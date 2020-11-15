Рецепты Маргариты Симоньян: Луковый пирог

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Маргарита Симоньян
Главный редактор RT делится способом приготовления вкуснейшего пирога из лука, оставшегося от маринада шашлыка.

Маргарита Симоньян

Если остался лук от маринада шашлыка, сделайте луковый пирог. Это быстро и очень вкусно.

В лук добавляем растительное масло. Я люблю кубанское подсолнечное, но можно экспериментировать.

Туда же в лук можно добавить зелень.

Тесто мы делаем простейшее: чуть теплую воду смешиваем с мукой, добавляем соли. Всё.

Раскатываем тесто в виде прямоугольника. Толщина должна быть примерно как для вареников.

Маргарита Симоньян

Выкладываем лук на тесто и заворачиваем в рулет. Важно, чтобы слоев было не очень много. 4-5 поворотов будет достаточно.

Затем тщательно подтыкаем и защипываем концы.

Рулет можно смазать яйцом до запекания или маслом после.

Ставим его в разогретую духовку и выпекаем, пока он не зарумянится.

А что вы делаете с луком от маринада?

Ингредиенты:

Лук — 2 шт.
Растительное масло
Зелень — 1 пучок
Мука — 300 г
Соль — по вкусу
Яйцо — 1 шт

Рецепты Маргариты Симоньян
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