5 секретов Московского Кремля

Древнейшая улица Москвы, люстра, переплавленная из украденного французами церковного серебра и старинные фрески, которые были спрятаны в течение нескольких веков. О чем надо спросить экскурсовода в Кремле, если он сам этого не расскажет.

1. Старинные фрески под иконостасом

Анна Сорокина Анна Сорокина

Успенский собор, построенный в конце 15 века, - это главный храм Кремля, где венчали на царство правителей России. Пожар 1626 года сильно повредил храм, и в 1642-1643 годах царь Михаил Федорович приказал сбить старые фрески и расписать храм заново.

Какое же было удивление современных реставраторов, когда под иконостасом оказалась древняя роспись. “Мы обнаружили три яруса орнаментов без надписей и выше медальоны с изображением святых, - рассказывает хранитель собора Алексей Барков. - Две верхние композиции - это живопись 1643 года, как и большая часть росписи в храме. Нижние - либо конца 15 века, когда был расписан первый иконостас, либо 1515 года, это дата окончания полной росписи собора”. На одной из фресок обнаружились следы от креплений первого иконостаса, и это позволяет понять, почему фрески сохранились. Вероятнее всего, их было неудобно сбивать. Реставраторы продолжат поиски древней живописи теперь и на другой стороне.

2. Люстра из украденного серебра

Анна Сорокина Анна Сорокина

После визита в Москву армии Наполеона в 1812 году, из Успенского собора пропало практически все серебро. Сохранилась лишь гробница с мощами митрополита Ионы, который по легенде показался французам с грозящим кулаком, и те не стали рисковать. Но когда армия Наполеона отступала, награбленное (а это около 300 кг ценного металла!) удалось отбить и вернуть в храм. На тот момент оно было уже переплавлено, и в 1817 году из него отлили церковную люстру - паникадило - с изображением цветов и виноградных лоз. Ее можно увидеть в Успенском соборе и сегодня.

3. Самая древняя улица

Анна Сорокина Анна Сорокина

Несколько столетий назад на территории Московского Кремль проживали бояре, купцы, располагались подворья монастырей и служебные квартиры чиновников. Здесь были тесные узкие улочки, заставленные различными зданиями. Со времен Ивана III тут постоянно что-то перестраивали: прокладывали новые улицы, сносили старые здания и строили новые, ставили и убирали памятники. Кремль сегодня - это просторные площади и зеленые скверы, однако здесь сохранилась одна безымянная улочка. Она находится между Патриаршими палатами и Успенским собором и ведет, с одной стороны, к Соборной площади, а с другой - к центральному входу в собор. Хотите увидеть, каким был Кремль сотни лет назад? Ориентируйтесь на крест с левой стороны от здания Успенского собора.

4. Призраки разрушенных зданий

Анна Сорокина Анна Сорокина

Кремль утратил много памятников архитектуры, как в первое десятилетие после революции, так и во время многочисленных перестроек до нее. На месте некоторых из них остались интересные артефакты. Фрагменты фундамента Малого Николаевского дворца, куда любил приезжать император Николай I, открываются на площади напротив Царь-колокола. Неподалеку сквозь стекло показываются и фрагменты Чудова монастыря, уничтоженного в 1929 году. Позади этих археологических раскопок находится новый подземный музей, который готовится к открытию в ближайшее время.

5. Секретный колодец

Дмитрий Мозжухин (CC BY 3.0) Дмитрий Мозжухин (CC BY 3.0)

В Угловой Арсенальной башне находится единственный сохранившийся колодец Кремля и один из старейших в Москве. Башня была построена в конце 15 веке именно на месте родника, чтобы в случае осады обеспечить водой крепость. Характер у этого родника оказался своенравный: уровень воды несколько раз поднимался настолько, что заливал все помещение. Только в 1975 году советским специалистам удалось понять, как в древности решали эту проблему. Оказывается, от колодца ведет галерея к уже подземной реке Неглинке, куда сливается лишняя вода. А когда галерея забивается мусором, то родник подтапливает башню. Сейчас колодцем никто не пользуется, хотя технически он работает и все также сливает воду в Неглинку. Туристам вход в этот колодец запрещен из соображений безопасности.