Как Густав Шведский поехал в Россию и не вернулся

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Георгий Манаев

Public Domain
Обнищавший наследный принц сбежал в нашу страну по приглашению самого царя, чтобы жениться на его дочери. Закончилась эта история, правда, совсем неромантично.

«Разгорячённый вином, Густав грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России. <...> [Царь] в гневе отнял у неблагодарного и сокровища и города, велел держать его под стражею в доме; однако скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разорённый Углич».

Так Николай Карамзин описывает крах принца Густава Эрикссона Вазы (1568-1607), приехавшего в Россию в высоком статусе жениха царской невесты – но сумевшего испортить здесь себе всю «карьеру». А может быть, причиной репрессий против принца на самом деле был его героизм и нежелание развязывать войну со своей родиной?

«Второй Парацельс»

Портрет Густава Эрикссона Вазы, ок. 1880, гравер J. S. Salmson, копия с утраченного портрета XVII в.

Портрет Густава Эрикссона Вазы, ок. 1880, гравер J. S. Salmson, копия с утраченного портрета XVII в.

Public Domain

Перед тем, как приехать в Москву в августе 1599 года, принцу Густаву нужно было переодеться. Он бежал в Московское царство, которым тогда правил Борис Годунов, из Польши, спасаясь от преследования. Из Москвы навстречу ему были высланы «несколько придворных с немецкими переводчиками, повозки, лошади и многие другие княжеские вещи, необходимые для дороги, и всевозможные припасы», писал голландский бизнесмен Исаак Масса.

«Княжеские вещи» были необходимы, чтобы принц въезжал в Москву в подобающем его статусу виде и уже со свитой. Такое внимание к Густаву было объяснимо – он мог претендовать на престол Швеции, хотя к его происхождению были вопросы.

Густав был сыном короля Эрика XIV Шведского и Катарины Монсдоттер – простой служанки, единственной в истории коренной финки, получившей королевский титул. Но дети Эрика от Катарины, в том числе и Густав, были рождены до ее объявления королевой, которое состоялось в июле 1568 года. Поэтому права Густава на шведский престол были изначально сомнительны. Кроме того, когда Густаву было всего полгода, его отец Эрик был свергнут с престола своим братом Юханом III и лишен всех прав на шведский трон – под предлогом того, что Эрик сошел с ума и неспособен управлять государством.

Эрик XIV (1533-1577), отец Густава, страдавший психическим расстройством. Художник Steven van der Meulen

Эрик XIV (1533-1577), отец Густава, страдавший психическим расстройством. Художник Steven van der Meulen

Nationalmuseum / Public Domain

Невеселые приключения начали преследовать принца Густава с детства. Первые годы его жизни прошли под домашним арестом в замке Або в Финляндии. В 1575 ребенок был выкраден агентами его дяди и отправлен в Польшу на обучение в орден иезуитов. Он не увидит свою мать более 20 лет.

В течение двух десятков лет принц Густав странствовал по Европе и, очевидно, набирался знаний – в 1586 году он жил при дворе императора Рудольфа II, который покровительствовал ученым. Уже к этому времени принц Густав, как пишет Карамзин, «знал языки, кроме шведского и славянского, италиянский, немецкий, французский; много видел в свете, с умом любопытным, и говорил приятно». В русских источниках есть сведения о том, что Густава за его образованность в области алхимии называли «вторым Парацельсом» – этим прозвищем он гордился даже больше, чем королевским происхождением.

Жених для Ксении Годуновой

«Годунов показывает своей дочери Ксении портрет жениха…», 1876, Сергей Грибков

«Годунов показывает своей дочери Ксении портрет жениха…», 1876, Сергей Грибков

Public Domain

В приглашении Густава в Москву, наоборот, всех интересовал именно его статус принца королевской крови, пусть формально и бастарда. Привезти такого человека в Россию, крестить в православие, обвенчать его с девушкой княжеского рода, чтобы потом иметь на своей стороне кандидата на один из европейских престолов – вот какие планы строили московские цари на счёт Густава. Сам принц тем временем жил в польском Данциге, в доме человека по имени Христофер Катер. Как сообщает Исаак Масса, Густав завел роман с женой хозяина дома и та даже родила ему несколько детей. Но дела были совсем плохи, и Густав сам направил письмо русскому царю о своём согласии на приезд в Россию.

Царь Борис Годунов прочил Густава в женихи своей дочери – царевне Ксении Годуновой, в ту эпоху – первой красавице Московского царства, к тому же получившей образование под руководством европейских учителей. 19 августа 1599 года принц Густав прибыл в Москву. «Его встречали с великой пышностью почти все дворяне, ехавшие верхом в дорогих одеждах; и его посадили на царскую лошадь и так проводили до дома, для него приготовленного, и здесь его снабжали всем: лошадьми, припасами, провизией, слугами и рабами, как если бы он был царь; и сверх того Борис послал ему много драгоценных подарков, парчу и шелковые ткани на одежду ему самому и его людям», – описывает Масса приём, оказанный Густаву.

Борис Годунов

Борис Годунов

Public Domain

Поначалу дела шли хорошо – на царском пиру Густав даже говорил речь на «славянском языке», сам царь «выразил сожаление о его несчастии и обещал покровительство Московского государства», а также приказал своему сыну, царевичу Федору, оказывать почтение принцу Густаву. Принц получил в собственность «удел Калужский, три города с волостями, для дохода». Как пишет Карамзин, «после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый».

Такое отношение было объяснимо. Отдав свою дочь за Густава, царь Борис планировал использовать его как разменную карту в политической игре. Прикрываясь риторикой заботы о «несчастном сыне вероломно свергнутого шведского короля», Годунов хотел забрать у Швеции часть прибалтийских земель – современную Эстонию и организовать там Ливонское королевство с Густавом же в качестве короля – в обмен на то, что Густав откажется от своих прав на шведскую корону. Казалось бы – что могло пойти не так в этом замечательном плане...

Принц Густав – пьяница или герой?

Общий вид Дмитровского монастыря. Кашин, 1910 / Сергей Прокудин-Горский

Общий вид Дмитровского монастыря. Кашин, 1910 / Сергей Прокудин-Горский

Library of Congress / Public domain

Оба иностранца, которые в своих записках о Московии описывают случай Густава, – голландец Исаак Масса и немец Конрад Буссов – сообщают, что еще до свадьбы принца и царевны Ксении Густав внезапно вызвал гнев царя Бориса и был сослан в город Углич. Сходятся иностранцы и в том, что тут не обошлось без женщины.

Как пишет Масса, узнав, что Густав «благоденствует» в Москве, к нему на службу прибыла масса европейских дворян. Это вряд ли испугало Годуновых, которые сами не чужды были европейской образованности. Но дела пошли иначе, когда Густав выписал из Данцига Христофора Катера с женой (ее Буссов называет «Катериной»).

Как пишет Масса, эта женщина «сделала его таким надменным, что он всем перечил и часто бил своих дворян и слуг, также и московитов, так что его стали считать наполовину безумным». Для своей пассии Густав завел карету с четверней белых лошадей – такой статус выезда в то время был позволен только царям и царицам. Якобы это и стало причиной несчастий Густава – Годунов разгневался, передумал выдавать Ксению за Густава и сослал принца. Конрад Буссов пишет, что впоследствии на смертном одре принц «очень жаловался на свою сожительницу Катерину из-за того, что она им так завладела, что он не только не имел силы ее покинуть, но даже следовал больше ее советам, чем благоволению царя, почему она и является началом и причиной всех его бед и несчастий».

Мог ли так запросто расстроиться план, который включал в себя сначала брак царской дочери, а потом – образование целого королевства? Тот же Буссов намекает, что причины разрыва между Годуновыми и Густавом могли быть другими.

Портрет купца и дипломата Исаака Массы, 1626, художник Frans Hals

Портрет купца и дипломата Исаака Массы, 1626, художник Frans Hals

Art Gallery of Ontario / Public Domain

«[Годунов] предоставил в его распоряжение все свои военные силы, чтобы при помощи их он напал на своих неверных шведов, отомстил им за свое горе и постарался вернуть себе отцовский наследственный трон. Но герцог Густав не пожелал на это согласиться и ответил, что он предпочтет скорее погибнуть сам, чем подвергнуть свою родину опустошению и лишить жизни тысячи людей». Вот, по мнению Буссова, то, почему «царь изменил свое благоволение и расположение» к Густаву и отправил его в Углич.

Масса в своей «романтической» версии событий указывает, что Годунов еще пытался усовестить Густава: «повелел объявить ему, что неприлично королевскому сыну брать чужую жену и оказывать ей царские почести, а сверх того следовать во всех делах советам женщины, также надлежит ему удерживать себя от сумасбродств, и еще несколько подобных увещеваний; услышав это, принц, полагая, что ему оказывают великую несправедливость, весьма расстроился и ни в чем не хотел уступать». Возможно, в этих словах тоже есть отголосок политической дискуссии, которая состоялась между Годуновым и Густавом. В любом случае, Густава не крестили в православие, и брак между ним и Ксений был отменен.

Принца лишили Калуги с городами, но дали в удел древний Углич, где он продолжал жить в статусе князя. Ему было разрешено «плотничать и строить все, что ему вздумается; и он учинил там много сумасбродств, – пишет Масса. – Царь приставил к нему одного дворянина, который должен был служить ему и наблюдать за всеми его действиями, но с женщиной его разлучили». После воцарения Василия Шуйского принца Густава перевели в город Кашин – ему продолжали оказывать княжеские почести, но то ли не выпускали из России, то ли Густав сам не хотел возвращаться к жизни скитальца по Европе. Он умер в Кашине в 1607 году и был похоронен «в прекрасной берёзовой роще, на берегу Кашинки».

Уже в XIX-м веке реальность Катерины (в шведских источниках – Brita Persdotter Karth) начали оспаривать, сегодня ее существование считается легендой. Катерину «придумал» шведский барон Адольф Штирнельд (Adolf Ludvig Stierneld, 1755-1835), чтобы обосновать свое родство со шведской королевской семьей. Барон утверждал, что является потомком старшего сына Густава и Катерины, Ларса. Основанием для такого утверждения был древний манускрипт, который барон Штирнельд сфальсифицировал.

Так что версия о том, что Густав был скорее честным ученым, не желавшим идти войной на шведские земли, является более вероятной. Но откуда же тогда версия о любовнице, которую излагали оба мемуариста – и Масса, и Буссов? Нужно помнить, что оба они прибыли в Россию уже после того, как принц был сослан, и рассказывают о событиях, видимо, со слов своих русских современников. А тем было, конечно, выгодно представлять заезжего принца скорее как пьяницу и безумца, чем как героя и патриота, отказавшегося от «половины царства», причитавшегося ему как жениху царской дочери.

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