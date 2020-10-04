Рецепты от Маргариты Симоньян: Вареники и пельмени

Главный редактор RT делится способом приготовления любимых блюд, к которым можно привлекать всю семью.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Что делать на выходных всей семьей, если хочется провести время вместе и с пользой?⠀

То же, что мы делали в детстве, — лепить вареники и пельмени.⠀

Рецепт теста у каждой хозяйки свой. Мы делаем самое простое. Из начинок моя любимая — картошка. Картошку я запекаю, так она ароматнее, разминаю, добавляю много черного перца. А когда вареники сварятся, сверху их поливаем жаренным на сливочном масле луком.⠀

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Для пельменей я предпочитаю телятину. Перемалываю ее вместе с большим количеством лука, петрушки и кинзы.⠀

И едим мы их так, как всегда ели в Краснодаре, — со сметаной и уксусом.⠀

Я вообще всегда считала, что пельмени с уксусом едят все, что их и есть-то по-другому нельзя, и только когда стали жить вместе с Тиграном, обнаружилось, что он даже не слышал о таком:)⠀

А вы как готовите пельмени-вареники?

Ингредиенты:

Тесто:

Вода – 110 мл

Яйцо – 1 шт

Мука – 300 г

Соль – по вкусу

Вареники:

Картофель – 500 г

Черный перец – по вкусу

Сливочное масло – 30 г

Лук репчатый – 1 шт

Пельмени:

Телятина - 500 г

Лук - 1 шт

Петрушка - 1 пучок

Кинза - 1 пучок

Соус:

Сметана – 1 стакан

Уксус – 2-3 сл. ложки

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу