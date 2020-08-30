Рецепты от Маргариты Симоньян: Чили кон карне

Главный редактор RT раскрывает секреты приготовления одного из своих любимых блюд.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Чили кон карне. Это вообще одно из моих самых любимых блюд.

Мы сварили черную фасоль. Красная, рябая — еще лучше. Говядину перемололи в мясорубке с луковицей.

Жарим говядину в утятнице, добавляем давленый чеснок, консервированные томаты в собственном соку, фасоль, кукурузную крупу, орегано, зиру, кориандр, кайенский или любой острый красный перец. Если есть набор специй для буррито — добавьте и их.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

У меня сначала получилось густовато, я подлила свой любимый сок 'Мексиканский микс'. Можно любой томатный сок.

Подаем в чашках с тертым сыром чеддер и сметаной.

Напоминаю, что я не размещаю рекламу, пишу бесплатно, и только о тех продуктах, которые действительно использую.

Ингредиенты:

Черная фасоль – 100 г

Красная фасоль – 100 г

Говядина – 700 г

Лук – 3 шт

Чеснок – 3 зубчика

Консервированные томаты в собственном соку – 600 г

Кукурузная крупа - 1 ст.ложка

Орегано – 1 ст.ложка

Зира – 1 ст.ложка

Кориандр – 1 ч.ложка

Кайенский или острый красный перец молотый – 1 ч.ложка

Специи для бурито – по вкусу

Сок 'Мексиканский микс' илли томатный сок – по вкусу

Соль – 1 горсть

Масло для жарки

Чеддер – 200 г

Сметана – 300 г