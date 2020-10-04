Рецепты от Маргариты Симоньян: Вареники и пельмени

Что делать на выходных всей семьей, если хочется провести время вместе и с пользой?⠀
То же, что мы делали в детстве, — лепить вареники и пельмени.⠀
Рецепт теста у каждой хозяйки свой. Мы делаем самое простое. Из начинок моя любимая — картошка. Картошку я запекаю, так она ароматнее, разминаю, добавляю много черного перца. А когда вареники сварятся, сверху их поливаем жаренным на сливочном масле луком.⠀
Для пельменей я предпочитаю телятину. Перемалываю ее вместе с большим количеством лука, петрушки и кинзы.⠀
И едим мы их так, как всегда ели в Краснодаре, — со сметаной и уксусом.⠀
Я вообще всегда считала, что пельмени с уксусом едят все, что их и есть-то по-другому нельзя, и только когда стали жить вместе с Тиграном, обнаружилось, что он даже не слышал о таком:)⠀
А вы как готовите пельмени-вареники?
Тесто:
Вода – 110 мл
Яйцо – 1 шт
Мука – 300 г
Соль – по вкусу
Вареники:
Картофель – 500 г
Черный перец – по вкусу
Сливочное масло – 30 г
Лук репчатый – 1 шт
Пельмени:
Телятина - 500 г
Лук - 1 шт
Петрушка - 1 пучок
Кинза - 1 пучок
Соус:
Сметана – 1 стакан
Уксус – 2-3 сл. ложки
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу