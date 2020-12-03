Как британский бизнесмен Джон Кописки стал русским фермером

Он начал новую жизнь в российской глуши. Последние 20 лет с женой и пятью детьми он разводит коров, делает сыры и счастлив.

Старинная деревня Крутово под Петушками (120 км от Москвы, Владимирская область) - одно из тех мест, которое невольно хочется назвать «русскими просторами». Широкие луга, уходящие за горизонт, извилистые берега реки Клязьмы, разноцветные дома с резными наличниками, деревянные церкви, возвышающиеся над ними. Здесь находится настоящее русское поместье бывшего британского бизнесмена Джона Кописки, а ныне - российского гражданина и известного на всю округу фермера. Мы решили узнать, так ли хороши его сыры и сырники?

Туризм на колхозе

Джон и Нина Кописки. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

«Раньше здесь был заброшенный советский колхоз», - говорит Нина Кописки, обаятельная супруга Джона в ярко-голубом пальто с меховой оторочкой под старину, показывая свои владения. «Мы построили здесь агротуристический комплекс “Богдарня”, куда могут приезжать и дети, и взрослые: кататься на лошадях, гулять по окрестностям, есть вкусную еду, отдыхать от города».

Настоящий тяжеловоз! Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Старые здания по возможности сохранили: в этой каменной башне с флигелем раньше хранили навоз, а сегодня здесь сауна для гостей. Коровник стал настоящим рестораном - о его прошлом можно догадаться только по форме здания; никакого запаха нет, а внутри стоят обычные столы и стулья, декорированные советской символикой. Деревянные дома превратили в хостелы.

"Богдарня", та самая гостиница-усадьба. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

«Еще пару старинных домов привезли из Архангельской области - сейчас их заново собирают по бревнышку, и в будущем мы планируем там жить», - говорит Нина Валерьевна. По образованию она архитектор, и весь этот ландшафтный дизайн - ее идея.

Прогулочная аллея. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Центральное место на ферме занимает гостиница на 19 номеров в виде дворянской усадьбы, построенная также по ее проекту.

Внутри гостиницы. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Здесь, на крытой веранде с видом на Клязьму, любит бывать и сам хозяин, выходя к гостям в традиционной рубашке-косоворотке. В свои «слегка за 70» он выглядит очень энергичным и веселым, похожим на сказочного Деда Мороза, который, кажется, вот-вот достанет мешок с подарками.

Джон с сырами собственного производства. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

В Великобритании Джон занимался бизнесом в индустрии угля и металла, но в 40 лет решил начать новую жизнь. «Я сделал там все, что мог», - так отвечает фермер на самый популярный вопрос «зачем?». Судьба занесла его в Россию в 1990-х, где он увидел потенциал для творчества. Здесь он встретил будущую жену Нину и решил остаться, став в 1993 году одним из первых иностранцев, получивших российский паспорт. Теперь вместе с супругой и детьми (а их в семье пятеро) он уже более 20 лет занимается молочным и мясным производством и развивает агротуризм: семье принадлежит ферма «Рождество» и находящийся в нескольких километрах от нее туркомплекс «Богдарня» с сыроварней, конюшней и рестораном. О своем хозяйстве Джон может говорить бесконечно, причем на очень хорошем русском языке.

Рай для любителей сыров

До пандемии коронавируса в «Богдарню» приезжали более 10 тысяч туристов каждый год, в том числе, из-за границы. В 2020 году, когда поток гостей значительно снизился, семья Кописки решила сосредоточиться на производстве молочных продуктов, открыв новую сыроварню. Продаются его сыры пока что лишь в нескольких магазинах в Москве и Владимире, а также через интернет. Стоят они как и другие качественные российские сыры, то есть вполне конкурентны на рынке. Бизнес год от года только расширяется - сыры покупают. Джон объясняет это высоким качеством своей продукции.

Джон на сыроварне. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

«Для производства одного килограмма сыра мы берем 13 литров нашего молока и не используем в процессе никакой химии или пальмового масла. Себестоимость только молока получается примерно 400 рублей ($60) без учета других затрат. Вот почему мы не можем продавать наш сыр дешевле 800 рублей за килограмм», - говорит Джон и предлагает сырные угощения.

Сыр ждет созревания. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

В «Богдарне» варят три десятка видов сыров по европейским стандартам. Самый твердый - «Джонозан» пятимесячной выдержки, похожий на пармезан. Есть терпкий оранжевый «Красный октябрь», полутвердый солоноватый «Товарищ» в ажурную дырочку, Sun Blue с благородной плесенью, из которого в ресторане-коровнике делают невероятное мороженое, но самым интересным оказался сыр «Шамбала»с семенами пажитника. «Он у нас самый популярный, - улыбается Джон, - Его берут чаще всего».

Завораживающие виды сыров. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Помимо авторских сыров, здесь делают и гауду, и чеддер, и качиотту. А вот к моцарелле и чечилу Джон относится прохладно: «Не понимаю этих сыров», - пожимает он плечами.

Ассорти сыров. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Кроме сыров, из собственного молока делают и йогурты, и кефир, и сметану, и творог, и масло, и молоко. Часть молока с фермы «Рождество» закупают предприятия для производства детского питания.

Фермерский завтрак в ресторане-коровнике. Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

А в ресторане-коровнике гости смогут отведать все эти молочные продукты в разных видах, а также сырники из рикотты с манкой вместо муки и чизкейк по фирменному рецепту Джона Кописки: на основу из песочного теста выкладывается масса из крем-чиза, а затем замораживается. Эти нежные и легкие десерты в ноябре 2020 года были даже отмечены национальным проектом «Гастрономическая карта России».

Семейная ферма

Гастрономическая карта России Гастрономическая карта России

Помимо Джона и Нины, в хозяйстве работают и их сыновья, чему супруги очень рады.

23-летний Василий проводит для гостей мастер-классы по приготовлению стейков из говядины и знает о них буквально все. «У нас все мясо - dry aged, сухого созревания, даже фарш, и их не нужно долго держать на огне, они готовы буквально за пару минут», - говорит он, проверяя специальным термометром-щупом готовность стейка. «После гриля мясо нужно завернуть в фольгу и оставить ненадолго, тогда будет очень вкусно». Из специй достаточно только крупной морской соли. Перец по желанию.

Сам он признается, что в течение долгих лет ест только мясо, молочные продукты и хлеб с семейной фермы, и чувствует себя великолепно.