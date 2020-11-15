Рецепты Маргариты Симоньян: Луковый пирог

Главный редактор RT делится способом приготовления вкуснейшего пирога из лука, оставшегося от маринада шашлыка.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Если остался лук от маринада шашлыка, сделайте луковый пирог. Это быстро и очень вкусно.

В лук добавляем растительное масло. Я люблю кубанское подсолнечное, но можно экспериментировать.

Туда же в лук можно добавить зелень.

Тесто мы делаем простейшее: чуть теплую воду смешиваем с мукой, добавляем соли. Всё.

Раскатываем тесто в виде прямоугольника. Толщина должна быть примерно как для вареников.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Выкладываем лук на тесто и заворачиваем в рулет. Важно, чтобы слоев было не очень много. 4-5 поворотов будет достаточно.

Затем тщательно подтыкаем и защипываем концы.

Рулет можно смазать яйцом до запекания или маслом после.

Ставим его в разогретую духовку и выпекаем, пока он не зарумянится.

А что вы делаете с луком от маринада?

Ингредиенты:

Лук — 2 шт.

Растительное масло

Зелень — 1 пучок

Мука — 300 г

Соль — по вкусу

Яйцо — 1 шт