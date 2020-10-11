Рецепты от Маргариты Симоньян: Чаудер

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Сестра спросила, какое горячее блюдо можно приготовить из оставшейся после завтрака нарезки из слабосоленой семги.⠀

Я ей посоветовала чаудер — сытный густой американский суп.⠀

Много нарезанного кубиками репчатого лука обжариваем на сливочном масле до прозрачности, вливаем рыбный или куриный бульон, но можно и просто воду.⠀

Добавляем нарезанную маленькими кубиками картошку, варим, пока картошка не будет готова, солим, перчим.⠀

Добавляем консервированную кукурузу, семгу (можно любую соленую или копченую красную рыбу), заправляем мукой и сливками.⠀

Вот такой супец у нее получился. Тут сестра еще смолола блендером, но это уже ее самоуправство — я так не делаю:)⠀

А вы как используете рыбную нарезку, кроме бутербродов?

Ингредиенты:

Нарезка из слабосоленой семги или любая соленая/копченая красная рыба – 250-300 г

Бульон рыбный – 600 мл

Вода – 600 мл

Морковь – ½ шт

Лук -½ шт

Лавровый лист - ½ шт

Перец душистый — 2 шт

Перец черный горошком — 2 шт

Соль – по вкусу

Лук репчатый – 1 шт

Сливочное масло – 10-20 г

Картофель – 3 шт

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Консервированная кукуруза – 200 г

Мука пшеничная – 2 ст. ложки

Сливки 10-20% - 200 г