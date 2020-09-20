Рецепты от Маргариты Симоньян: душевный супчик

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В Америке сытные домашние супы называют hearty — душевные.⠀

Мы сварили именно такой душевный супчик. Нужно взять любое мясо — у нас в этот раз был кусочек индейки и несколько куриных бедрышек.

Слегка обжариваем мясо, перекладываем в кастрюлю, добавляем литра 3 воды, стакан зеленой чечевицы, полстакана риса, целую луковицу, стакан рубленого сельдерея, зиру, куркуму, острый перец. И варим, пока чечевица не будет совсем мягкой.

Это очень, очень сытно и вкусно. Семья надо мной смеется, но я ем такие супы на завтрак. Потом до вечера уже не чувствуешь голода.⠀

Попробуйте, это очень легко готовить и очень недорого.

Ингредиенты:

Мясо индейки и курицы – 500 г

Вода – 3 л

Зеленая чечевица – 1 стакан

Рис – 1,5 стакана

Лук – 1 шт

Сельдерей – 1 стакан

Зира – 2 ч.ложки

Куркума – 2 ч.ложки

Острый перец – 1 ч.ложка

Соль – по вкусу