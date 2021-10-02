15 главных картин крестьянского романтика Алексея Венецианова

Одним из первых в русском искусстве он открыл невероятную красоту и теплоту обычной крестьянской жизни. В ней он нашел вдохновение и дал импульс всему следующему поколению.

Почти за полвека до легендарных передвижников, разрушивших устои салонной буржуазной живописи, в начале XIX века Алексей Венецианов посмотрел на крестьянский мир через призму романтизма. В нем и в кротком сельском пейзаже, он нашел особую чарующую вселенную, ставшую объектом его искусства. Невероятное ощущение пространства, свет и тишина - главные особенности его работ.

Классик русского искусства Венецианов стоит в одном ряду с ведущими европейскими представителями романтизма, при этом показывая исключительно русскую почву. На родине вокруг художника сложилась и своя Венециановская школа - последователи, перенявшие крестьянский жанр.

1. Крестьянин со скрещенными руками, 1810-е

Русский музей Русский музей

2. На пашне. Весна, 1820-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

3. На жатве. Лето, 1820-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

4. Гумно, 1821

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5. Спящий пастушок, 1823-24

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6. Вот-те и батькин обед! 1824

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

7. Жнецы, 1825

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8. Крестьянский мальчик, надевающий лапти, 1820-е

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9. Девушка в клетчатом платке, 1820-е

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10. Купальщицы, 1829

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11. Проводы рекрута, 1830-е

Государственный музей-заповедник "Павловск" Государственный музей-заповедник "Павловск"

12. Спящая девушка, 1840-е

Нижегородский государственный художественный музей Нижегородский государственный художественный музей

13. Туалет Дианы, 1947

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

14. Гадание, 1842

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15. Встреча у колодца, 1843

Национальный Художественный Музей Азербайджана Национальный Художественный Музей Азербайджана

Выставка картин Алексея Венецианова «Пространство, свет и тишина» проходит в Третьяковской галерее с 30 сентября 2021 по 6 февраля 2022.