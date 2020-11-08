Рецепты Маргариты Симоньян: Закуска с лососем

Лосося можно солить миллионом разных способов. В этот раз я смешала столовую ложку соли с чайной ложкой тростникового сахара, натерла этой смесью филе лосося, нарезанное на крупные куски, и переложила их лемонграссом и каффирским лаймом. Положила под гнет — и на сутки в холодильник.
У лосося появляется нежнейший, слегка сладкий и лаймовый вкус и аромат. Дальше режем огурцы, мажем на них любой мягкий сыр (у меня был кремчиз) и кладем ломтик лосося.
Оставшиеся куски соленого лосося я отправила в коптильню на 15 минут, и наши гости сказали, что в жизни не ели лосося вкуснее.
Огурец – 2 шт
Мягкий сыр – 200 г
Лосось – 1 шт
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Домашняя засолка:
Филе лосося – 700 г
Соль – 1 ст.ложка
Тростниковый сахар – 1 ч.ложка
Лемонграсс – 5 веточек
Каффирский лайм - горсть
Все экзотические ингредиенты продаются во множестве интернет-магазинов, а также в магазине 'Индийские специи'. В морозилке листья лайма и лемонграсс хранятся месяцами