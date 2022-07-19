Когда в России начали пить кофе? 

В начале XVIII века кофе любили пить в России лишь цари да иностранцы. Придворные пили его по принуждению, а простой народ и вовсе считал "сатанинским" напитком.

Первое упоминание кофе встречается в российских документах 1665 года, когда его прописали царю Алексею Михайловичу в качестве лекарства от вздутия живота, головной боли и насморка. Неизвестно, помог ли он царствующей особе тогда, но по-настоящему распробовал кофе лишь Петр Великий во время Великого посольства в Голландию в 1697 году.

Кофе или водка?

Ассамблея при Петре I. Станислав Хлебовский, 1858. Русский музей/ Общественное достояние Русский музей/ Общественное достояние

Петр попробовал кофе у бургомистра Амстердама и управляющего Ост-Индской компанией Николааса Витсена. После того, как он высоко оценил кофейный напиток, Голландия стала поставлять кофейные зерна со своих плантаций на островах Ява, Суматра и Цейлон в Россию.

Петру же он настолько пришелся по душе, что царь повелел во время открытия Кунсткамеры, первого музея в стране, в 1714 году «не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе либо рюмкою водки».

Царь повелел пить кофе на ассамблеях, и высшие слои были вынуждены следовать его предписаниям, хотя он и казался им нестерпимо горьким. К концу правления 1724 году в Петербурге открылось пятнадцать трактиров, в которых можно было выпить кофе. Правда, ходили в них в основном иностранцы.

Многие нововведения Петра не нравились русскому духовенству, и кофе не стал исключением. Появились такие пословицы: «Чай проклят на трёх соборах, а кофе на семи», «Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе трою», «Кто кофе пьет, того Бог убьет».

Кофе для императриц

Портрет Екатерины Второй, большой любительницы кофе, 1770, Федор Рокотов. Эрмитаж/ Общественное достояние Эрмитаж/ Общественное достояние

Первый кофейный дом, где можно было купить кофейные зерна, появился в Петербурге в 1740 году с легкой руки племянницы Петра I Анны Иоанновны. Она была страстной поклонницей напитка и пила его каждое утро.

Кофейные дома держали выходцы из Голландии, Германии, Англии. Они заваривали кофе в медных или жестяных кофейниках, фильтровали, а затем пили так, как привыкли у себя на родине: например, по-немецки, то есть без добавок, по-венски - со взбитыми сливками, или добавляли мед, шоколад, сахар.

Про другую российскую императрицу с немецкими корнями Екатерину II говорили, что она выпивает до пяти чашек крепкого кофе за день - на приготовление одной чашки уходило 400 г молотых зерен. И якобы когда один из подданных выпил предложенную ему императрицей чашку кофе, то чуть не умер - такое сильное у него началось сердцебиение.

Гадание на кофейной гуще

Студенты в кофейнях перед чтением. Репродукция рисунка Б.Лебедева. TASS TASS

С распространением кофе популярность приобрело гадание на кофейной гуще, впервые оно упоминается в документах середины XVIII века. К концу века уже печатали книги с инструкциями, как правильно толковать кофейные «символы». На балы и приемы в высшем обществе стали приглашать «кофейниц», умеющих определять будущее по остаткам кофе.

Существует легенда, что в 1799 году цыганка нагадала российскому императору Павлу I скорую кончину, за что чуть не поплатилась жизнью. Сам император в 1801 году был убит.

Впрочем, такие развлечения, как и сам кофе, оставался уделом дворян и царствующих особ. Простым людям кофе не был доступен вплоть до начала XIX века.

Можно ли хлебать кофе ложкой как щи?

В 1805 году во время войны Третьей коалиции (ее еще называют русско-австро-французской войной) русские войска оказались в Австрии, где увидели, как местное население с удовольствием пьет кофе. Солдаты прозвали его «кавой» и тоже пристрастились. Говорят, что поначалу они хлебали его ложками из больших тарелок как щи.

Кофе в турке. Legion Media Legion Media

С военными кофе пришел в Россию не только из Западной Европы. Казаки, служившие на границе и участвовавшие в войне с Османской империей (1806-1812 гг.), захватывали в качестве трофеев мешки с кофейными зернами и турки для их варки. Так кофе стал популярен в Приазовье и на Кавказе. У казачек сложилась традиция приглашать на кофе в полдень подруг и родственниц. Кофе подавали с жирными сливками или со специями.

Самовары для кофе

Самовар с двумя кранами – для чая и кофе, изготовленный в начале XIX века. Николай Пашин /Sputnik Николай Пашин /Sputnik

В качестве еще одного доказательства того, что в XIX веке кофе постепенно проникает в дома ко всем слоям населения, выступает появление в 1820 году самоваров-кофейников. Внешне они представляли собой сплющенный цилиндр с плоскими ручками, параллельными корпусу. К такому самовару прилагалась рамка с петлей, в которую подвешивался мешочек с молотыми кофейными зернами. Самовары для кофе изготавливали двухсекционными, одна емкость - для чая, другая - для кофе.

На отдыхе, 1913 г. Фредерик де Хаэнен/ Общественное достояние Фредерик де Хаэнен/ Общественное достояние

При этом, появились способы сэкономить на кофе: в него добавляли цикорий или вовсе варили из посторонних продуктов (из поджаренной ячменной муки, измельченных желудей, свеклы, семян груши, арбузных корок и корней одуванчика).

Кофе в XX веке

Реклама кофе, конец XIX - начало XX века. Общественное достояние Общественное достояние

Перед началом Первой мировой войны импорт кофе в страну удалось наладить, но в военное время он попал в список предметов роскоши. К 1930 году импортный кофе вновь появился в стране, но оставался дорогим и дефицитным напитком. Только при Леониде Брежневе (1964-1982 гг.) кофе стал доступнее. Генсек любил начать утро с чашки кофе с молоком. В это время основная часть поставок шла из Бразилии и Индии. В 1972 году в СССР началось собственное производство растворимого кофе.

Кофе (растворимый и в зернах) - продукция Московского пищевого комбината. Борис Бабанов /Sputnik Борис Бабанов /Sputnik

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