9 европейских принцесс, ставших русскими царицами

1. Анна Византийская (родилась в Константинополе, супруг – князь Владимир Святой)

«Встреча византийской принцессы Анны», художник Сергей Ефошкин Сергей Ефошкин Сергей Ефошкин

До Крещения Руси князь Владимир, вероятно, был правителем языческого государства и исповедовал язычество. Есть сведения, что среди его жён были дамы чешского и греческого происхождения. Когда Владимир захватил Корсунь (Херсонес Таврический), принадлежавший Византии, он потребовал себе в жены царевну Анну, сестру византийских императоров Василия II и его соправителя Константина VIII. Условием с византийской стороны было крещение Владимира – а значит, распространение христианства на землях, ему подвластных. После крещения Владимир и Анна были обвенчаны по христианскому обряду. Анна активно участвовала в христианизации русских земель, на её средства было построено множество церквей. Умерла она за 4 года до смерти своего мужа, в 1011/1012 году.

2. Софья Витовтовна (родилась в Тракае близ Вильнюса, супруг – князь Василий I)

Софья Витовтовна. Рисунок XIX века Public domain Public domain

В конце XIV века Московское княжество и Великое княжество Литовское были соседями – Смоленск тогда принадлежал великому князю литовскому Витовту. Московский князь Василий I женился на дочери Витовта Софье, причем помолвлены они были, по легенде, еще совсем юными, когда князь Василий скрывался в Литве, бежав из татарского плена.

Свадьба состоялась в 1390 году в Москве. Их брак обеспечил мир между Москвой и Литвой, в нем родилось 4 дочери и 5 сыновей. После смерти мужа в 1425 году Софья Витовтовна управляла московским княжеством самостоятельно, причём принимала активное участие в политической деятельности, занималась составлением законов, а позже, в 1451 году, руководила обороной Москвы от татар. Софья прожила долгую жизнь – 82 года, став в конце ее монахиней в московском Вознесенском монастыре.

3. Зоя (Софья) Палеолог (родилась в Византии, супруг – великий князь Иван III)

Софья Палеолог. Реконструкция облика (Сергей Никитин, 1994) Sergey Nikitin (CC BY-SA 3.0) Sergey Nikitin (CC BY-SA 3.0)

Зоя Палеолог была племянницей последнего императора Византии Константина XI, который погиб при захвате Константинополя турками в 1453 году. Покинув Византию, она жила в Риме. В 1469 году Папа римский Павел II предложил устроить женитьбу Зои на великом князе Московском Иване III – возможно, в целях сближения католической и православной церквей. Переговоры длились три года, и в 1472 году Софья приехала в Москву, где обвенчалась с Иваном III по православному обряду, согласно вере своих предков. Проводницей влияния Рима в Москве Софья так и не стала. Она родила девятерых детей, а умерла за два года до смерти мужа.

4. София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (родилась в Штеттине, супруг – император Павел I)

Мария Федоровна Александр Рослин Александр Рослин

Большую часть XVIII столетия Россией правили женщины – за исключением короткого правления Петра III, чей сын Павел Петрович взошел на престол в 1796 году. Его первой женой была принцесса Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская (в православии Наталья Алексеевна), которая умерла при родах. Второй супругой стала также европейская принцесса, София Доротея Вюртембергская, в православии – Мария Фёдоровна. Талантливый художник и скульптор, владевшая также токарным ремеслом, Мария Федоровна много времени посвящала ремеслам и украшению великокняжеской резиденции в Павловске. Став императрицей, Мария направила энергию на благотворительность – она заведовала воспитательными домами, женским образованием, организацией ремесленных школ и училищ, чем продолжала заниматься и после смерти супруга, при своих сыновьях Александре I и Николае I. Скончалась императрица Мария Федоровна в 1828 году.

5. Луиза Мария Августа Баденская (родилась в Карслруэ, супруг – император Александр I)

Императрица Елизавета Алексеевна Жан-Лоран Монье Жан-Лоран Монье

Вслед за Марией Федоровной, все жены последующих русских императоров были европейскими принцессами – многие из них были связаны родственными узами. Так, жена Александра I Луиза Мария Августа Баденская (в православии Елизавета Алексеевна) была племянницей первой жены Павла I Натальи Алексеевны.

Жену внуку выбирала сама императрица Екатерина, и свадьбу сыграли еще при ней, в 1793 году. Брак, поначалу идиллический, в итоге не задался – великий князь Александр не скрывал своих симпатий к придворным дамам, саму Елизавету Алексеевну также подозревали в неверности. Обе дочери – Мария и Елизавета, родившиеся у Елизаветы Алексеевны и умершие во младенчестве, считались детьми, прижитыми от внебрачных связей. Других детей у Елизаветы Алексеевны не было. Она умерла вскоре после смерти Александра в 1826 году, однако ещё долго после её смерти ходили слухи, что императрица на самом деле ушла в монастырь, где жила под чужим именем.

6. Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (родилась в Берлине, супруг – император Николай I)

Императрица Александра Фёдоровна Джордж Доу Джордж Доу

Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина происходила из Прусской королевской семьи и познакомилась со своим мужем когда ей было всего 15. Их брак должен был укрепить союз России и Пруссии, а сама принцесса надеялась на спокойную жизнь вдали от интриг, ведь Николай не был наследником престола. Поженились они в Петербурге в 1817 году, и Фридерика Шарлотта была крещена в православие как Александра Федоровна. Уже через 9 месяцев родился первенец, которому было суждено стать императором Александром II.

Спокойная жизнь четы закончилась в 1825 году, с отречением от престола наследника Константина – Николай стал следующим императором, а жизнь его супруги по долгу звания императрицы превратилась в череду официальных мероприятий, приемов, балов. Жесткое расписание подрывало и без того слабое здоровье императрицы, которая из-за сурового северного климата постоянно болела. Кроме того, к 34 годам она уже была матерью семерых детей. После рождения седьмого ребенка, в 1832 году, врачи не рекомендовали Александре Федоровне беременеть, что окончательно погубило уже неосновательную совместную жизнь супругов. У императора были всем известные фаворитки, императрица же не располагала своей судьбой. По словам фрейлины Анны Тютчевой, для Николая «это была прелестная птичка, которую он держал взаперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться». Она пережила мужа на 7 лет и умерла в 1860 году.

7. Максимилиана Вильгельмина София Мария Гессенская и Прирейнская (родилась в Дармштадте, супруг – император Александр II)

Императрица Мария Александровна Франц Ксавер Винтерхальтер Франц Ксавер Винтерхальтер

Великий князь Александр в 1839 году находился в вояже по Европе, и наследнику сватали самых разных европейских принцесс. Он же находил их всех, по воспоминаниям сестры Ольги, «скучными и безвкусными». Принцесса Мария Гессенская (ей было 14), напротив, совсем не старалась понравиться наследнику, и тем самым его и пленила. Но была проблема с происхождением девушки – она считалась рожденной не от отца, а от любовника матери. И хотя ее отец, Людвиг Гессенский, и признал Марию и её брата своими детьми, они с матерью жили отдельно. Чтобы разрешить сомнения, мать Александра Александра Федоровна сама отправилась в Дармштадт знакомиться с будущей невесткой и только после этого дала согласие на брак.

В 1840 Мария Гессенская приняла православие с именем Мария Александровна, а через год стала женой наследника. Она была скромной и закрытой, в политической и светской жизни участвовала мало – даже после того, как в 1856 году, в возрасте 30 лет, стала русской императрицей. Царица посвятила себя благотворительности. Она патронировала ​​5 больниц, 12 богаделен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 училищ. При её поддержке в России открылось первое отделение Красного Креста.

Отношения супругов со временем охлаждались – царь, по словам современников, слишком любил красивую и свободную жизнь. В 1865 году умер старший сын и наследник Николай Александрович, после чего императрица Мария «внутренне умерла и только внешняя оболочка жила механической жизнью», писал современник Сергей Шереметев. Поздние годы ее жизни императрицы были омрачены романами мужа – свою фаворитку Екатерину Долгорукову, с которой у него было четверо детей, император, не стесняясь, поселил прямо в Зимнем дворце. Мария Александровна не пережила мужа – она умерла в июне 1880 от туберкулеза. Менее чем через год после смерти жены Александр II был убит народовольцами.

8. Мария София Фредерика Дагмар Датская (родилась в Копенгагене, супруг – император Александр III)

Императрица Мария Федоровна Сергей Левицкий Сергей Левицкий

Когда в 1865 году умер наследник престола Николай, его место занял Александр, взяв вместе с тем в жены невесту почившего брата Дагмару Датскую. В православии она стала Марией Федоровной.

Брак, несмотря на обстоятельства, считался счастливым: у супругов родилось шестеро детей. Мария и Александр разделяли увлечения искусством – оба имели художественное образование и проводили досуг, рисуя вместе. Также императорская чета увлекалась коллекционированием – их собрание впоследствии составило основу Русского Музея в Петербурге. Когда семья уезжала отдыхать в финские шхеры или карельские леса, где император предпочитал жить «по-простому», без слуг, Мария Федоровна с удовольствием вела «крестьянский» образ жизни, самостоятельно готовила для своего мужа и семьи.

По традиции Мария занималась благотворительностью, возглавляя также Российское общество Красного Креста. В годы Первой мировой войны именно она, будучи вдовствующей императрицей, заведовала организацией в Петербурге госпиталей и лазаретов для раненых на фронтах. В 1919 она покинула Россию. Умерла в Дании в 1928 году.

9. Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (родилась в Дармштадте, супруг – император Николай II)

Императрица Александра Федоровна Public domain Public domain

Супругой последнего императора стала женщина из его родственного круга. Алиса Гессен-Дармштадтская приходилась Николаю одновременно четвероюродной тёткой и троюродной сестрой. Против их помолвки выступали родители и Николая, и Алисы, - они прочили своим детям более выгодные партии. Но когда здоровье Александра III начало ухудшаться, он все-таки разрешил сыну жениться. Алиса была крещена в православие с именем Александра Федоровна 2 ноября 1894 года, на следующий день после смерти императора Александра III, а свадьба с Николаем состоялась уже 26 ноября того же года.

Принципиальным вопросом было рождение в семье наследника – однако первые четыре ребенка были девочки. В 1904 году родился царевич Алексей, унаследовавший от матери гемофилию: почти вся жизнь царского семейства была с тех пор подчинена заботе о наследнике. Из-за болезни сына и общей ухудшающейся обстановке в стране у Александры Федоровны участились нервические припадки. В разгар Первой мировой войны она вместе с дочерями прошла обучение сестринскому делу и ухаживала за ранеными в Царскосельском дворце, переоборудованном под госпиталь.

С приходом к власти большевиков царская семья была выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где в июле 1918 года Николай II вместе с женой, детьми и слугами был расстрелян. Спустя 80 лет их останки были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.