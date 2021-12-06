5 главных корон Российской империи, дошедших до наших дней

Обычно короны изготавливали индивидуально для каждого императора, а затем их разбирали. Но короны из этого списка регалии сохранились до наших дней — их можно увидеть в музеях.

До Петра I главной царской регалией была так называемая шапка. Самая известная из них— Шапка Мономаха — хранится в московском Кремле. Тогда даже говорили не «короновать», а «венчать на царство».

Петр I пересмотрел старые традиции и позаимствовал некоторые обряды у западных монархий. Первый обряд коронования он провел со своей женой, будущей императрицей Екатериной I. Ее корона, кстати, затем была разобрана (хотя сейчас в Оружейной палате Московского кремля и остался ее каркас - обод). Были разобраны и короны Петра II и Елизаветы Петровны.

А вот венец Екатерины II избежал этой участи. Более того, именно в нем короновались все последующие Романовы. Кроме большой короны, у правителей были малые - для особых церемоний. Некоторые из императорских регалий сохранились до наших дней.

1. Большая Императорская корона

Большая Императорская корона, гравюра Общественное достояние Общественное достояние

Это самая известная корона Российской империи, созданная для коронации императрицы Екатерины II в 1762 году. Ее украшают почти 5 тысяч бриллиантов, 75 натуральных индийских жемчужин и огромная шпинель. Каркас сделан из серебра. Кроме непосредственно процесса коронования, ее носили и на торжественных церемониях. Последний раз ее надевал Николай II на открытии Государственной Думы в 1906 году.

Стефано Торелли. Портрет императрицы Екатерины II (между 1763 и 1766) Русский музей Русский музей

Корона хранится в Оружейной палате Московского кремля наряду с другими главными императорскими регалиями - скипетром и державой. Увидеть оригинал можно только в Москве - ее никогда не вывозят из музея. Для экспозиций в других местах, в том числе, за границей, в 2012 году была создана ее копия, правда, уже из белого золота, австралийского жемчуга и рубеллита. Бриллианты использовали якутские - около 11 тысяч камней.

Читайте также: 5 фактов о Большой императорской короне, самой дорогой реликвии Романовых

2. Малая императорская корона

Малая императорская корона Владимир Вдовин/Sputnik Владимир Вдовин/Sputnik

Малую корону возлагали на голову супруги или супруга правящего императора во время коронации. Традиция появилась после Екатерины II, причем такая корона считалась частной собственностью и могла передаваться по наследству. Чаще всего малую корону разбирали и делали новое украшение.

До наших дней дошла лишь эта малая корона: относительно ее хозяйки мнения экспертов разделились - одни историки считают, что она была изготовлена в 1801 году для супруги Александра I Елизаветы Алексеевны, другие - что в 1856 году для супруги Александра II Марии Александровны.

Михаил Зичи. Коронация Александра II в Успенском соборе Московского Кремля 26 августа 1856 года Эрмитаж Эрмитаж

Она значительно меньше, но похожа по форме на большую и также выполнена из серебра и богато украшена. В ней 48 крупных и 200 небольших (по царским меркам) бриллиантов. Сейчас малая корона также хранится в Оружейной палате.

Интересно, что после революции 1917 года, когда ювелиры составляли опись царских сокровищ, в списке была еще одна малая корона. О ней ничего не известно. Вероятнее всего, ее разобрали и продали на одном из европейских аукционов.

3. Венчальная корона

Венчальная корона Романовых теперь находится в музее в Вашингтоне Музей Хиллвуд

Небольшая элегантная корона из бархата, усеянного бриллиантами, была частью свадебного наряда. В ней в 1884 году вышла замуж Елизавета Федоровна, сестра последней императрицы Александры Федоровны, а затем ее носили и другие женщины дома Романовых.

По всей видимости, корону не стали разбирать, так как в конце XIX века проходило несколько свадеб великий князей. Кроме короны, на голове невесты была также диадема с розовым бриллиантом и серьги-вишенки. Весило это все немало. И это были не единственные украшения.

Венчание в Придворном соборе Зимнего дворца великой княгини Елизаветы с великим князем Сергеем Александровичем, 1884 год Общественное достояние; Публичная библиотека Нью-Йорка Общественное достояние; Публичная библиотека Нью-Йорка

Эту корону ювелиры после революции не посчитали особо ценной и продали антиквару Норману Вейсу в 1926 году. Затем она несколько раз появлялась на аукционах, украшала головы моделей Cartier и даже победительниц конкурса красоты.

В 1966 году ее купила Марджори Пост, собирательница русского искусства. Сейчас корона хранится в Музее Хиллвуд около Вашингтона, который создала Марджори.

4. Корона Анны Иоанновны

Корона Анны Иоанновны Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Племянница Петра I правила с 1730 по 1740 годы и славилась своей любовью к роскоши. Для ее коронации создали эту огромную серебряную корону с позолотой.

Она украшена 2500 алмазами и рубинами. Частично их взяли с короны Екатерины I, как и самый крупный в ней камень турмалин. Изначально на короне было также около сотни жемчужин, но по описи, сделанной после смерти императрицы, они исчезли.

Луи Каравак. Портрет императрицы Анны Иоанновны Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Почему корону не разобрали после церемонии, до конца непонятно. Однако известно, что ее использовали и для коронации императора Николая I в Варшаве, столице Царства Польского в 1829 году, которое находилось в составе Российской империи после войны с Наполеоном. После этой церемонии корона поступила в фонд Оружейной палаты, где и хранится по сей день.

5. Мальтийская корона

Мальтийская корона Павла I Shakko/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Shakko/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Император Павел I в 1798 году принял титул великого магистра Мальтийского ордена, старейшего рыцарского ордена в мире, который и по сей день позиционирует себя как государство. Великий магистр - глава ордена, высшая должность. Почему же она досталась российскому императору, да еще и крещеному в православии?

Дело в том, что в 1798 году Наполеон захватил Мальту, и рыцари ордена обратились к Павлу I с просьбой возглавить орден и предоставить им убежище. Император согласился и даже добавил мальтийскую корону на герб Российской империи.

Владимир Боровиковский. Портрет Павла I Музей Академии Художеств Музей Академии Художеств

Кто автор этой короны великого магистра, доподлинно не известно: по одним данным, это придворные ювелиры, по другим - мальтийские. Корона выполнена из позолоченного серебра в форме дуг, поддерживающих яблоко с мальтийским крестом.

Преемник Павла I, Александр I, сложил с себя полномочия великого магистра и убрал мальтийскую корону с герба, однако рыцари продолжали жить в России до 1834 года, пока не основали штаб-квартиру в Риме. С 1827 года корона хранится в Оружейной палате.

Кстати, на гербе города Гатчины близ Петербурга до сих пор изображена мальтийская корона (здесь же находится Приоратский дворец, резиденция ордена).