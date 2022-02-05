Кто сегодня живет в Кремле?

При царе и даже при большевиках территория внутри кремлевских стен была жилым микрорайоном с городскими квартирами. Но живет ли там кто-то в наше время?

Древняя московская крепость и в прошлом резиденция русских царей до середины XX века вмещала в себя не только казенные здания, храмы и музеи. Непосредственно царскому двору отводилось не так много места: большую часть Кремля занимали оживленные улицы с частными усадьбами именитых бояр, дворами ремесленников, священнослужителей и обычным городским ландшафтом.

При большевиках этот порядок не менялся до середины шестидесятых годов XX века. В Кремле точно так же официально жили люди. Одним из первых после революции сюда въехал Владимир Ленин, а за ним в кремлевские квартиры потянулись советские чиновники с семьями. Всех, кто уже жил тут и не имел отношения к советской номенклатуре, выселили, а на их место заселили «своих». «В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба из-за квартир, которых не хватало», – писал революционер Лев Троцкий. В итоге за красные стены переселилось более 2000 человек!

Конец кремлевским квартирам настал при Никите Хрущеве, когда в 1955 году он запретил проживать на территории крепости. Последние жители тянули с выпиской до 1961-ого года, и с тех пор жилых квартир там больше нет. Но значит ли это, что в Кремле никто не живет?

Президентский полк

На территории Кремля в историческом здании Арсенала находятся казармы солдат Президентского полка – уникальной воинской части, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. Эти солдаты стоят в почетном карауле у Могилы Неизвестного Солдата и Мавзолея Ленина, и участвуют во всех торжественных церемониях. Они – визитная карточка Кремля, поэтому у них всегда идеальный внешний вид (даже подготовка обуви Почетного караула проходит в семь этапов и растягивается почти на сутки).

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов. Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Внутри кремлевских стен они живут и тренируются. Подъем – в 6 утра, затем – построение и зарядка. «Мы делаем упражнения, бегаем около двух километров. Тренируемся на территории Кремля, для этого есть специально отведенное место», - рассказывал рядовой Николай Таров. Дальше – учебные часы или строевая подготовка. Свободное время – после 18:00. День солдата заканчивается вечерней прогулкой, но даже во время нее все должны ходить строем. Отбой в 22:00.

Выйти самолично за кремлевскую стену солдат Президентского полка может не раньше, чем через четыре месяца службы, при хорошо сданных зачетах. Мобильные телефоны разрешены, но без интернета и возможности делать фотосъемку. Курить можно, для этого есть специальное место, алкоголь строго запрещен.

Кирилл Зыков/Агентство "Москва" Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Численность подразделения – военная тайна. Президентский полк традиционно рассматривается в качестве кадрового резерва всех служб и подразделений Федеральной службы охраны (ФСО) – они охраняют, в частности, президента и высокопоставленных чиновников.

Фил и десяток ястребов

Но есть и другие стражи, которые несут службу и живут в Кремле. Это филин Фил и около десяти ястребов. Хищные специально обученные птицы точно так же охраняют культурное наследие, но от другой напасти – ворон, издревле живущих на Боровицком холме.

Военнослужащий Соколиной службы комендатуры Московского Кремля с филином Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Борьбу с воронами в Кремле ведут давно. Изначально их не любили из-за поверья, что если над Кремлем кружится «чернь», то жди войны или голода. Позже борьбу с ними начали объяснять более практичными соображениями: ворон привлекает сусальное золотое покрытие на куполах соборов, и они его отдирают.

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Перепробовали разные способы. При Ленине их пытались отстреливать из винтовок, но это мешало главному идеологу работать. Затем перешли на менее кровавый способ – звукоусиление с агрессивными нотами. И это не сработало. Тогда в 1973 году в Кремле открыли орнитологическую службу – и завели соколов. Соколы оказались не лучшим выбором. На смену им взяли сначала ястребов, а потом и филина. «Филины – естественные враги ворон. Филин всепогодный, круглосуточный, медленно летит над стаей ворон и хватает все, до чего может дотянуться», – говорят в ФСО.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Живут кремлевские птицы в Тайницком саду. Их главная задача – не уничтожать ворон, а отпугивать. И пока это работает – по словам работников Кремля, вороны начали облетать Кремль стороной.

P.S.: Президент живет не тут

Несмотря на то, что Кремль – это официальная резиденция Президента Российской Федерации, Владимир Путин в нем не живет. Здесь, в историческом здании московских департаментов Сената, построенном по приказу Екатерины Великой, находится его рабочий и представительский (парадный) кабинеты.

Резиденция президента РФ в Ново-Огарево. Владимир Родионов, Сергей Величкин/TASS Владимир Родионов, Сергей Величкин/TASS

Живет Путин в резиденции Ново-Огарево, усадьбе XIX века в Московской области, откуда иногда, в том числе, и работает.