Рецепты от Маргариты Симоньян: Чаудер

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Маргарита Симоньян
Готовим сытный американский рыбный суп с главным редактором RT.

Маргарита Симоньян

Сестра спросила, какое горячее блюдо можно приготовить из оставшейся после завтрака нарезки из слабосоленой семги.⠀

Я ей посоветовала чаудер — сытный густой американский суп.⠀

Много нарезанного кубиками репчатого лука обжариваем на сливочном масле до прозрачности, вливаем рыбный или куриный бульон, но можно и просто воду.⠀

Добавляем нарезанную маленькими кубиками картошку, варим, пока картошка не будет готова, солим, перчим.⠀

Добавляем консервированную кукурузу, семгу (можно любую соленую или копченую красную рыбу), заправляем мукой и сливками.⠀

Вот такой супец у нее получился. Тут сестра еще смолола блендером, но это уже ее самоуправство — я так не делаю:)⠀

А вы как используете рыбную нарезку, кроме бутербродов?

Ингредиенты:

Нарезка из слабосоленой семги или любая соленая/копченая красная рыба – 250-300 г
Бульон рыбный – 600 мл
Вода – 600 мл
Морковь – ½ шт
Лук -½ шт
Лавровый лист - ½ шт
Перец душистый  —  2 шт 
Перец черный горошком  —  2 шт 
Соль – по вкусу
Лук репчатый – 1 шт
Сливочное масло – 10-20 г
Картофель – 3 шт
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Консервированная кукуруза – 200 г
Мука пшеничная – 2 ст. ложки
Сливки 10-20% - 200 г 

Рецепты Маргариты Симоньян
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