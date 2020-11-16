Чем русский борщ отличается от украинского?

В русской и украинской кухнях есть очень много общих блюд, что в общем-то, неудивительно, учитывая и близкое соседство и родство, и то время, когда Россия и Украина были частями одной страны (а это, на минуточку, три с половиной ВЕКА). В советские годы вообще дружба народов была одним из столпов государственной идеологии и касалась, в том числе, и еды: блюда региональных кухонь образовали одну советскую, в которую вошел и узбекский плов, и кавказский шашлык, и сибирские пельмени, и старинный славянское первое блюдо борщ.

На самом деле кушанье под названием «борщ» варили в семьях восточных славян с незапамятных времен (он упоминается в русских летописях с 16 века): блюда с похожим названием есть не только у русских и украинцев, но и белорусов, поляков, румын и молдаван. И у каждого он свой. Даже в «Книге о вкусной и здоровой пище», главном кулинарном сборнике СССР (впервые издана в 1935 году), рецепты борщей занимают несколько страниц, и они все очень разные.

Древний борщ был не таким

Ф.Г. Солнцев. Крестьянское семейство перед обедом, 1824 год Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сегодня под борщом многие понимают суп красного цвета из свеклы и капусты, но изначально так называли похлебку из съедобной разновидностью борщевика, растения, похожего на гигантский укроп (его современная разновидность, борщевик Сосновского, летом становится одним из самых ядовитых сорняков, а вот в древности на этих территориях рос вполне себе съедобный борщевик). Листья квасили, а потом добавляли в суп.

Позднее появился вариант борща на свекольном квасе, который разбавляли водой, добавляли туда капусту и морковь и томили в печи. Уже потом стали варить и на мясном бульоне, причем крестьяне могли себе позволить это только по праздникам, а в будни добавляли в суп сало с чесноком для сытости. «Один из первых достоверных рецептов свекольного борща встречается только у Василия Левшина в «Словаре поваренном» 1795 года, - пишет кулинарный историк Павел Сюткин. - Там есть перечисление ингредиентов для борща — «говядина кусками, много ветчины, курицу варить с водой…».

Борщ у каждого свой

Польский белый борщ Legion Media Legion Media

«Борщ — лишь термин, в который каждый из народов вкладывал свое понимание», - считает кулинар Ольга Сюткина, добавляя, что в рецепты этого супа шли простые и доступные ингредиенты, которые были в каждом регионе свои. На юге России и Украине были доступны свежие и разнообразные овощи, а вот северянам приходилось заготавливать на зиму квашеные, считает она.

Оттого у славянских народов есть огромное количество приготовления этого супа, который варьируется не только по региональному признаку, но и по погодному - летний свекольный вегетарианский суп называют «холодником» или «свекольником», и это тоже одна из разновидностей борща.

Румынский борщ Red Zenith (CC BY-SA 3.0) Red Zenith (CC BY-SA 3.0)

В Польше едят так называемый «белый борщ» на основе закваски из ржаной муки, без свеклы, с добавлением вареных яиц и колбасы. Есть также варианты с грибами или рыбой. В Румынии борщом называют кислый овощной суп с квасом. На юге России готовят совершенно удивительный «таганрогский» (он же «монастырский») борщ без свеклы, из томатов (которые вообще для русской кухни раньше были экзотикой, но в Таганроге, портовом городе, были совершенно обычным делом), на бульоне из бычьих хвостов или курицы (и никогда на свином). Готовят борщи также с фасолью или картошкой.

Борщ с пампушкой Legion Media Legion Media

В современной России, Украине и Беларуси наиболее популярен горячий красный борщ, который подается со сметаной и хлебом, однако канонических рецептов нет не только в одной стране, но даже в одном регионе.

Так в чем же разница между русским и украинским борщом?

Борщ с черным хлебом Legion Media Legion Media

В разговорной речи слово «борщ» у русских (и вообще жителей бывшего СССР) даже означает «микс из всего, что попадется под руку». И это вполне справедливо, так как у этого супа и правда нет единого рецепта.

Сам процесс приготовления вызывает ожесточенные кулинарные дебаты: под любым рецептом в русскоязычном интернете будут комментарии вроде «не умеете готовить - не беритесь», «у вас халтура, а не борщ», «у меня свой рецепт, и все просят добавки, а у вас просто щи со свеклой».

Во-первых, бульон. Считается, что русский борщ готовят на говяжьем костном бульоне, а вот украинский на свиных ребрышках, но это очень условно. Можно варить борщ и на курином бульоне или на воде. Свекольник, например, делают вообще на кефире.

Борщ с фасолью Legion Media Legion Media

Во-вторых, капуста. Некоторые кулинары пишут, что в русском варианте преобладает квашеная капуста, которая кладется в начале, чтобы стать мягкой, а в украинском - свежая, которая кладется в конце варки и остается хрустящей, а другие - что капуста вообще не обязательна, зато без фасоли борщ не настоящий. Белорусский борщ скорее всего будет с картошкой.

В-третьих, сорт свеклы. Говорят, что в борщ нельзя добавлять ту же свеклу, что и в винегрет, якобы она не даст нужный цвет.

И главное - дополнительные ингредиенты! Современные кулинары всех стран нередко кладут в зажарку с морковью, луком и свеклой томатную пасту, которая делает борщ более сочным и ярким. Но в то же время адепты традиционных борщей говорят, что раньше томатов не было, и этого делать ни в коем случае нельзя. Кто-то добавляет уксус, лимон, сахар (да, прямо в суп!), варит бульон с луком в шелухе, а кто-то предпочитает кроме мяса еще и шкварки сала.

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Интересно, что проще всего отличить происхождение борща по способу подачи: чаще всего русский борщ подают с черным (ржаным) хлебом, а украинский - с чесночными булочками-пампушками. Белорусский борщ иногда украшают также зеленью и половинкой яйца. Но это не точно.