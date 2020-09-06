Рецепты от Маргариты Симоньян: Начос и гуакамоле

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Продолжаю постить наш воскресный ужин текс-мекс, в котором, конечно, никак не обошлось без начос и гуакамоле.

Для идеального гуакамоле мелко режем лук-шалот и вкусный помидор. Чистим авокадо, сразу же на него выжимаем лайм или лимон, чтобы мякоть осталась зеленой. Разминаем вилкой, перемешиваем с луком и помидором. При желании для остроты можно добавить табаско, что я и сделала.

Мексиканскую сальсу для начос — острый томатный соус — можно приготовить самим, а можно купить готовую. Когда у тебя трое детей и работ, проще все-таки готовую.

Отвариваю фасоль, натираю на крупной терке чеддер. И укладываю слоями в прозрачном блюде для запекания: начос, томатная сальса, немного фасоли, чеддер, резаный перец халапеньо из банки, снова начос — так, чтобы последним слоем был сыр.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Когда гости уже пришли, ставлю в духовку минут на 5, чтобы сыр расплавился, потом сверху щедро кладу гуакамоле, еще сальсу, сметану и кинзу.

Посмотрите, за сколько минут сметут.