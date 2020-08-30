Рецепты от Маргариты Симоньян: Чили кон карне

Чили кон карне. Это вообще одно из моих самых любимых блюд.
Мы сварили черную фасоль. Красная, рябая — еще лучше. Говядину перемололи в мясорубке с луковицей.
Жарим говядину в утятнице, добавляем давленый чеснок, консервированные томаты в собственном соку, фасоль, кукурузную крупу, орегано, зиру, кориандр, кайенский или любой острый красный перец. Если есть набор специй для буррито — добавьте и их.
У меня сначала получилось густовато, я подлила свой любимый сок 'Мексиканский микс'. Можно любой томатный сок.
Подаем в чашках с тертым сыром чеддер и сметаной.
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Черная фасоль – 100 г
Красная фасоль – 100 г
Говядина – 700 г
Лук – 3 шт
Чеснок – 3 зубчика
Консервированные томаты в собственном соку – 600 г
Кукурузная крупа - 1 ст.ложка
Орегано – 1 ст.ложка
Зира – 1 ст.ложка
Кориандр – 1 ч.ложка
Кайенский или острый красный перец молотый – 1 ч.ложка
Специи для бурито – по вкусу
Сок 'Мексиканский микс' илли томатный сок – по вкусу
Соль – 1 горсть
Масло для жарки
Чеддер – 200 г
Сметана – 300 г