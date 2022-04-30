15 самых известных автопортретов русских художников

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Третьяковская галерея; Русский музей
Мы знаем этих живописцев как авторов прекрасных пейзажей, исторических картин, портретов знаменитостей. Но многие были не прочь написать и себя.

1. Орест Кипренский, 1828

Третьяковская галерея

2. Карл Брюллов, 1848

Третьяковская галерея

3. Константин Маковский, 1856

Третьяковская галерея

4. Иван Крамской, 1867

Третьяковская галерея

5. Василий Перов, 1870

Третьяковская галерея

6. Валентин Серов, 1880-е

Частное собрание

7. Исаак Левитан, 1880

Исаак Левитан

8. Михаил Врубель, 1885

Музей русского искусства в Киеве

9. Илья Репин, 1887

Илья Репин

10. Константин Сомов, 1898

Русский музей

11. Зинаида Серебрякова, 1909

Третьяковская галерея

12. Борис Кустодиев, 1912

Галерея Уффици, Флоренция

13. Марк Шагал, 1913

Городской музей в Амстердаме

14. Казимир Малевич, 1933

Русский музей

15. Николай Рерих, 1930-е

Международный Центр Рерихов

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