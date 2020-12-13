Рецепты Маргариты Симоньян: Крабовый салат

Крабовый салат — главное праздничное блюдо моего студенчества. Кто-то приносил крабовые палочки, кто-то банку кукурузы — и вместе крошили салат.
Конечно, лучше его делать не из палочек, а из краба. В некоторых регионах и живого краба купить — не разорение. Но и палочки тоже хорошо. На первом курсе это был для нас главный деликатес.
Краба я варю в соленой воде (столовая ложка с горкой на литр воды), 5 минут после кипения. Разбираю мясо, добавляю консервированную кукурузу и огурцы. Огурцы надо разрезать пополам, ложечкой выскрести водянистую мякоть, нарезать твердую часть дольками.
Перепелиные яйца варим, чистим, разрезаем пополам. Все перемешиваем. Заправляю сметаной, а не майонезом. Рис не добавляю.
Краб – 2 кг
Вода – 5 л
Соль – 5 ст.ложки
Крабовое мясо – 500 г
Консервированная кукуруза – 1 банка
Огурцы – 2-3 шт
Перепелиные яйца – 12 шт
Сметана – по вкусу