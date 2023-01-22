35 мотивирующих цитат от русских классиков

Russia Beyond (Дом-музей А.П. Чехова в Москве/Sputnik; Legion Media)
Самые яркие цитаты из произведений классиков и современных авторов, которые заставят вас по-новому взглянуть на жизнь, любовь и возможно, на самих себя!
Привычка свыше нам дана: замена счастию она… (Александр Пушкин «Евгений Онегин»)
Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит (Николай Гоголь «Мертвые души», Том второй)
Мир спасет красота. (Федор Достоевский «Идиот»)
Все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. – Жизнь полюбить больше, чем смысл ее (Федор Достоевский «Братья Карамазовы»)
Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. (Федор Достоевский «Бесы»)
Если хочешь победить весь мир, победи себя. «Бесы» (Федор Достоевский «Бесы»)
Коли ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первых и главное — уважай сам себя. (Федор Достоевский «Униженные и оскорбленные»)
Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен. (Лев Толстой «Анна Каренина»)
Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же. (Лев Толстой «Анна Каренина»)
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться. (Лев Толстой. Письмо тетке А.А. Толстой)
Спорливость — черта, удаляющая человека от истины. (Николай Лесков «Детские года»)
Пока ты зло помнишь — зло живо, а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет. (Николай Лесков «Христос в гостях у мужика»)
Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже» (Антон Чехов «Жизнь прекрасна»).
В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. (Антон Чехов «Дядя Ваня»)
Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. (Антон Чехов «Дом с мезонином»)
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. (Антон Чехов «Три сестры»)
Здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. (Антон Чехов «Черный монах»)
Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! (Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»)
Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело.. (Борис Пастернак «Доктор Живаго»)
Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими? (Даниил Хармс «Я родился в камыше. Как мышь...»)
Живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь. (Гайто Газданов «Вечер у Клэр»)
Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить. (Константин Паустовский «Время больших ожиданий»)
Начинать нужно с того, что сеет сомнение (Братья Стругацкие «Попытка к бегству»)
Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся? (Братья Стругацкие «Пикник на обочине»)
Люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени. (Чингиз Айматов «Плаха»)
Многие умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, съедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Чингиз Айматов «Белый пароход»)
Стоит ли всерьёз чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это. (Даниил Гранин «Иду на грозу»)
Незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. (Константин Симонов «Живые и мертвые»)
Ревновать — это мстить себе за ошибки других. (Сергей Довлатов «Иностранка»)
Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные — осваивают. (Сергей Довлатов «Заповедник»)
Важно не то, что вас победили. Важно, что вы сопротивлялись! (Леонид Зорин «Покровские ворота»)
Находясь в *опе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из *опы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. (Виктор Пелевин «Священная книга оборотня»)
Человек, имеющий в сердце любовь, способен радоваться своей горькой и трудной жизни, с благодарностью нести на своих плечах ее тяготы, выстоять в схватке с любой бедой и все преодолеть. (Алексей Иванов «Сердце Пармы»)
Под старость понимаешь, что менять надо себя, а не жен... (Дина Рубина «Белая голубка Кордовы»)
Только внутренне свободный человек может и сам посмеяться над собой, и другим дать над собой посмеяться. (Людмила Улицкая «Даниэль Штейн, переводчик»)