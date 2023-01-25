7 фактов о МГУ имени Ломоносова, которые вы должны знать

Елизавета Петровна, Иван Шувалов, Михаил ЛомоносовТретьяковская галерея; Эрмитаж; МАЭ РАН
Московский Университет был основан в 1755 по указу императрицы Елизаветы Петровны. Концепцию образования и проект университета составил первый русский академик Михаил Ломоносов. Однако его именем МГУ назовут лишь в 1940 году.
Слова Ломоносова «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума» украшает сегодня и герб МГУ. (Полностью эта цитата из его «Риторики» звучит так: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник».)
Герб МГУPublic domain
Созданию учебного заведения покровительствовал ученик Ломоносова и фаворит Елизаветы, Иван Шувалов, представивший проект императрице. Он же стал первым куратором университета.
Днем рождения МГУ считается 25 января, также известное как Татьянин день. Шувалов приурочил эту дату к дню рождения своей матери. При МГУ есть также домовой Храм Мученицы Татианы.
За звание старейшего вуза страны Московский университет спорит с Санкт-Петербургским (историки спорят - то ли он преемник Академии Наук, основанной Петром I в 1724 году, то ли реорганизованного педагогического университета, основанного в 1819 году).
И все же гимн МГУ гласит: «Он — Наш! Он — Первый! Он — Московский!»
Вид на здание Земского приказа и Воскресенские ворота со стороны Красной площади, 1872Иван Александровский/Музей Москвы
Первое здание МГУ не сохранилось - изначально университету было пожаловано помещение Земского приказа на Красной площади (сегодня на месте располагается Исторический музей). То здание не отвечало потребностям нового учебного заведения - и в 1780-х для него было построено новое - на улице Моховая, прямо напротив Кремля.
Студенты до сих пор учатся в этом старейшем из сохранившихся корпусов по адресу Моховая, 11 - сейчас там находится Институт стран Азии и Африки МГУ.
Казаковский корпус МГУ, где сейчас Институт стран Азии и Африки (Моховая, 11)A.Savin, WikiCommons
В 1830-х для нужд университета выкупили еще одно здание (построенное в 1790) через дорогу (сегодня на по адресу Моховая, 9 находится Факультет Журналистики), а также домовую церковь. Позже университет занял целый квартал - здесь появилась и своя типография, научная библиотека, зоологический музей.
Аудиторный корпус МГУ, где сейчас находится Факультет Журналистики (Моховая, 9)Legion Media
Если до революции 1917 года обучение в Московском университете было элитарным - и позволить себе его мог лишь узкий круг людей, то после революции был взят курс на демократизацию образования. Число студентов резко увеличилось, была проведена реорганизация и органы студенческого самоуправления.
Первая после окончания Великой Отечественной войны лекция в Большой аудитории МГУ, 1 сентября 1945Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/Russia in photo
В состав МГУ вошли также Высшие женские курсы, впервые допустив студенток и также преподавателей женщин. Появлялись новые факультеты и направления учебы, а небольшие здания в центре города уже не соответствовали нуждам главного вуза страны.
Строительство главного здания МГУ, 1951Евгений Умнов/Союз фотохудожников России/Russia in photo
В конце 1940-х Сталин запланировал строительство нескольких высотных зданий в Москве - и изначально высотку на Ленинских (Воробьевых) горах в излучине Москвы-реки планировалось отдать под гостиницу. Но руководство МГУ так просило о новом здании, что Сталин принял решение отдать его университету. МГУ оказался самым высоким из них - центральный корпус насчитывает 32 этажа, и высота здания составляет 235 метров вместе со шпилем.
Главное здание МГУ и корпуса Химического и Физического факультетовНаталья Гарнелис/TASS
Одновременно рядом с главным зданием в том же стиле построили и два корпуса для Химического и Физического факультетов.
Сегодня МГУ принадлежат сотни зданий по всей Москве и за ее пределами. Площадь только основного кампуса составляет сотни гектар.
Вид на Главное здание МГУ со стороны Воробьевых горLegion Media
Помимо серии зданий в центре города и более десятка учебных корпусов на Воробьевых горах, у МГУ есть еще несколько библиотек, научно-исследовательских центров и лабораторий, своя типография, ботанический сад, несколько музеев, легкоатлетический манеж, а также футбольные поля и теннисные корты, и еще много чего.
Новая Фундаментальная библиотека МГУ (открыта в 2005 году)Евгений Биятов/Sputnik
Есть своя поликлиника, метеорологическая обсерватория, есть и свой ядерный центр.
А также более 300 кафедр и семь филиалов в других странах (среди них бывшие республики СССР и Словения).
Шуваловский корпус МГУ (открыт в 2007 году), где находятся Исторический, Философский факультеты, а также Факультет госуправления, политологии и Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.Владимир Федоренко/Sputnik
Изначально, в 1755 году, в университете было лишь три факультета - Философский, Юридический и Медицинский. В XIX веке к ним добавились отделения физико-математических и словесных наук. Уже после революции 1917 года была проведена реорганизация и появились новые факультеты с фундаментальными дисциплинами: Химический, Биологический, Механико-математический, Физический, Исторический, Геологический, Географический, Филологический и Экономический.
Занятия в лингафонном кабинете Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, 1978Виталий Савельев/Sputnik
В 1952 от Филологического отделился Факультет Журналистики, а в 1973 от Биофака - Факультет почвоведения. Появились также Факультет психологии, Факультет Вычислительной математики и кибернетики и Институт стран Азии и Африки.
Студенты у 1-го гуманитарного (1-го учебного) корпуса МГУ, 1975Владимир Вяткин/Sputnik
В 1980-90-х отдельные факультеты были выделены под такие науки как социология, иностранные языки и регионоведение, наука о материалах, фундаментальная медицина, государственное управление и военное обучение. Сейчас в МГУ изучают также биоинженерию, мировую политику, государственное управление, бизнес, телевидение, управление в гуманитарной сфере - и еще много чего.
Кроме того, при МГУ есть учебный центр для учеников старших классов школы, приоритетом которых является подготовка к поступлению в университет.
Ректор МГУ Виктор Садовничий выступает перед первокурсникамиЕвгений Одиноков/Sputnik
С 1992 года бессменным ректором Университета служит Виктор Садовничий. Сам он в 1963 году окончил механико-математический факультет МГУ (поэтому студенты других факультетов часто ревнуют, и им кажется, что Садовничий любит «мехмат» чуть больше других и уделяет ему больше внимания).
Каждый год по старинной традиции в день рождения МГУ ректор угощает студентов медовухойСергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Садовничий также возглавляет Российский Союз ректоров и является почетным профессором многих иностранных университетов от США до Японии. Он обладает большим количество государственных премий и наград. Кроме того, в его честь был назван астероид (Sadovnichij), а также сорт древовидных пионов (Академик Садовничий).
Студентка МГУ готовится к занятиямЕкатерина Чеснокова/Sputnik
На сегодняшний день в МГУ учатся около 40 тысяч студентов (из них почти 4 тысячи иностранных студентов из 80 стран). Подсчитать общее число выпускников Университета за все годы его существования, просто не представляется возможным. Только в Russia Beyond наберется с десяток выпускников (в основном с Факультета Журналистики).
Выпускники МГУ и лауреаты Нобелевских премий - Борис Пастернак, Андрей Сахаров, Михаил ГорбачевLegion Media
Окончившие МГУ люди становятся известными политиками, бизнесменами, спортсменами, писателями и журналистами - и конечно, видными учеными. Они получали самые разные значимые награды, а 11 выпускников стали лауреатами Нобелевской премии в разных направлениях:
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