Рецепты от Маргариты Симоньян: Цыпленок пармиджано

Цыпленок пармиджано — блюдо трудоемкое, но оно того стоит, потому что относительно недорогое и при этом изысканное и вкусное.⠀

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Мы больше любим куриные бедрышки, но можно и грудки. Отбиваю их, чтобы стали тоненькими, перчу, вымачиваю в небольшом количестве молока.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Пока бедрышки отмокают, готовлю томатный соус. Режем лук, чеснок, пассеруем на оливковом масле. Добавляем баночку протертых томатов. Или даже просто томатный сок.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Лучше, конечно, добавить свежий базилик, но, если его нет, подойдет и сушеный, а также орегано, майоран или просто любой набор прованских трав.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В этот раз я еще добавила горсть зеленых оливок. Хотя не факт, что они нужны:)⠀

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Соус долго варится в толстой кастрюле на медленном огне. А мы пока достаем курицу из молока, в молоко вбиваем пару яичных желтков. Полстакана панировочных сухарей смешиваем с тертым отечественным пармезаном. Без пармезана, впрочем, можно обойтись.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

И дальше каждый кусочек курицы обмакиваем в муку, следом в молоко с яйцом, следом в сухари с сыром — и жарим до хрустящей золотистой корочки.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Когда все пожарено, томатный соус перемалываем в блендере, распределяем слой соуса в посуде для запекания, следом курицу, следом — тертую подмосковную моцареллу. И так пару слоев. В конце еще чуть-чуть присыпать пармезаном — и в духовку, пока сыр не начнет булькать.

Прямо королевское блюдо.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Куриные бедрышки – 1 кг

Перец – по вкусу

Молоко – 500-700 мл

Яичные желтки - 2 шт

Панировочные сухари – ½ стакана

Пармезан – 200 г

Моцарелла – 200 г

Мука для панировки

Томатный соус:

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 3 ст.ложки

Протертые томаты – 1 л

Свежий базилик – 2 пучка

Орегано – 1 ч.ложка

Майоран – 2-3 веточек

Прованские травы – по вкусу

Зеленые оливки – 1 банка

Соль – по вкусу