Когда в России начали пить кофе? 

Первое упоминание кофе встречается в российских документах 1665 года, когда его прописали царю Алексею Михайловичу в качестве лекарства от вздутия живота, головной боли и насморка. Неизвестно, помог ли он царствующей особе тогда, но по-настоящему распробовал кофе лишь Петр Великий во время Великого посольства в Голландию в 1697 году.
Ассамблея при Петре I. Станислав Хлебовский, 1858.Русский музей/ Общественное достояние
Петр попробовал кофе у бургомистра Амстердама и управляющего Ост-Индской компанией Николааса Витсена. После того, как он высоко оценил кофейный напиток, Голландия стала поставлять кофейные зерна со своих плантаций на островах Ява, Суматра и Цейлон в Россию.
Петру же он настолько пришелся по душе, что царь повелел во время открытия Кунсткамеры, первого музея в стране, в 1714 году «не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе либо рюмкою водки».
Царь повелел пить кофе на ассамблеях, и высшие слои были вынуждены следовать его предписаниям, хотя он и казался им нестерпимо горьким. К концу правления 1724 году в Петербурге открылось пятнадцать трактиров, в которых можно было выпить кофе. Правда, ходили в них в основном иностранцы.
Многие нововведения Петра не нравились русскому духовенству, и кофе не стал исключением. Появились такие пословицы: «Чай проклят на трёх соборах, а кофе на семи», «Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе трою», «Кто кофе пьет, того Бог убьет».
Портрет Екатерины Второй, большой любительницы кофе, 1770, Федор Рокотов.Эрмитаж/ Общественное достояние
Первый кофейный дом, где можно было купить кофейные зерна, появился в Петербурге в 1740 году с легкой руки племянницы Петра I Анны Иоанновны. Она была страстной поклонницей напитка и пила его каждое утро.
Кофейные дома держали выходцы из Голландии, Германии, Англии. Они заваривали кофе в медных или жестяных кофейниках, фильтровали, а затем пили так, как привыкли у себя на родине: например, по-немецки, то есть без добавок, по-венски - со взбитыми сливками, или добавляли мед, шоколад, сахар.
Про другую российскую императрицу с немецкими корнями Екатерину II говорили, что она выпивает до пяти чашек крепкого кофе за день - на приготовление одной чашки уходило 400 г молотых зерен. И якобы когда один из подданных выпил предложенную ему императрицей чашку кофе, то чуть не умер - такое сильное у него началось сердцебиение.
Студенты в кофейнях перед чтением. Репродукция рисунка Б.Лебедева.TASS
С распространением кофе популярность приобрело гадание на кофейной гуще, впервые оно упоминается в документах середины XVIII века. К концу века уже печатали книги с инструкциями, как правильно толковать кофейные «символы». На балы и приемы в высшем обществе стали приглашать «кофейниц», умеющих определять будущее по остаткам кофе.
Существует легенда, что в 1799 году цыганка нагадала российскому императору Павлу I скорую кончину, за что чуть не поплатилась жизнью. Сам император в 1801 году был убит.
Впрочем, такие развлечения, как и сам кофе, оставался уделом дворян и царствующих особ. Простым людям кофе не был доступен вплоть до начала XIX века.
В 1805 году во время войны Третьей коалиции (ее еще называют русско-австро-французской войной) русские войска оказались в Австрии, где увидели, как местное население с удовольствием пьет кофе. Солдаты прозвали его «кавой» и тоже пристрастились. Говорят, что поначалу они хлебали его ложками из больших тарелок как щи.
Кофе в турке.Legion Media
С военными кофе пришел в Россию не только из Западной Европы. Казаки, служившие на границе и участвовавшие в войне с Османской империей (1806-1812 гг.), захватывали в качестве трофеев мешки с кофейными зернами и турки для их варки. Так кофе стал популярен в Приазовье и на Кавказе. У казачек сложилась традиция приглашать на кофе в полдень подруг и родственниц. Кофе подавали с жирными сливками или со специями.
Самовар с двумя кранами – для чая и кофе, изготовленный в начале XIX века.Николай Пашин /Sputnik
В качестве еще одного доказательства того, что в XIX веке кофе постепенно проникает в дома ко всем слоям населения, выступает появление в 1820 году самоваров-кофейников. Внешне они представляли собой сплющенный цилиндр с плоскими ручками, параллельными корпусу. К такому самовару прилагалась рамка с петлей, в которую подвешивался мешочек с молотыми кофейными зернами. Самовары для кофе изготавливали двухсекционными, одна емкость - для чая, другая - для кофе.
На отдыхе, 1913 г.Фредерик де Хаэнен/ Общественное достояние
При этом, появились способы сэкономить на кофе: в него добавляли цикорий или вовсе варили из посторонних продуктов (из поджаренной ячменной муки, измельченных желудей, свеклы, семян груши, арбузных корок и корней одуванчика).
Реклама кофе, конец XIX - начало XX века.Общественное достояние
Перед началом Первой мировой войны импорт кофе в страну удалось наладить, но в военное время он попал в список предметов роскоши. К 1930 году импортный кофе вновь появился в стране, но оставался дорогим и дефицитным напитком. Только при Леониде Брежневе (1964-1982 гг.) кофе стал доступнее. Генсек любил начать утро с чашки кофе с молоком. В это время основная часть поставок шла из Бразилии и Индии. В 1972 году в СССР началось собственное производство растворимого кофе.
Кофе (растворимый и в зернах) - продукция Московского пищевого комбината.Борис Бабанов /Sputnik
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