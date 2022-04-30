15 самых известных автопортретов русских художников

Третьяковская галерея; Русский музей
Мы знаем этих живописцев как авторов прекрасных пейзажей, исторических картин, портретов знаменитостей. Но многие были не прочь написать и себя.
1. Орест Кипренский, 1828
2. Карл Брюллов, 1848
3. Константин Маковский, 1856
4. Иван Крамской, 1867
5. Василий Перов, 1870
6. Валентин Серов, 1880-е
7. Исаак Левитан, 1880
8. Михаил Врубель, 1885
Музей русского искусства в Киеве
9. Илья Репин, 1887
10. Константин Сомов, 1898
11. Зинаида Серебрякова, 1909
12. Борис Кустодиев, 1912
Галерея Уффици, Флоренция
13. Марк Шагал, 1913
Городской музей в Амстердаме
14. Казимир Малевич, 1933
15. Николай Рерих, 1930-е
Международный Центр Рерихов
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