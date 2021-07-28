«Черный русский»: почему так назвали знаменитый коктейль? (РЕЦЕПТ)

От этого напитка была без ума американский посол и светская дива Перл Места. Но есть еще и «Белый русский», помните Большого Лебовски? А еще грязный, коричневый и т. д.

В 1949 году в брюссельском отеле «Метрополь» останавливалась посол США в Люксембурге и светская дама Перл Места. Именно с ее пребыванием здесь связывают возникновение ныне легендарного напитка «Черный русский».

По легенде, посол зашла в бар в лобби отеля, а бармен Гюстав Топ приготовил для нее коктейль на основе водки и мексиканского кофейного ликера. История умалчивает, кто из них придумал название «Черный русский», но госпожа посол высоко оценила новый микс, а затем его включили в меню отеля.

«Черный русский» сегодня входит в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов в категории «Современная классика». Он стал родоначальником кофейных коктейлей во всем мире.

Слева направо: первая леди США Бесс Трумэн, Перл Места (вторая слева), президент США Гарри Трумэн, Маргарет Трумэн, Эдгар Моррис и Артур Бергмэн на балу в честь второй инаугурации Гарри Трумэна в Вашингтоне, 1949 г.. Рове, Абби/ Гарри С. Трумэн. Президентская библиотека и музей Гарри Трумэна. Рове, Абби/ Гарри С. Трумэн. Президентская библиотека и музей Гарри Трумэна.

Почему «русский» и «черный»

Основной ингредиент коктейля - водка, которая часто ассоциируется с русскими. Второй ингредиент - кофейный ликер, окрашивающий коктейль в темно-коричневый цвет (поэтому коктейль стал «черным»). Существует и другая версия происхождения названия. Согласно ей, «русский» в названии почернел из-за обострившихся после войны отношений между США и СССР и началом Холодной войны.

Как приготовить коктейль «Черный русский»

В низкий стакан сначала нужно налить водку (50 мл). Добавить мексиканский кофейный ликер «Калуа» (25 мл). Если его нет, можно заменить на любой другой кофейный ликер. Добавить колотый лед или кубики (100 гр) и размешать. Получится умеренно сладкий и крепкий напиток с кофейным послевкусием.

Чем «Черный русский» отличается от «Белого русского»

Коктейль «Белый русский» стал популярен после фильма братьев Коэнов «Большой Лебовски» (1998), по ходу которого главный герой Джеффри появляется в кадре с этим коктейлем 9 раз. Не важно, что происходит вокруг него, он спокоен и пьет «Белый русский». По сути, этот коктейль - версия «Черный русский» с немного измененными пропорциями и с добавлением сливок. Из-за сливок и не утихают споры, мужской это или женский коктейль.

Кадр из фильма "Большой Лебовски", 1998 г., Polygram Film. Legion Media Legion Media

А если добавить колу или лимон?

На основе «Черного русского» было придумано множество вариаций. Если подать его в высоком стакане и добавить колу, то получится «Черный грязный русский», также известный как «Высокий черный русский», «Австралийский черный русский» или «Колорадский бульдог».

Если добавить к «Черному русскому» ирландское пиво «Гиннес», то получится «Ирландский русский» или «Мягкий черный русский», а если залить его имбирным элем, то «Коричневый русский».

Не менее популярна и версия «Черная магия» - с лимонным соком и кусочком лимона в качестве украшения. В России похожий коктейль ласково называют женским именем «Ниночка» в честь одноименной американской комедии (1939 г.) с Гретой Гарбо в главной роли.