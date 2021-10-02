15 главных картин крестьянского романтика Алексея Венецианова

Почти за полвека до легендарных передвижников, разрушивших устои салонной буржуазной живописи, в начале XIX века Алексей Венецианов посмотрел на крестьянский мир через призму романтизма. В нем и в кротком сельском пейзаже, он нашел особую чарующую вселенную, ставшую объектом его искусства. Невероятное ощущение пространства, свет и тишина - главные особенности его работ.
Классик русского искусства Венецианов стоит в одном ряду с ведущими европейскими представителями романтизма, при этом показывая исключительно русскую почву. На родине вокруг художника сложилась и своя Венециановская школа - последователи, перенявшие крестьянский жанр.
Выставка картин Алексея Венецианова «Пространство, свет и тишина» проходит в Третьяковской галерее с 30 сентября 2021 по 6 февраля 2022.