Кто воспитывал ЦАРСКИХ ДЕТЕЙ и чему они учились

Петр I

Неизвестный художник. Портрет царевича Петра Алексеевича. К. 17 - 18 вв.; Отрывок из тетрадей Петра I по арифметике, 1688—1689 годы. Wikipedia / Shakko; Общественное достояние Wikipedia / Shakko; Общественное достояние

Будущего императора стали приобщать к обучению едва он только встал на ноги. Уже в год, помимо игрушек, у него была «потешная книга» с картинками на бытовые темы. Когда царевичу исполнилось пять лет, его поручили заботам дьяка Петра Зотова: прежде чем допустить к обучению, знания будущего учителя проверял богослов Симеон Полоцкий. На уроках наследник осваивал грамоту, знакомился с Псалтырью, Евангелием и Часословом. Заинтересовавшись точными измерительными приборами, Петр попросил привезти ему астролябию и научить ей пользоваться. Так состоялось его знакомство с голландским купцом Францем Тиммерманом, который открыл для него основы математики, геометрии, фортификации и корабельного дела.

Никита Зотов обучает Петра I разным наукам. Миниатюра из Истории Петра I П. Крекшина. Общественное достояние Общественное достояние

В 1688 году в Измайлове они обнаружили старый ботик – его восстановление стало первым шагом к созданию российского флота. Уже через несколько лет Тиммерман организовал для Петра I поездку на амстердамские верфи, а после занимался строительством кораблей. А военно-инженерное дело Петру преподавали шотландец Патрик Гордон и швейцарец Франц Лефорт, причем теоретические занятия заканчивались маневрами.

Павел I

Портрет Великого князя Павла Петровича в детстве, 1761, Федор Рокотов. Русский музей / Общественное достояние Русский музей / Общественное достояние

Системно образованием наследников при Романовых занялись лишь в XVIII веке. Став наставником великого князя Павла Петровича, дипломат Никита Панин решил воспитать просвещенного монарха, которому были бы не чужды вопросы политики и экономики, искусство, языки, история и философия. Он сам выбирал преподавателей для сына Екатерины II. Так, митрополит Московский и Коломенский Платон учил Павла закону Божиему, геометрию и арифметику читал Семен Порошин, а итальянский композитор Винченцо Манфредини обучал игре на клавесине. Придворные отмечали обширные знания великого князя в истории, географии и математике, а также свободное владение французского, немецкого, славянского и латыни. В распоряжении Павла была и обширная библиотека, которую приобрела для него императрица, стремясь привить ему любовь к трудам Вольтера, Дидро и Монтескье.

Александр I

Портрет великих князей Александра Павловича и Константина Павловича, 1764, Ричард Бромптон. Портрет Ивана Ивановича Бецкого в халате, 1776. Эрмитаж / Общественное достояние Эрмитаж / Общественное достояние

Екатерина II лично cледила за воспитанием внуков – будущих императора Александра I и великого князя Константина Павловича. Она разделяла взгляды английского философа Джона Локка, который считал, что среда, в которой растет ребенок, влияет на его формирование. Учились Александр и Константин по «Бабушкиной азбуке»: в ней императрица изложила не только свое представление о науках, но и о нравственных ценностях – трудолюбии, честности и многих других. Свои истории она подкрепляла пословицами, а также цитатами из античных философов. За учебный план отвечал личный секретарь Екатерины II Иван Бецкой. Общение с преподавателями не ограничивалось классной комнатой: с наставником Фредериком Сезаром Лагарпом у Александра I сложились очень теплые отношения. Он приехал из Швейцарии преподавать французский, но вскоре разработал общий план обучения, который Екатерина поддержала. Десять лет он отвечал за образование юношей, давал им уроки географии, истории, права, литературы. Особое внимание Лагарп уделял истории, античным философам и мыслителям эпохи Просвещения, стараясь воспитать в учениках высокие моральные принципы.

Помимо прочего, наследники изучали не только науки, но и осваивали простую работу в саду и мастерских – например, Александр Павлович занимался земледелием и учился столярному делу.

Николай I

Вступление российских войск в Париж. 31 марта 1814: неизвестный художник с оригинала И. Ф. Югеля по рисунку У.-Л. Вольфа, 1815, Санкт-Петербург, Всероссийский музей Пушкина; Николай I в детстве, 1869, Алоизий Рокштуль. Общественное достояние Общественное достояние

Сыновьям Павла I Николаю и Михаилу готовили военную карьеру, поэтому их подготовкой ко взрослой жизни занимались преимущественно майоры, генералы и полковники, а во главе их стоял руководитель Первого кадетского корпуса Матвей Ламсдорф. С царственными учениками особенно не церемонились, за малейшие проступки их наказывали, не стесняясь задавать трепку. Суровую муштру несколько разбавляли остальные преподаватели. Ученый Василий Кукольник знакомил великих князей с римским и гражданским правом. Курс политэкономии пригласили читать учителя великих княжон Андрея Шторха. Через несколько лет из этих лекций он создал учебник. Для расширения кругозора Николай и Михаил совершали путешествия: в 1814 году они отправились в Париж, чтобы увидеть, как приветствуют российские войска. А еще через несколько лет отправились в вояж по родной стране.

Александр II

Великий князь Александр Николаевич на коне, 1832, Франц Крюгер; Портрет Василия Жуковского, 1837, Иван Реймерс. Эрмитаж / Общественное достояние Эрмитаж / Общественное достояние

Помня, каким суровым было обучение, Николай I в качестве наставника для своего сына выбрал поэта Василия Жуковского. Тот подошел к делу обстоятельно: съездив за границу, чтобы изучить европейский опыт, он составил специальную программу. По ней цесаревич Александр учился с 8 до 20 лет, причем не один, а с двумя другими детьми – Иосифом Вильегорским и Александром Паткулем. Под руководством Жуковского они изучали русский язык, химию и физику В учителя для великих князей, наставник пригласил лучших в своем деле. Уроки по юриспруденции и политике им давал законотворец Михаил Сперанский, со статистикой, историей и географией знакомил Константин Арсеньев, а вопросы экономики разъяснял финансист Егор Канкрин. О хитросплетениях дипломатических вопросов рассказывал Филипп Бруннов, много лет занимавший пост посланника России в Великобритании.

Николай II

Царь в 15 лет с братом. Библиотека Конгресса / Общественное достояние Библиотека Конгресса / Общественное достояние

Образовательная программа для наследника престола была рассчитана на 12 лет: уроки шли с девяти утра до пяти вечера с паузами на гимнастику, обед и прогулки. Его отец Александр III придерживался крайне простого принципа: «Мне фарфора не нужно. Нужны нормальные, здоровые, русские дети». И тут неожиданное подспорье оказал преподаватель английского Карл Хис. Он не только учил иностранному языку, но еще проводил занятия физкультурой и сумел привить своим ученикам любовь к спорту. Верховая езда, плавание, стрельба и охота, рыбалка – Николай и его братья увлекались всеми возможными активностями. О науках, естественно, не забывали: министр финансов Николай Бунге отвечал за экономическое образование, а Цезарь Кюи, профессор фортификации и автор романсов и опер, читал теорию военных укреплений.