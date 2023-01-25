7 фактов о МГУ имени Ломоносова, которые вы должны знать

Всего в России более тысячи высших учебных заведений. Но каждый школьник мечтает именно об МГУ.

1. Старейший университет России

Елизавета Петровна, Иван Шувалов, Михаил Ломоносов Третьяковская галерея; Эрмитаж; МАЭ РАН Третьяковская галерея; Эрмитаж; МАЭ РАН

Московский Университет был основан в 1755 по указу императрицы Елизаветы Петровны. Концепцию образования и проект университета составил первый русский академик Михаил Ломоносов. Однако его именем МГУ назовут лишь в 1940 году.

Слова Ломоносова «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума» украшает сегодня и герб МГУ. (Полностью эта цитата из его «Риторики» звучит так: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник».)

Герб МГУ Public domain Public domain

Созданию учебного заведения покровительствовал ученик Ломоносова и фаворит Елизаветы, Иван Шувалов, представивший проект императрице. Он же стал первым куратором университета.

Днем рождения МГУ считается 25 января, также известное как Татьянин день. Шувалов приурочил эту дату к дню рождения своей матери. При МГУ есть также домовой Храм Мученицы Татианы.

За звание старейшего вуза страны Московский университет спорит с Санкт-Петербургским (историки спорят - то ли он преемник Академии Наук, основанной Петром I в 1724 году, то ли реорганизованного педагогического университета, основанного в 1819 году).

И все же гимн МГУ гласит: «Он — Наш! Он — Первый! Он — Московский!»

2. До 1953 года все здания университета были возле Кремля

Вид на здание Земского приказа и Воскресенские ворота со стороны Красной площади, 1872 Иван Александровский/Музей Москвы Иван Александровский/Музей Москвы

Первое здание МГУ не сохранилось - изначально университету было пожаловано помещение Земского приказа на Красной площади (сегодня на месте располагается Исторический музей). То здание не отвечало потребностям нового учебного заведения - и в 1780-х для него было построено новое - на улице Моховая, прямо напротив Кремля.

Студенты до сих пор учатся в этом старейшем из сохранившихся корпусов по адресу Моховая, 11 - сейчас там находится Институт стран Азии и Африки МГУ.

Казаковский корпус МГУ, где сейчас Институт стран Азии и Африки (Моховая, 11) A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

В 1830-х для нужд университета выкупили еще одно здание (построенное в 1790) через дорогу (сегодня на по адресу Моховая, 9 находится Факультет Журналистики), а также домовую церковь. Позже университет занял целый квартал - здесь появилась и своя типография, научная библиотека, зоологический музей.

Аудиторный корпус МГУ, где сейчас находится Факультет Журналистики (Моховая, 9) Legion Media Legion Media

3. Сталин отдал одну из высоток университету

Если до революции 1917 года обучение в Московском университете было элитарным - и позволить себе его мог лишь узкий круг людей, то после революции был взят курс на демократизацию образования. Число студентов резко увеличилось, была проведена реорганизация и органы студенческого самоуправления.

Первая после окончания Великой Отечественной войны лекция в Большой аудитории МГУ, 1 сентября 1945 Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/Russia in photo

В состав МГУ вошли также Высшие женские курсы, впервые допустив студенток и также преподавателей женщин. Появлялись новые факультеты и направления учебы, а небольшие здания в центре города уже не соответствовали нуждам главного вуза страны.

Строительство главного здания МГУ, 1951 Евгений Умнов/Союз фотохудожников России/Russia in photo

В конце 1940-х Сталин запланировал строительство нескольких высотных зданий в Москве - и изначально высотку на Ленинских (Воробьевых) горах в излучине Москвы-реки планировалось отдать под гостиницу. Но руководство МГУ так просило о новом здании, что Сталин принял решение отдать его университету. МГУ оказался самым высоким из них - центральный корпус насчитывает 32 этажа, и высота здания составляет 235 метров вместе со шпилем.

Главное здание МГУ и корпуса Химического и Физического факультетов Наталья Гарнелис/TASS Наталья Гарнелис/TASS

Одновременно рядом с главным зданием в том же стиле построили и два корпуса для Химического и Физического факультетов.

4. МГУ принадлежат еще сотни зданий

Сегодня МГУ принадлежат сотни зданий по всей Москве и за ее пределами. Площадь только основного кампуса составляет сотни гектар.

Вид на Главное здание МГУ со стороны Воробьевых гор Legion Media Legion Media

Помимо серии зданий в центре города и более десятка учебных корпусов на Воробьевых горах, у МГУ есть еще несколько библиотек, научно-исследовательских центров и лабораторий, своя типография, ботанический сад, несколько музеев, легкоатлетический манеж, а также футбольные поля и теннисные корты, и еще много чего.

Новая Фундаментальная библиотека МГУ (открыта в 2005 году) Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

Есть своя поликлиника, метеорологическая обсерватория, есть и свой ядерный центр.

5. Сейчас в университете 43 факультета!

А также более 300 кафедр и семь филиалов в других странах (среди них бывшие республики СССР и Словения).

Шуваловский корпус МГУ (открыт в 2007 году), где находятся Исторический, Философский факультеты, а также Факультет госуправления, политологии и Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Изначально, в 1755 году, в университете было лишь три факультета - Философский, Юридический и Медицинский. В XIX веке к ним добавились отделения физико-математических и словесных наук. Уже после революции 1917 года была проведена реорганизация и появились новые факультеты с фундаментальными дисциплинами: Химический, Биологический, Механико-математический, Физический, Исторический, Геологический, Географический, Филологический и Экономический.

Занятия в лингафонном кабинете Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, 1978 Виталий Савельев/Sputnik Виталий Савельев/Sputnik

В 1952 от Филологического отделился Факультет Журналистики, а в 1973 от Биофака - Факультет почвоведения. Появились также Факультет психологии, Факультет Вычислительной математики и кибернетики и Институт стран Азии и Африки.

Студенты у 1-го гуманитарного (1-го учебного) корпуса МГУ, 1975 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В 1980-90-х отдельные факультеты были выделены под такие науки как социология, иностранные языки и регионоведение, наука о материалах, фундаментальная медицина, государственное управление и военное обучение. Сейчас в МГУ изучают также биоинженерию, мировую политику, государственное управление, бизнес, телевидение, управление в гуманитарной сфере - и еще много чего.

Кроме того, при МГУ есть учебный центр для учеников старших классов школы, приоритетом которых является подготовка к поступлению в университет.

6. Уже более 30 лет возглавляет академик Виктор Садовничий

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступает перед первокурсниками Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

С 1992 года бессменным ректором Университета служит Виктор Садовничий. Сам он в 1963 году окончил механико-математический факультет МГУ (поэтому студенты других факультетов часто ревнуют, и им кажется, что Садовничий любит «мехмат» чуть больше других и уделяет ему больше внимания).

Каждый год по старинной традиции в день рождения МГУ ректор угощает студентов медовухой Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Садовничий также возглавляет Российский Союз ректоров и является почетным профессором многих иностранных университетов от США до Японии. Он обладает большим количество государственных премий и наград. Кроме того, в его честь был назван астероид (Sadovnichij), а также сорт древовидных пионов (Академик Садовничий).

7. Выпускники МГУ получили 11 Нобелевских премий

Студентка МГУ готовится к занятиям Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

На сегодняшний день в МГУ учатся около 40 тысяч студентов (из них почти 4 тысячи иностранных студентов из 80 стран). Подсчитать общее число выпускников Университета за все годы его существования, просто не представляется возможным. Только в Russia Beyond наберется с десяток выпускников (в основном с Факультета Журналистики).

Выпускники МГУ и лауреаты Нобелевских премий - Борис Пастернак, Андрей Сахаров, Михаил Горбачев Legion Media Legion Media

Окончившие МГУ люди становятся известными политиками, бизнесменами, спортсменами, писателями и журналистами - и конечно, видными учеными. Они получали самые разные значимые награды, а 11 выпускников стали лауреатами Нобелевской премии в разных направлениях:

Николай Семенов (по химии 1956 года),

Игорь Тамм и Илья Франк (по физике 1958 года),

Борис Пастернак (по литературе 1958 года),

Лев Ландау (по физике 1962 года),

Александр Прохоров (по физике 1964 года),

Андрей Сахаров (мира 1975 года),

Петр Капица (по физике 1978 года),

Михаил Горбачев (мира 1990 года),

Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов (по физике 2003 года)

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене