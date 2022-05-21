Вся русская история в десяти картинах

Илья Репин. Прием волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве (1885 г.)Государственная Третьяковская галерея
Пришедшее из Византийской империи христианство стало распространяться на Руси задолго до официального крещения страны, начатого киевским князем Владимиром в 988 году. По некоторым данным, еще в конце IX века новую веру приняли киевские правители Аскольд и Дир со знатью и частью народа. Достоверно известно о крещении княгини Ольги, правившей в Киевской Руси в середине X века.
Первое военное столкновение Руси с Монгольской империей произошло 31 мая 1223 года на реке Калка (на территории современной восточной Украины). Объединившись с кочевниками-половцами, русские пытались остановить захватчиков на подступах к своим землям, но потерпели сокрушительное поражение: погибло двенадцать князей, а из всего войска уцелела лишь десятая его часть. Однако, несмотря на разгром, вторжения монголов на Русь тогда не последовало — оно началось лишь спустя четырнадцать лет.
8 сентября 1380 года московский князь Дмитрий Иванович разгромил войско монгольского темника (военачальника) Мамая в битва на Куликовом поле (в 270 км к югу от Москвы), чем сделал важнейший шаг в освобождении Руси от владычества ханов. Согласно легенде, сражение предварял поединок сильнейших воинов с обеих сторон: монаха Пересвета и воина Челубея. Противники насмерть проткнули друг друга копьями, после чего монгол сразу вывалился из седла, а конь богатыря довез своего погибшего хозяина до рядов русского войска.
В конце 1660-х годов Русское государство охватило масштабное восстание крестьян и казаков, выступавших против усиления феодального гнета. Лидером этой так называемой Крестьянской войны стал казачий атаман Степан Разин. Восставшие успешно действовали в районе бассейна реки Волги и даже собирались идти на Москву, но были разбиты под стенами Симбирска (совр. Ульяновск). Самого Разина схватили в апреле 1671 года и незамедлительно отправили в столицу. После жестоких пыток он был четвертован на Красной площади.
В начале XVIII века Россия, Саксония, Речь Посполитая и Датско-Норвежское королевство бросили вызов гегемонии Швеции на Балтийском море. Тем не менее, Северная война для союзников началась совсем не гладко. 30 ноября 1700 года в битве при Нарве молодой король Карл XII наголову разбил русскую армию. Победа сыграла со шведами злую шутку: они поверили, что с царем Петром I покончено. На самом же деле, испытав позор при Нарве, самодержец приступил к модернизации и перевооружению своих войск, что, в конечном итоге, привело его к триумфу в Полтавской битве в 1709 году.
Сподвижник Петра I Александр Меншиков был одним из самых влиятельных государственных деятелей в России первой половины XVIII века. Светлейший князь фактически возглавил страну после смерти императора в 1725 году, когда на престол взошла его супруга Екатерина I. Век Меншикова, однако, оказался весьма недолог. После смерти императрицы в 1727 году он проиграл борьбу за власть и был сослан в Сибирь, где и скончался спустя два года.
Взятие Москвы «Великой армией» Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года не привело, как надеялся французский император, к капитуляции России. На протяжении почти трех недель Бонапарт находился в городе, тщетно ожидая посланцев царя Александра I с предложениями о мире. Между тем, с приближением холодов ситуация для его войск начинала становиться критической. 3 октября он отправил графа Жака Александра Ло де Аристона к Главнокомандующему Михаилу Кутузову в лагерь русской армии у села Тарутино со словами: «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно во что бы то ни стало, спасите только честь». Однако, договориться с русскими так и не удалось, и 19 октября «Великая армия» оставила Москву.
Период правления императора Александра III (1881-1894 гг.) был одним из самых спокойных в истории России — при нем империя не вела ни одной войны. Прозванный «Миротворцем» царь заключил военно-политический союз с Францией, заложивший основу будущей Антанты. С англичанами пришлось договариваться несколько дольше — сотрудничество с ними было налажено лишь в 1900-х годах уже при Николае II.
После тяжелого поражения в войне против Японии империю охватила Первая русская революция 1905-1907 гг. Не сумев справиться с нарастающей волной общественного недовольства, власти пошли на попятные. 17 октября 1905 года Николай II издал манифест, даровавший свободы совести, слова, собраний и союзов, а также расширявший полномочия Государственной думы, превращая ее из законосовещательного в законодательный орган. Тем не менее, поскольку самодержец в дальнейшем сделал все возможное, чтобы как-то ликвидировать ограничения своей власти, социальное напряжение в русском обществе сохранялось вплоть до самой революции 1917 года.
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад в честь победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. Две сотни трофейных немецких знамен и штандартов были брошены к подножию Мавзолея, на котором в тот момент находилось руководство страны и высшие советские военачальники. По одной из версий, провести такую церемонию Сталину предложил историк Евгений Тарле, рассказав ему о римской традиции бросать знамена поверженного врага к ногам цезарей.