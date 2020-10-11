Рецепты от Маргариты Симоньян: Чаудер

Сестра спросила, какое горячее блюдо можно приготовить из оставшейся после завтрака нарезки из слабосоленой семги.⠀
Я ей посоветовала чаудер — сытный густой американский суп.⠀
Много нарезанного кубиками репчатого лука обжариваем на сливочном масле до прозрачности, вливаем рыбный или куриный бульон, но можно и просто воду.⠀
Добавляем нарезанную маленькими кубиками картошку, варим, пока картошка не будет готова, солим, перчим.⠀
Добавляем консервированную кукурузу, семгу (можно любую соленую или копченую красную рыбу), заправляем мукой и сливками.⠀
Вот такой супец у нее получился. Тут сестра еще смолола блендером, но это уже ее самоуправство — я так не делаю:)⠀
А вы как используете рыбную нарезку, кроме бутербродов?
Нарезка из слабосоленой семги или любая соленая/копченая красная рыба – 250-300 г
Бульон рыбный – 600 мл
Вода – 600 мл
Морковь – ½ шт
Лук -½ шт
Лавровый лист - ½ шт
Перец душистый — 2 шт
Перец черный горошком — 2 шт
Соль – по вкусу
Лук репчатый – 1 шт
Сливочное масло – 10-20 г
Картофель – 3 шт
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
Консервированная кукуруза – 200 г
Мука пшеничная – 2 ст. ложки
Сливки 10-20% - 200 г