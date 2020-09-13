Рецепты от Маргариты Симоньян: буррито

Продолжаю постить наш воскресный ужин текс-мекс.⠀
Так же, как в предыдущем посте, можно сделать телятину — я, например, свинину не люблю и не ем. А из этой рваной телятины потом соорудить вот такие вкусные буррито.⠀
Режем полосками болгарский перец, полукольцами — лук. Половину лука поливаем лаймом или лимоном, вторую половину жарим вместе с болгарским перцем.
Кукурузные лепешки тортильи я покупаю в интернет-магазинах. Там же — маринованный перец халапеньо и мексиканские специи. В «Деликатеске» даже раздел есть специальный — «мексиканская кухня».
В лепешки кладу жареные овощи, маринованный лук, рваную телятину, гуакамоле (его рецепт в предыдущих постах), тертый чеддер и халапеньо (можно любой другой маринованный острый перец).⠀
Это прямо объедение.
Рваная телятина:
Телятина – 2 кг
Смесь острых специй – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло оливковое – 3 ст.ложки
Буррито:
Болгарский перец – 2 шт
Лук – 1 шт
Лайм или лимон – 1 шт
Кукурузные лепешки тортильи – 4 шт
Маринованный перец халапеньо – по вкусу
Маринованный лук – ½ шт
Мексиканские специи – по вкусу
Гуакамоле – 50-100 г
Чеддер – 100-150 г
Маринованный лук:
Луковица - ½ шт
Сок ½ лайма
Соль – щепотка
Сахар - щепотка
Гуакамоле:
Лук-шалот – 1 шт
Помидор – 1 шт
Авокадо – 1 шт
Лайм или лимон – 1 шт
Табаско – по вкусу