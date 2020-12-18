Подрывающая устои версия "Селедки под шубой". Без майонеза (РЕЦЕПТ)

Такую "селедку под шубой" вы еще не пробовали!

Невозможно представить себе Новый год без салата со свеклой и селедкой. Приверженцы классики готовят традиционную версию, а мы – современную, с белоснежной кремовой «шубой».

Наравне с салатом «Оливье», «Селедка под шубой» занимает центральное место на русском новогоднем столе. С конца 1970-х каждая хозяйка старается сделать свой салат самым привлекательным. В классическом рецепте слоями выкладывают мелко нарезанные кусочки селедки, отварных картофеля и моркови, свеклы (ее трут на терке) и яиц, а также ошпаренного лука. А неизменная заправка советских салатов – майонез.

Но удивить классикой сложно, поэтому каждую зиму появляются новые версии с неожиданными ингредиентами. Шеф-повар московского ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов в свою версию добавляет белоснежный слой из крем-чиза с ароматным хреном и даже хлеб! И хотя шеф называет этот салат «Не Ш.У.Б.А.», любой, кто пробовал классическую версию, узнает в нем знакомый вкус.

Евгений Михайлов и "Не Ш.У.Б.А.". Drinks@Dinners Drinks@Dinners

Ингредиенты:

Крем-чиз - 200 г

Сливки - 50 г

Свежий хрен - 30 г

Желатин листовой - 5 г

Перец черный, соль - по вкусу

Сельдь без кости - 40 г

Хлеб бородинский - 10 г

Лук красный - 5 г

Отварная свекла - 30 г

Огурец соленый - 10 г

Масло растительное душистое - 10 г

Drinks@Dinners Drinks@Dinners

Рецепт:

1. Смешать крем-чиз со сливками и довести до кипения.

2. Предварительно замочить желатин. Затем развести его в горячих сливках с крем-чизом. Добавить свежий тертый хрен и снова довести до кипения. Процедить. Потребуются формочки, которые нужно залить получившейся горячей смесью по 50 – 60 мл. На 1 форму уйдет 50 – 60 г заготовки. Убрать в холодильник застывать.

3. Сельдь и лук очистить и нарезать кубиками, хлеб мелко нарезать, практически покрошить. Смешать все с ароматным маслом, перемешать.

4. На тарелку поставить аналогичную по размеру форму, выложить туда сельдь с луком и хлебом.

5. Из холодильника достать чизкейк, достать из формы и положить сверху.

6. Свеклу и огурец так же нарезать кубиком, заправить маслом и выложить сверху на чизкейк. Украсить луком или петрушкой.