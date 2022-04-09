Как русские художники изображали мировую историю

Жестокие гонения на первых христиан в Римской империи, зверства турок на Балканах и трагедия индийского восстания против владычества Великобритании. Такие темы не могли оставить русских художников равнодушными.

Василий Верещагин. Распятие на кресте у римлян, 1887 г.

Василий Верещагин Василий Верещагин

Широко распространенное в Римской империи распятие на кресте считалось одной из самых жестоких, мучительных и позорных казней Древнего мира. Около 6000 тысяч рабов, попавших к римлянам в плен после разгрома восстания Спартака в 71 г. до н.э., были распяты по дороге от Капуи до Рима. Согласно христианскому вероучению, распятию был подвергнут Иисус Христос и его апостолы Андрей и Петр, что сделало крест символом христианской религии.

Константин Флавицкий. Христианские мученики в Колизее, 1862 г.

Константин Флавицкий/Русский музей Константин Флавицкий/Русский музей

Христиане в первые века новой эры подвергались масштабным гонениям со стороны властей, продолжавшимся вплоть до 313 года, когда принятый императорами Константином и Лицинием Миланский эдикт легализовал их положение. Наиболее распространенной казнью для них, помимо распятия на кресте, было так называемое «предание зверям» (Damnatio ad bestias), когда беззащитных людей выводили на арену цирка и отдавали на растерзание голодным львам.

Генрих Семирадский. Светочи христианства (Факелы Нерона), 1882 г.

Генрих Семирадский/Национальный музей в Кракове Генрих Семирадский/Национальный музей в Кракове

Тему гонений на ранних христиан в Римской империи продолжил русско-польский художник Генрих Семирадский. На его картине запечатлена сцена расправы над римской христианской общиной, учиненной императором Нероном в 64 году. Тогда опустошительный пожар уничтожил значительную часть «Вечного города», и всю вину за случившееся правитель переложил именно на христиан.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1833 г.

Карл Брюллов/Русский музей Карл Брюллов/Русский музей

В 79 году в результате мощного извержения вулкана Везувий под многометровой толщей пепла были похоронены несколько близлежащих городов. Карл Брюллов изобразил последние моменты жизни печально знаменитых Помпей. Несмотря на то, что большая часть жителей сумела покинуть город до катастрофы, тысячи людей навсегда остались на его улицах.

Василий Суриков. Первый Вселенский Никейский Собор, 1876 г.

Василий Суриков/Русский музей Василий Суриков/Русский музей

Первый Никейский собор, созванный императором Константином в 325 году, имел огромное значение для истории христианства. На нем был составлен и утвержден Символ веры, в котором Бог Сын был провозглашен несотворенным, безначальным и единосущным Отцу. Кроме того, закреплялось окончательное отделение от иудаизма, воскресенье вместо субботы признавалось выходным днем, осуждалось арианство и другие ереси.

Карл Брюллов. Нашествие Гензериха на Рим, 1836 г.

Карл Брюллов/Третьяковская галерея Карл Брюллов/Третьяковская галерея

В 455 году на закате Западной Римской империи «Вечный город» был без боя взят восточногерманским племенем вандалов короля Гензериха. После двух недель грабежей корабли были заполнены золотом, серебром, драгоценностями, статуями, мебелью, а также сотнями пленников, предназначенными для продажи в рабство. Именно с именем вандалов со времен Великой французской революции стали связывать бессмысленное уничтожение культурных ценностей (хотя они по факту скорее вывозили их, нежели уничтожали). Тем не менее, слово «вандализм» прочно вошло тогда во многие языки мира.

Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро, 1834 г.

Карл Брюллов/Русский музей Карл Брюллов/Русский музей

Инес де Кастро была фавориткой сына португальского короля Альфонсу IV инфанта (принца) дона Педру. Она состояла с ним в отношениях как при жизни его законной супруги Констансы Мануэль, так и после ее смерти. Несмотря на требования отца, овдовевший Педру наотрез отказывался вступать в новый брак, и обеспокоенный за судьбу династии Альфонс IV принял решение устранить помеху. По легенде, которую и иллюстрировал Брюллов, от верной смерти Инес своими мольбами спасли ее незаконорожденные от инфанта дети. Тем не менее, 7 января 1355 года она все-таки была обезглавлена. Это вызвало бурную ярость Педру и привело к началу продлившейся в Португалии несколько лет гражданской войны.

Валерий Якоби. Девятое термидора, 1864 г.

Валерий Якоби/Третьяковская галерея Валерий Якоби/Третьяковская галерея

27 июля 1794 года (9-го термидора II года по французскому революционному календарю) в результате раскола в правительстве Первой Французской республики был арестован один из наиболее могущественных людей в государстве, инициатор «Большого террора» Максимилиан Робеспьер. На своей картине Валерий Якоби изобразил, как над раненым (выстрелом из пистолета ему раздробило челюсть) Робеспьером глумятся торжествующие заговорщики, в то время как его соратники мрачно наблюдают за этим, сгрудившись у окна. На следующий день все арестованные были гильотинированы на площади Революции в Париже.

Василий Верещагин. Казнь из пушек в Британской Индии, 1884 г.

Василий Верещагин Василий Верещагин

В 1857 году Индию охватило масштабное восстание против колониальной политики Великобритании. Начало ему положили сипаи — наемные солдаты, вербовавшиеся из местного населения. Они же стали и основной ударной силой восставших. Через два года противостояния британские войска добились убедительной победы, подвергнув мятежников суровой казни, известной как «дьявольский ветер». Осужденных привязывали к жерлам пушек, после чего стреляли из них ядрами или холостыми зарядами пороха, разрывая тела жертв на куски.

Константин Маковский. Болгарские мученицы, 1877 г.

Константин Маковский/Национальный художественный музей Республики Беларусь Константин Маковский/Национальный художественный музей Республики Беларусь

Картина Константина Маковского посвящена трагическим событиям национально-освободительного Апрельского восстания 1876 года в Болгарии, жестоко подавленного турецкими войсками и изображенными на полотне отрядами нерегулярных войск — башибузуков, набираемых преимущественно в Албании. Работа художника вызвала сильные чувства у российского общества и даже заставила прослезиться императора Александра II. Турецкие зверства на Балканах стали одной из главных причин вступления России в войну против Османской империи в 1877 году, одним из итогов которой стало восстановление болгарской государственности.

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