Рецепты от Маргариты Симоньян: буррито

Главный редактор RT делится рецептом одного из своих любимых блюд в стиле текс-мекс.

Продолжаю постить наш воскресный ужин текс-мекс.⠀

Так же, как в предыдущем посте, можно сделать телятину — я, например, свинину не люблю и не ем. А из этой рваной телятины потом соорудить вот такие вкусные буррито.⠀

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Режем полосками болгарский перец, полукольцами — лук. Половину лука поливаем лаймом или лимоном, вторую половину жарим вместе с болгарским перцем.

Кукурузные лепешки тортильи я покупаю в интернет-магазинах. Там же — маринованный перец халапеньо и мексиканские специи. В «Деликатеске» даже раздел есть специальный — «мексиканская кухня».

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В лепешки кладу жареные овощи, маринованный лук, рваную телятину, гуакамоле (его рецепт в предыдущих постах), тертый чеддер и халапеньо (можно любой другой маринованный острый перец).⠀

Это прямо объедение.

Ингредиенты:

Рваная телятина:

Телятина – 2 кг

Смесь острых специй – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 3 ст.ложки

Буррито:

Болгарский перец – 2 шт

Лук – 1 шт

Лайм или лимон – 1 шт

Кукурузные лепешки тортильи – 4 шт

Маринованный перец халапеньо – по вкусу

Маринованный лук – ½ шт

Мексиканские специи – по вкусу

Гуакамоле – 50-100 г

Чеддер – 100-150 г

Маринованный лук:

Луковица - ½ шт

Сок ½ лайма

Соль – щепотка

Сахар - щепотка

Гуакамоле:

Лук-шалот – 1 шт

Помидор – 1 шт

Авокадо – 1 шт

Лайм или лимон – 1 шт

Табаско – по вкусу