Как жили воспитанницы Смольного института благородных девиц

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София Полякова

Legion Media
Первое в Европе женское учебное заведение предлагало наследницам самых громких в Петербурге фамилий буквально спартанские условия.

Екатерина II, загоревшись идеей внести просвещенный абсолютизм во все сферы общества, не обошла стороной вопрос женского образования. Учрежденный ею в конце XVIII века Смольный институт благородных девиц стал первым государственным учебным заведением для девушек в Европе. 

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев, 1913

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев, 1913

Карл Булла

Порядки института находились в полном противоречии с тем, как большинство аристократов того времени видели будущее своих наследниц. Смольный был призван «переломить» устаревшие социальные установки. Хотя девушек и ориентировали на замужество (оно кстати, складывалось удачно для большинства выпускниц), но обучение в институте должно было сформировать женщину новой эпохи, способную облагородить среду, в которую она попадет, и воспитать в том же просвещенном духе своих детей. 

Монастырский быт

Смольный институт, в качестве женского учебного заведения, существовал с 1764 по 1917 год, но изменения во внутреннем устройстве и нравах были незначительны. С 1765 года туда стали принимать и «девушек подлого сословия», то есть не дворянок (кроме крепостных). Воспитанницы делились на 4 возраста (в заведение брали девочек от 6 до 18 лет), каждому из которых полагалось платье определенного цвета: младший возраст носил кофейные платья, девочки второго возраста носили голубой цвет, третьего сероватого, а старшие белого. 

Ученицы Смольного ждут выставления оценок

Ученицы Смольного ждут выставления оценок

Карл Булла

Чтобы научить девушек легкому и изящному шагу, казенную обувь делали тяжелой и толстой - после этого ученицам легко давалась красивая походка. Никакие украшения не допускались, прически тоже были одинаковыми для каждого возраста - внешний вид учениц был аскетично скромен и опрятен.

Также аскетично было питание девочек, несмотря на юный возраст. Утром ученицы выпивали чашку чая и съедали булку с маслом и сыром, иногда воспитанницы упоминали в мемуарах кашу. Обедали супом и пирожком, а на ужин снова получали булку с чаем или молоком, и это не говоря об обязательном соблюдении поста, во время которого питание становилось еще скуднее. 

Воспитанницы Смольного в столовой, 1889

Воспитанницы Смольного в столовой, 1889

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Александра Соколова, воспитанница Смольного 1840-х годов так вспоминает о питании в институте: «…Государя (Николая I) в этот день никто в институт не ждал; как вдруг быстро разнесшаяся по всему Смольному весть о том, что он приехал и проследовал с внутреннего или, лучше сказать, с черного входа – и не куда-нибудь, а на кухню! – повергла одних в недоумение, других – в крайний испуг…

Уже впоследствии нам стало известно, что государь, подойдя к котлу, в котором только что был сварен рыбный суп, точнее, уха, опустил в котел ложку, попробовал довольно жидкое варево и сказал:

– Даже дешевой такой рыбы пожалели… Ну, а теперь, что на второе? Н-да… Моих солдат лучше кормят!»

Студентки в 1909 году

Студентки в 1909 году

Public domain

Подобная строгость содержания воспитанниц прежде всего объяснялась воспитательными установками (хорошо сегодня известными в лучших частных школах Англии, например). Привычка довольствоваться малым закаляла дух институток и формировала деятельный и не подверженный унынию и лени характер, даже если всю последующую жизнь им доводилось проводить в роскоши. Некоторые говорят также, что ограниченность рациона объяснялась тем, что все заведение содержалось на казенный счет (семьи девочек ничего не платили ни за из одежду, ни за их еду) и кухня приворовывала продукты.

Коридор Смольного

Коридор Смольного

Legion Media

Родственникам позволялось носить девочкам передачки, состоящие из денег и сладостей. Снедью было принято делиться с менее счастливыми подругами. А на полученные деньги через охрану можно было купить еще выпечки и хлеба (сокровища надлежало надежно прятали в дортуаре от инспектрис).

Равенство в институте

В «мещанской» половине Смольного (Александровской) жили и обучались девочки более низкого происхождения: дочери чиновников не дворян, купцов, банкиров. 

Игра в теннис, 1913

Игра в теннис, 1913

Карл Булла

Жительницы дворянской половины (Николаевской) имели определенные преимущества перед своими соседками из мещанской Александровской половины. Дважды в год они ездили кататься на придворных каретах с парадным эскортом офицеров, сдавали императорские экзамены, на которых присутствовали представители царской семьи, посещали императорские балы, где танцевали с великими князьями и иностранными принцами. Внутри института при встрече с девочкой-дворянкой мещанка должна была первой делать реверанс, и только после этого ей отвечали тем же. 

Спальня для воспитанниц

Спальня для воспитанниц

Legion Media

Однако в остальном условия жизни воспитанниц обеих половин были совершенно одинаковы. Девушки размещались в комнатах, больше напоминавших казармы. В одном дортуаре жило около десяти воспитанниц, скромное убранство ограничивалось кроватью с жестким матрасом, маленькой тумбочкой и стулом.

Благородные девицы на катке, 1913

Благородные девицы на катке, 1913

Карл Булла / Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Зимой в дортуарах было особенно тяжело - температура в помещении могла опускаться вплоть до 10 градусов по Цельсию, а девочки были вынуждены спать под тонкими покрывалами и рано утром, сразу после подъема, умываться студеной водой. Многие, особенно новенькие, с непривычки заболевали. Но даже в таком невеселом событии воспитанницы находили отдушину: в лазарете было тепло, можно было отоспаться и кормили хотя бы немного сытнее, так что особенно предприимчивые барышни даже симулировали болезни. 

В кого влюблялись институтки

Урок музыки, 1913

Урок музыки, 1913

Карл Булла / Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Врачи и преподаватели были единственными мужчинами, которых девочки видели на регулярной основе все 12 лет своего заключения. Приходя в 6 лет в институт, они не покидали его вплоть до выпускного, ведь каникулы не полагались (со временем срок пребывания в институте был несколько раз сокращен). Преподаватели намеренно выбирались женатые, немолодые и желательно с физическими увечьями, чтобы не смущать девиц. Но это не спасало и эти единственно доступные мужчины все равно становились предметом обожания. Институтки отрезали кусочки их шуб, чтобы носить с собой, обливали их шляпы своими духами и совершали много других глупостей подобного рода. 

Урок географии

Урок географии

Карл Булла

Также было принято обожать кого-то из старшекурсниц. Каждая ученица младшего возраста выбирала себе кумира и проявляла свою привязанность способами, которые могут показаться сегодня довольно странными. Чтобы доказать любовь, девочки могли съесть кусок мыла или сделать глупость похуже.

Урок рисования, 1889

Урок рисования, 1889

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

К счастью, чаще обожание ограничивалось мелкими услугами и восхвалением. «“Обожать” -  это стараться видеть обожаемый предмет, который был обыкновенно из девиц старшего класса, и когда она мимо проходит, то кричать ей вслед: ange, beauté, incomparable, céleste, divine et adorable, разумеется, не при классной даме, потом писать обожаемое имя на книгах и тетрадях с восклицательными знаками и с прибавлением тех же самых слов», – вспоминала Мария Сергеевна Угличанинова, воспитанница Смольного 1840-х годов.

Групповой портрет учениц и преподавателей последнего выпуска Смольного института, 1918

Групповой портрет учениц и преподавателей последнего выпуска Смольного института, 1918

МАММ/МДФ

С родителями девочки виделись только в присутствии классных дам, а их переписка читалась. Смольный был абсолютно замкнутой средой, сбежать из которой было почти невозможно. Однако физические наказания были строго запрещены, поэтому провинившихся девушек публично стыдили за проступки: прикалывали к платью записку, если ученица передавала ее на уроке; снимали фартук, лишали обеда, или, для старшего курса, запрещали носить взрослые платье и прическу. 

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