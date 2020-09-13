Рецепты от Маргариты Симоньян: буррито

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Маргарита Симоньян

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Главный редактор RT делится рецептом одного из своих любимых блюд в стиле текс-мекс.

Продолжаю постить наш воскресный ужин текс-мекс.⠀

Так же, как в предыдущем посте, можно сделать телятину — я, например, свинину не люблю и не ем. А из этой рваной телятины потом соорудить вот такие вкусные буррито.⠀

Маргарита Симоньян

Режем полосками болгарский перец, полукольцами — лук. Половину лука поливаем лаймом или лимоном, вторую половину жарим вместе с болгарским перцем.

Кукурузные лепешки тортильи я покупаю в интернет-магазинах. Там же — маринованный перец халапеньо и мексиканские специи. В «Деликатеске» даже раздел есть специальный — «мексиканская кухня».

Маргарита Симоньян

В лепешки кладу жареные овощи, маринованный лук, рваную телятину, гуакамоле (его рецепт в предыдущих постах), тертый чеддер и халапеньо (можно любой другой маринованный острый перец).⠀

Это прямо объедение.

Ингредиенты:

Рваная телятина:

Телятина – 2 кг
Смесь острых специй – по вкусу
Соль – по вкусу
Масло оливковое – 3 ст.ложки 

Буррито:

Болгарский перец – 2 шт
Лук – 1 шт
Лайм или лимон – 1 шт
Кукурузные лепешки тортильи – 4 шт
Маринованный перец халапеньо – по вкусу
Маринованный лук – ½ шт
Мексиканские специи – по вкусу
Гуакамоле – 50-100 г
Чеддер – 100-150 г 

Маринованный лук:

Луковица - ½ шт
Сок ½ лайма
Соль – щепотка
Сахар - щепотка 

Гуакамоле:

Лук-шалот – 1 шт
Помидор – 1 шт
Авокадо – 1 шт
Лайм или лимон – 1 шт
Табаско – по вкусу

Рецепты Маргариты Симоньян
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