Рецепты Маргариты Симоньян: Закуска с лососем

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Лосося можно солить миллионом разных способов. В этот раз я смешала столовую ложку соли с чайной ложкой тростникового сахара, натерла этой смесью филе лосося, нарезанное на крупные куски, и переложила их лемонграссом и каффирским лаймом. Положила под гнет — и на сутки в холодильник.

У лосося появляется нежнейший, слегка сладкий и лаймовый вкус и аромат. Дальше режем огурцы, мажем на них любой мягкий сыр (у меня был кремчиз) и кладем ломтик лосося.

Оставшиеся куски соленого лосося я отправила в коптильню на 15 минут, и наши гости сказали, что в жизни не ели лосося вкуснее.

Ингредиенты:

Огурец – 2 шт

Мягкий сыр – 200 г

Лосось – 1 шт

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Домашняя засолка:

Филе лосося – 700 г

Соль – 1 ст.ложка

Тростниковый сахар – 1 ч.ложка

Лемонграсс – 5 веточек

Каффирский лайм - горсть

Все экзотические ингредиенты продаются во множестве интернет-магазинов, а также в магазине 'Индийские специи'. В морозилке листья лайма и лемонграсс хранятся месяцами