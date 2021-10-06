Почему свадьба потомка Романовых в Исаакии все-таки не была царской?

СМИ по всему миру трубят о «свадьбе века» Георгия Романова и Ребекки Беттарини. Объясняем, почему это венчание не имеет отношения к императорскому дому Романовых.

1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе венчались Георгий Романов и Ребекка (Виктория) Беттарини. Российские и зарубежные СМИ поспешили объявить о «свадьбе века»: женится русский царь! Однако ничего подобного на самом деле не произошло, и это было венчание двух граждан, не являющихся наследниками императорского дома Романовых.

«[Российский] императорский дом закончил свое существование в 2007 году, когда в Монтевидео умерла последняя представительница рода Романовых, которая обладала статусом члена императорской фамилии, совершенно бесспорным. Это была княгиня императорской крови Екатерина Иоанновна. Больше никакого императорского дома не существует», – говорит в интервью кандидат исторических наук Евгений Пчелов, один из ведущих специалистов по истории дома Романовых.

Однако до сих пор находятся люди, которые претендуют на право называться «наследниками Романовых» и даже мечтают возродить в России монархию. Именно их усилиями свадьбу, проведенную в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге 1 октября освещали в российских и западных СМИ как «свадьбу наследника русского престола».

Почему императорского престола в России больше не существует?

Молодожены украшены орденами, самостоятельно выпускаемыми организацией потомков Кирилловичей. Некоторые из этих наград дублируют официальные государственные награды РФ. Legion Media Legion Media

«Я очень люблю Россия страна», – сказала Ребекка Беттарини в интервью после обручения с Георгием Романовым, состоявшегося в Ипатьевском монастыре в Костроме. «Надеемся, чтобы посетить побольше Россия вместе», – добавил Георгий Михайлович.

Эти фразы на ломаном русском не удивительны, ведь воспитывались будущие супруги в семьях, не говорящих на русском языке. Несмотря на это, многие корреспонденты российских и иностранных СМИ во время визита пары в Россию титуловали их «величествами», а Георгия Михайловича называли «великим князем» и «наследником».

Российское гражданство Георгий и его мать Мария Владимировна получили в 1991 году по решению тогдашнего президента Бориса Ельцина. До получения российского паспорта фамилия Георгия была Гогенцоллерн, так как он является потомком прусского династического дома, сыном принца Прусского Франца Вильгельма. Его прапрадедушка, немецкий император Вильгельм II, когда-то объявил Российской империи войну – Первую мировую. Его дед по отцу – принц Карл Франц Прусский – в годы Великой Отечественной войны служил в Вермахте и был награжден Железным крестом.

Карл-Франц Прусский (в нацистской военной форме с Железным Крестом) с супругой, Генриеттой фон Шёнайх-Каролат. Public domain Public domain

Александр Закатов, директор канцелярии некоммерческой организации, называющей себя «Российским императорским домом» (организация потомков двоюродного брата Николая II Кирилла Владимировича, к которой принадлежат Георгий Михайлович и его мать Мария Владимировна), говорил в интервью каналу Россия24: «Наследование продолжается не в смысле претензии на власть, а в смысле того, что если народ когда-либо пожелает восстановить монархию, то он сможет сделать это в соответствии со всеми традициями, всем историческим путем». Однако именно с традициями здесь самая большая проблема.

Иван Матвеев, историк династии Романовых, отмечает, что никаких престолонаследников и престола уже нет: «Все это – история. Мы должны теперь это изучать, анализировать – но это уже прошлое». В самом деле, ни Закон о престолонаследии 1797 года, ни другие узаконения Российской Империи уже более 100 лет не имеют юридической силы.

Свадьба Марии Владимировны Романовой и принца Франца Вильгельма Прусского, Мадрид, 1976. Джанни Феррари/Getty Images Джанни Феррари/Getty Images

Кроме того, 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. На следующий день, после консультаций с приближенными, Михаил Александрович подписал акт непринятия престола. Согласно этому документу, династия Романовых могла быть восстановлена только после того, как было бы сформировано Конституционное собрание, которое одобрило бы восстановление монархии. 4 марта 1917 года власть в России перешла ко Временному правительству. Хотя Конституционное собрание было впоследствии сформировано, никаких решений о восстановлении монархии им принято не было, а власть в стране перешла к большевикам во главе с Владимиром Лениным. Понятие «императорского престола» не существует в России с 3 марта 1917 года.

С фальшивой короной на голове

Великий князь Кирилл Владимирович. 1904. Public domain Public domain

Почему в таком случае Георгий Михайлович титулует себя великим князем и наследником престола? Его мать Мария Владимировна – внучка великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II, который в феврале 1917 года поддержал революцию, надев красный бант и лично предоставив находившийся под его командованием Гвардейский экипаж в распоряжение председателя Государственной Думы Михаила Родзянко. Впоследствии моряки Гвардейского экипажа заняли Царскосельский и Николаевский вокзалы, чтобы воспрепятствовать верным Николаю II войскам прибыть в столицу, чем косвенно ускорили падение монархии в России.

31 августа 1924 года, спустя более чем 7 лет после падения монархии в России, Кирилл Владимирович самостоятельно объявил себя Императором Всероссийским под именем Кирилла I. Этот факт был оспорен большинством здравствовавших на тот момент потомков династии Романовых. Несмотря на это, сын Кирилла, князь императорской крови Владимир Кириллович, хотя и не объявлял себя императором, использовал титул «Его Императорское Высочество Государь Великий Князь» и считал себя главой дома Романовых.

Мария Владимировна на свадебной церемонии. Legion Media Legion Media

В 1948 году Владимир Кириллович женился на Леониде Георгиевне, дочери князя Георгия Ираклиевича Багратион-Мухранского, представителя грузинской династии, перешедшей в начале XIX века в подданство Российской империи. Дочь от этого брака, Мария Владимировна, в 1976 году в Мадриде вступила в брак с принцем Францем Вильгельмом Прусским (после принятия православия – Михаил Павлович). В 1981 году в этом браке родился Георгий Михайлович.

В 1989 году Владимир Кириллович провозгласил свою дочь Марию наследницей российского престола. В 1992 году он скончался. После смерти отца Мария Владимировна издала «Манифест о принятии Главенства в Российском Императорском Доме», в котором объявила своего сына Георгия наследником, цесаревичем. Поступки Марии Владимировны неоднократно вызывали возмущенную реакцию потомков русской аристократии. Так, Петр Петрович Шереметев, потомок известного графского рода, без обиняков заявлял в интервью каналу «Россия24»: «Она ходит по каким-то вечерам с «царской» короной на голове! Это – безобразие! Так некрасиво и пошло... Как можно идти на бал с фальшивой короной? Это – мошенники».

«Свадьба века»

Давид Мухранский и неизвестная дама выступают в роли шаферов. Legion Media Legion Media

Венчание Георгия и Ребекки Беттарини состоялось в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября. Для этого не пришлось получать каких-то специальных разрешений – провести церемонию стоит от 20 тысяч рублей. Кстати, представители рода Романовых никогда не венчались в Исаакиевском соборе – на этом месте когда-то стояла церковь Исаакия Далматского, где Петр Великий венчался с Екатериной I, но это было до постройки собора, в 1712 году. Впоследствии венчания членов императорской фамилии происходили в Большой церкви Зимнего дворца.

Статьи о венчании пестрят ошибками – прежде всего, слова о «первом за 120 лет браке потомков Романовых на родине». Не избежало досадной оговорки даже такое издание, как New York Times. С тем, что Россия этим людям не родина, мы уже разобрались. Но, как указывает Иван Матвеев, только ​​в период между Февральской революцией 1917 года и эмиграцией последнего члена Императорской Фамилии в июле 1920 года, еще на родине, было заключено шесть браков. Более того – Георгий и Ребекка не стали даже первыми из потомков Романовых, кто заключил брак в России после краха СССР. Первым был князь Димитрий Романович (1926-2016), женившийся 28 июля 1993 года в Костроме на графине Доррит Ревентлов (р. 1942). Сам князь Димитрий Романович, последний представитель ветви «Николаевичей», был противником реставрации монархии и считал, что в России «должен быть демократически избираемый президент». Кстати, и упомянутая Евгением Пчеловым последняя дама из императорской фамилии, княгиня императорской крови Екатерина Иоанновна, в 1937 году, перед вступлением в брак с итальянским маркизом Нобиле Руджеро Фараче ди Виллафореста, подписала отречение от любых прав на российский престол.

Простое перечисление обстоятельств венчания, приведенное в записи Ивана Матвеева, пожалуй, не требует комментариев. Свадьбу не посетил никто из официальных лиц – ни губернатор Петербурга Александр Беглов, ни официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отсутствовало поздравление от президента РФ Владимира Путина. Ни один российский телеканал не транслировал церемонию – даже патриотический православный канал «Царьград», основатель которого, бизнесмен Константин Малофеев, симпатизирует ветви «Кирилловичей» и активно поддерживает их начинания.

Шлейф с гербом Российской империи во время церемонии тащился по полу. В Российской империи это повлекло бы за собой уголовную ответственность. Legion Media Legion Media

Поразило отсутствие на венчании родного отца жениха, принца Франца Вильгельма Прусского. Из более чем 400 архиереев Русской Православной Церкви на венчании присутствовали семеро. Что еще более показательно, во время самого венчания имена брачующихся объявляли по обычной формуле – «о рабе Божием Георгии и о рабе Божией Виктории», без каких-либо титулов – таким образом, собравшимся было продемонстрировано, что РПЦ, чтящая память канонизированных в лике страстотерпцев императора Николая II Александровича и его семьи, не считает возможным возглашать несуществующие титулы венчавшихся.

Были на венчании и совершенно необъяснимые эпизоды. Пожалуй, самым странным оказался тот факт, что на шлейфе фаты невесты был изображен… двуглавый орел, который в процессе церемонии волочился по полу Исаакиевского собора – безусловное унижение достоинства и памяти и Российской империи, и династии Романовых.

«Пить водка – как это по-русски». Legion Media Legion Media

На фуршете, последовавшем за церемонией, жених и невеста лихо и демонстративно пили водку под объективами камер. Ничего подобного не было и не могло быть ни на одном царском венчании в истории России. Княгиня, пьющая водку, сразу была бы разоблачена как представитель простонародья, ну а князь, скорее всего, мог выпить, но в мужском кругу и уж точно не в день свадьбы сразу после церемонии. Эта небольшая деталь показывает, какими скудными знаниями о традициях царской России обладают участники и организаторы церемонии, и куда занесло их навязчивое стремление «быть русскими».

"Сабельная арка", ставшая причиной дисциплинарного взыскания руководству ЗВО. Legion Media Legion Media

После венчания выходящих из Исаакиевского собора супругов встречал почетный караул с поднятыми саблями. «Сабельная арка» – специфическая свадебная традиция, принятая среди британских и американских военных при венчании военнослужащих. Георгий Михайлович же не служил и не имеет воинского звания. Как сообщает петербургский телеграм-канал «Mash на Мойке», солдат в этот караул «согласовали быстро и практически случайно». 6 октября стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лично распорядился о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания.

Состоявшееся торжество можно охарактеризовать лишь как фарс, бриколаж из обрывков свадебных и монархических традиций, позабытых и искаженных даже теми участниками венчания, кто считает себя наследниками этих традиций.

«​​Самое печальное, – отмечает историк Евгений Пчелов, – что эти люди начисто лишены адекватной самооценки и только смешат своим видом и поведением всех вокруг, тем самым в неприличном свете выставляя Романовых и историческую Россию, от чьего имени тщатся выступать».

Автор материала – кандидат исторических наук (ИРИ РАН, 2010).