Как адмирал Ушаков стал святым

На закате своей военной карьеры в 1804 году адмирал Федор Ушаков, вспоминая долгую службу на русском флоте, писал: «Благодарение Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность флота под моим начальством на море, сохранением Всевысочайшей благости ни одно судно не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». Эти слова не были пустым бахвальством — Ушаков действительно вышел победителем из всех малых и крупных морских сражений, в которых ему довелось участвовать.

Портрет Федора Федоровича Ушакова. Петр Бажанов/Центральный военно-морской музей Петр Бажанов/Центральный военно-морской музей

В морских баталиях 18 века противники обычно придерживались линейной тактики: корабли противоборствующих сторон равномерно выстраивались в линии напротив друг друга и неспешно вели многочасовой бой. Создавать превосходство в силах для атаки той или иной части неприятельского флота без нарушения строя в этих условиях было крайне сложно. Ушаков же был одним из немногих флотоводцев, кто не боялся рисковать и действовать не по шаблону. Он смело нарушал, если было необходимо, боевой порядок, импровизировал, разделял силы, маневрировал, создавал перевес на выбранном направлении своего главного удара, который обычно наносился по вражеским флагманам. Гибель последних обязательно вносила в ряды противника смятение и хаос.

Российская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом. Михаил Иванов Михаил Иванов

Вместе с тем флагманский корабль самого Федора Федоровича вопреки устоявшимся канонам чаще всего располагался не в центре боевого построения, а неизменно присутствовал на решающих участках сражения в непосредственной близости от неприятеля. Экипажи кораблей не могли не оценить твердость характера, личную отвагу и непреклонную волю своего командующего. «Ушаков всегда учитывал важность поддержания высокого морального духа в своих подчиненных. Он умел воодушевить матросов и офицеров на преодоление любых трудностей и вызвать у них стремление к одной общей цели — уничтожению врага», — отмечал вице-адмирал советского ВМФ Юрий Ралль.

Флагман Ушакова линкор «Святой Павел». Общественное достояние Общественное достояние

Звездным часом Ушакова стала русско-турецкая война 1787-1791 гг., в ходе которой ему удалось нанести туркам ряд чувствительных поражений. Успех при этом нередко достигался при численном превосходстве противника за счет внезапности ударов русского флота и использования командующим малораспространенных в то время тактических приемов, таких как сближение с вражеским флотом на короткую дистанцию без перестроения походного строя в боевой или создание и эффективное использование «эскадры кайзер-флага» — резерва кораблей для развития успеха на главном направлении.

Сражение у Фидониси. Владимир Косов (CC BY-SA 4.0) Владимир Косов (CC BY-SA 4.0)

Главная победа Ушакова, да и всего русского флота в той войне, была одержана в сражении у мыса Калиакрия 11 августа 1791 года. Турецко-алжирский флот стоял на якоре в море под прикрытием береговых батарей, когда в зазор между ним и берегом устремилась неожиданно появившаяся русская эскадра, вызвавшая хаос и замешательство в рядах противника. Попытки несущего большие потери турецкого флота построиться в боевой порядок так ни к чему не привели, а береговым батареям пришлось скоро прекратить огонь из-за боязни попасть по своим. Разгром при Калиакрии вынудил Османскую империю срочно искать мира с Россией.

Сражение при Калиакрии. Афанасий де Палдо Афанасий де Палдо

Парадоксально, что Федор Ушаков, столь много и успешно воевавший против турок, в 1798 году сам повел их в бой. В ходе Второй антифранцузской коалиции Россия и Османская империя действовали как союзники, и флотоводец встал во главе объединенной эскадры, действовавшей в Средиземном море. Одной из главных задач стало освобождение от вражеского присутствия Ионических островов к западу от Греции.

Сражение при Калиакрии. Владимир Косов (CC BY-SA 4.0) Владимир Косов (CC BY-SA 4.0)

Самым крупным и важным островом архипелага был Корфу (современная Керкира), на котором располагался хорошо укрепленный одноименный город с трехтысячным гарнизоном. Еще 500 французов находились в бастионах на прикрывающем Корфу небольшом острове Видо, который русский флотоводец точно охарактеризовал как ключ к городу. В распоряжении Ушакова было чуть меньше восьми тысяч солдат, большую часть из которых составляли турки и греческие ополченцы.

Сражение у мыса Тендра. Александр Блинков Александр Блинков

После нескольких месяцев осады 1 марта 1799 года русский флотоводец решился на штурм. Четыре часа союзная эскадра обстреливала укрепления французов на Видо. Канонада еще не завершилась, а Ушаков уже отдал приказ о начале высадке двухтысячного десанта. При этом флагманский корабль самого командующего смело атаковал береговые батареи противника. «Беспрерывная, страшная стрельба и гром больших орудий приводили в трепет все окрестности... Видо, можно сказать, был весь взорван картечами и не только окопы... не осталось дерева, которое бы не было повреждено сим ужасным железным градом…» — вспоминал очевидец сражения.

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Видо был взят, что позволило русской артиллерии с его возвышенностей безопасно и эффективно обстреливать Корфу. В конечном итоге вражеский гарнизон капитулировал. Благодаря вмешательству адмирала пленных французов удалось спасти от расправы, которую собирались учинить над ними турецкие войска. «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!» — восхищался успехом Ушакова другой прославленный военачальник Александр Суворов.

Русская пушка времён совместной русско-турецкой кампании на Корфу. Edal Anton Lefterov (CC BY-SA 3.0) Edal Anton Lefterov (CC BY-SA 3.0)

Средиземноморский поход стал последней крупной военной кампанией в жизни Федора Ушакова. В 1807 году он вышел в отставку и уехал в свою деревню Алексеевка Тамбовской губернии. Последние десять лет своей жизни адмирал посвятил церкви, молитвам и благотворительности. Он регулярно посещал соседний Санаксарский монастырь и все службы, несмотря на почтенный возраст (ему было уже за 60), выстаивал наравне с монастырской братией. Во время Великого поста флотоводец жил в монастыре в специально предоставляемой ему кельи.

Санаксарский мужской монастырь. Екатерина Дымова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Дымова (CC BY-SA 4.0)

Благочестивая жизнь Федора Федоровича сподвигла Русскую православную церковь в 2000 году причислить адмирала к лику местночтимых святых Саранской епархии, а в 2004 году уже к лику общероссийских святых как праведного воина. В Деянии о его канонизации говорилось: «Сила его христианского духа проявилась не только славными победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому изумлялся даже побежденный им неприятель… милосердие адмирала Федора Ушакова покрывало всех».