еще больше фото этой красоты смотрите тут.

13. Тихая бухта, Сахалин

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Это одно из самых живописных мест далекого острова на самом востоке России. Даже в плохую погоду скалистые берега словно обнимают бухту с двух сторон, не позволяя заходить сюда ветрам. Можно подняться на местные холмы и полюбоваться бухтой сверху.

Читайте про другие живописные места Сахалина тут.

14. Кинзелюкский водопад

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Совершенно удивительный пейзаж откроется туристу, который доберется до этого труднодоступнейшего место в Саянских горах в Красноярском крае. Водопад красивым каскадом из одного горного озера попадает в другое, а затем и в горную реку. Самая большая высота свободного падения воды здесь - 90 метров.

15. Чарские пески

Эта пустыня в 700 км к востоку от озера Байкал - одна из самых странных в мире. 30 квадратных километров песков окружены тайгой, болотами и озерами, причем переход от пустыни к другим типам ландшафта очень резкий. К тому же где вы еще увидите пустыню с видом на заснеженные горные вершины?

16. Земля Франца-Иосифа

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Этот архипелаг из более чем 190 островов в Северном Ледовитом океане удивит путешественников невероятными снежными пейзажами. В этой зоне вечной мерзлоты находится и самая северная точка России. Одно из необычных чудес Земли, которые можно тут встретить, - идеально круглые камни на острове Чамп. Ученые до сих пор не сошлись во мнении о том, как они образовались.

Читайте подробнее об этой загадке тут.

17. Васюганские болота

Сергей Фомин/Global Look Press Сергей Фомин/Global Look Press

Сложно представить, что болота могут быть чем-то особенным, а тем более чудом природы. Однако эти болота в Томской области - нечто совершенно уникальное, хотя бы даже из-за невероятного размера. Их площадь составляет 53 тысячи кв.км - как целая европейская страна - и к тому же, она постоянно растет. Болото охраняется государством, потому что это огромный резервуар пресной воды. Кроме того, болотный торф замедляет глобальное потепление! Как? Читайте тут.

18. Озеро Эльтон

Когда-то соль из этого озера поставляли на стол русских царей и именитых дворян. Сейчас соль добывают в основном из соседнего Баскунчака, а Эльтон - природная достопримечательность. В жару вода здесь практически полностью высыхает, соль же, как лед, сковывает растения и любые объекты, попадающие в озеро. Так что туристам рекомендуют надеть обувь покрепче, чтобы не получить соляного ожога.

19. Гора Большое Богдо

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Рядом с соленым озером Баскунчак в Астраханской области есть необычная гора, с которой природа вдоволь «поиграла». Соляной купол здесь перекрыт песчаниками и глиной, а в процессе выветривания образовались забавные «поющие скалы» в круглую дырку. Здесь множество пещер и ниш, в которых можно увидеть следы древних существ.

Читайте тут о «сырных» скалах в Крыму

20. Озеро Джека Лондона

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В Магаданской области, в районе реки Колыма есть живописнейшее место - узкое вытянутое озеро, извилистый ландшафт которого напоминает фьорды. Климат вокруг суровый - не зря здешние места в советское время были печально известны самыми жестокими по условиям работы отделениями ГУЛАГа. Но природная красота осталась неизменной, несмотря на мрачные страницы истории.

Считается, что такое необычное название дали озеру геологи, любившие американского писателя. Однако есть и мистическая легенда, что участники первой экспедиции якобы нашли на берегу озера книгу Джека Лондона «Мартин Иден».