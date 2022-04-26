Самая любимая река русских художников

Россия - страна множества великих рек. Но одну из них любят с особой нежностью.

В России бесчисленное количество больших и малых рек. Красота многих из них была запечатлена на полотнах художников. Однако ни одна река не удостаивалась такого пристального внимания русских живописцев, как Волга.

«Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную бледную красавицу ночи и сонный обрывистый берег…» — писал знаменитый русско-украинский поэт 19 века Тарас Шевченко.

Волга-матушка давно стала одним из главных символов России. Она служила и служит источником вдохновения для поэтов, писателей, кинематографистов и, конечно, художников.

Уже популярный советский поэт Евгений Евтушенко так писал о ней так:

«И жить мне молодо и звонко,

и вечно мне шуметь и цвесть,

покуда есть на свете Волга,

покуда ты, Россия, есть».

Исаак Левитан. Вечер на Волге, 1888 г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Илья Репин. Бурлаки на Волге, 1872-1873 гг. Русский музей Русский музей

Исаак Левитан. Вечер. Золотой Плес, 1889 г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга, 1895 г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Кандинский. Песня Волги, 1906 г Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

Алексей Саврасов. Рыбаки на Волге, 1872 г. Общественное достояние Общественное достояние

Борис Кустодиев. На Волге, 1922 г. Общественное достояние Общественное достояние

Исаак Левитан. На Волге, 1887-1888 гг. Общественное достояние Общественное достояние

Николай Дубовской. На Волге, 1892 г. Общественное достояние Общественное достояние

Абрам Архипов. На Волге, 1889 г. Русский музей Русский музей

Иван Айвазовский. Волга, 1887 г. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Исаак Левитан. После дождя. Плес, 1889 г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Иван Айвазовский. Волга у Жигулевских гор, 1887 г. Национальный музей «Киевская картинная галерея» Национальный музей «Киевская картинная галерея»

Исаак Левитан. Волга. Тихий день, 1895 г. Общественное достояние Общественное достояние

Михаил Клодт. Волга под Симбирском, 1881 г. Общественное достояние Общественное достояние

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